Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul Childish Gambino, alter ego al actorului Donald Glover, a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy la categoria "cantecul anului" cu single-ul "This Is America", informeaza AFP. Acest imn muzical incorect politic, un hibrid intre gospel si rap, presarat cu pamflete impotriva…

- Fostul presedinte american Jimmy Carter, in varsta de 94 de ani, a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy la categoria "spoken word" cu inregistrarea audio a cartii sale "Faith: A Journey for All", informeaza DPA. In urma acestei victorii, Jimmy Carter ocupa locul al treilea…

- Childish Gambino, pseudonimul muzical al actorului Donald Glover, a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy la categoriile "cea mai buna interpretare rap/cantec" si "cel mai bun videoclip" cu un imn muzical incorect politic, "This Is America", al carui clip socant denunta rasismul si regimul…

- Regizorul mexican Alfonso Cuaron si-a confirmat pozitia de favorit la Oscaruri, cu o victorie la gala de decernare a premiilor Sindicatului Regizorilor Americani (Director's Guild Of America, DGA), informeaza Press Association, potrivit Agerpres. Cineastul a fost recompensat cu cel mai important…

- Regizorul mexican Alfonso Cuaron si-a confirmat pozitia de favorit la Oscaruri, cu o victorie la gala de decernare a premiilor Sindicatului Regizorilor Americani (Director's Guild Of America, DGA), informeaza Press Association. Cineastul a fost recompensat cu cel mai important premiu al galei, desfasurate…

- In noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, a avut loc cea de-a 76-a ediție a galei Globurilor de Aur, iar audiența a fost in ușoara scadere fața de anul trecut. Gala Globurilor de Aur 2019 a fost urmarita de peste 18 milioane de telespectatori Audiența galei Globurilor de Aur 2019 a fost in ușoara…

- Autoarea canadiana este semnatara romanului ''The Handmaid's Tale'', o distopie aparuta in 1985 a carei actiune se petrece intr-un viitor apropiat in care un regim totalitarist a rasturnat guvernul Statelor Unite. Opera, adaptata intr-un serial de televiziune aclamat de critici, avand-o in distributie…

- La inceputul anului 2015, Hyundai a prezentat conceptul Santa Cruz Crossover in cadrul Salonului Auto de la Detroit. Prototipul producatorului sud-coreean a fost desenat avand la baza o noua filozofie de design și a fost gandit special pentru "clienții care sunt in cautarea aventurii". Cu ocazia Salonului…