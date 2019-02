Stiri pe aceeasi tema

- Childish Gambino, pseudonimul muzical al actorului Donald Glover, a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy la categoria "inregistrarea anului", care recompenseaza performanta globala a unei piese, cu single-ul sau intitulat "This Is America", informeaza AFP. Deja desemnat…

- Cantareata americana Cardi B a devenit prima artista solo care a fost premiata la categoria "cel mai bun album rap", duminica seara, la cea de-a 61-a gala de decernare a premiilor Grammy, organizata duminica seara la Los Angeles, informeaza site-ul rollingstone.com. Artista si compozitoarea newyorkeza…

- Rockerul Chris Cornell, solistul trupei Soundgarden, decedat in 2017, a fost premiat postum duminica seara, la Los Angeles, la categoria "cea mai buna interpretare rock", la cea de-a 61-a gala de decernare a premiilor Grammy, informeaza Press Association. Fostul solist al trupei Soundgarden,…

- Muzicianul Childish Gambino, alter ego al actorului Donald Glover, a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy la categoria "cantecul anului" cu single-ul "This Is America", informeaza AFP. Acest imn muzical incorect politic, un hibrid intre gospel si rap, presarat cu pamflete impotriva…

- Cantareata americana Pink a inaugurat marti steaua care i-a fost dedicata pe celebrul bulevard ''Walk of Fame'' din Hollywood - o onoare ''suprarealista'' pentru ea, dupa cum a declarat vedeta, citata de AFP. "Am impresia ca visez si ca daca cineva ma ciupeste,…

- Starul muzicii country Carrie Underwood, recompensata cu șapte premii Grammy, a anunțat ca a devenit mama pentru a doua oara, dupa ce a dat naștere, luni, unui baiețel, care a primit numele de Jacob Bryan, potrivit apnews.com, scrie Mediafax.Cantareața in varsta de 35 de ani și soțul ei, jucatorul…

- Artista, celebra pentru hituri precum "Guess Who I Saw Today" si "(You Don't Know) How Glad I Am" si care a fost o sursa de inspiratie pentru cantarete ca Nnenna Freelon, Patti Labelle si Anita Baker, a murit in locuinta ei din Pioneertown, California, miercuri. Nancy Wilson a acoperit o gama larga…