- Cantareata americana Cardi B a devenit prima artista solo care a fost premiata la categoria "cel mai bun album rap", duminica seara, la cea de-a 61-a gala de decernare a premiilor Grammy, organizata duminica seara la Los Angeles, informeaza site-ul rollingstone.com. Artista si compozitoarea newyorkeza…

- Childish Gambino, numele de pe scena muzicii al actorului Donald Glover, a obtinut trei premii, pentru piesa "This Is America", la editia de anul acesta, a 61-a, a premiilor Grammy, care au fost decernate duminica seara, la Los Angeles, potrivit The Associated Press.

- Rockerul Chris Cornell, solistul trupei Soundgarden, decedat in 2017, a fost premiat postum duminica seara, la Los Angeles, la categoria "cea mai buna interpretare rock", la cea de-a 61-a gala de decernare a premiilor Grammy, informeaza Press Association. Fostul solist al trupei Soundgarden,…

- Muzicianul Childish Gambino, alter ego al actorului Donald Glover, a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy la categoria "cantecul anului" cu single-ul "This Is America", informeaza AFP. Acest imn muzical incorect politic, un hibrid intre gospel si rap, presarat cu pamflete impotriva…

- Fostul presedinte american Jimmy Carter, in varsta de 94 de ani, a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy la categoria "spoken word" cu inregistrarea audio a cartii sale "Faith: A Journey for All", informeaza DPA. In urma acestei victorii, Jimmy Carter ocupa locul al treilea…

- Childish Gambino, pseudonimul muzical al actorului Donald Glover, a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy la categoriile "cea mai buna interpretare rap/cantec" si "cel mai bun videoclip" cu un imn muzical incorect politic, "This Is America", al carui clip socant denunta rasismul si regimul…

- CASTIGATORI GRAMMY 2019. Kendrick Lamar a primit la inceputul lunii decembrie cele mai multe nominalizari - opt - la cea de-a 61-a editie a premiilor Grammy.Artistul american a fost nominalizat inclusiv la categoria "albumul anului" pentru coloana sonora a filmului "Black Panther". Un cantec…

- In noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, a avut loc cea de-a 76-a ediție a galei Globurilor de Aur, iar audiența a fost in ușoara scadere fața de anul trecut. Gala Globurilor de Aur 2019 a fost urmarita de peste 18 milioane de telespectatori Audiența galei Globurilor de Aur 2019 a fost in ușoara…