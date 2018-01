Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta este prima data cand grupul primeste o nominalizare la prestigioasele premii, insa membrii lui nu vor participa la ceremonia de decernare pentru ca momentul anuntarii castigatorului categoriei nu va fi televizat. Solistul Matthew Shadows a transmis ca o calatorie la New York pentru premiile…

- Cu o zi inainte de decernarea premiilor Grammy, rapperul american Jay-Z a vorbit, in cadrul unui eveniment desfasurat la New York la care participa nume importante din industrie, despre relatia sa tumultuoasa cu cele mai importante premii muzicale, la care artistii hip-hop sunt omisi cand vine vorba…

- Muzeul Guggenheim din New York i-ar fi oferit presedintelui Statelor Unite Donald Trump un vas de toaleta din aur de 18 carate dupa ce Casa Alba a cerut cu titlu de imprumut un tablou semnat de Vincent Van Gogh, a scris joi publicatia Washington Post, citata de Reuters. Curatorul sef al…

- Am plans și ne-am indragostit pe melodiile lui. Sau, pur șu simplu, le-am ascultat din placere. Hituri peste hituri. A facut istorie in lumea muzicii și ne lasa o zestra impresionanta de balade frumoase. Intr-o cariera de 55 de ani, Elton John a lansat 30 de albume de studio, care au fost vandute in…

- Halsey este o mare susținatoare a drepturilor femeilor, iar asta se poate vedea clar in versurile pieselor sale. Solista a recitat, in weekend, o poezie extrem de profunda in care vorbește despre abuzurile asupra femeilor și cum asta ar trebui sa se opreasca cat mai curand. Fiind o parte din marșul…

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in SUA, la al doilea Mars al Femeilor, la un an de investitura lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza Reuters. Manifestatii au avut loc la Washington, New York, Los Angeles, Chicago si in alte 250 de orase, iar personalitatile care au luat cuvantul…

- Ford va reduce oferta de autoturisme pentru Europa si America de Nord, dar va lansa noi modele electrice in toata lumea, a anuntat Jim Farley, seful pietelor globale, transmit Automotive News Europe si Reuters. Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si…

- Kendrick Lamar iși va lansa linia de sneakers realizata in colaborare cu Nike Cortez in seara decernarii premiilor Grammy 2018. Vestea boom pentru iubitorii de sneakers și fanii rapper-ului vine in contextul in care Kendrick Lamar este nominalizat anul acesta la șapte categorii ale premiilor Grammy.…

- Solista formatiei irlandeze de muzica rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, a decedat la varsta de 46 de ani, conform postului de televiziune irlandez RTE, informeaza luni Reuters. Decesul artistei a survenit brusc in Londra, noteaza RTE. Agentul ei de presa a confirmat stirea in cadrul…

- Bruno Mars a lansat o piesa noua, intitulata "Finesse". Melodia este extrasa de pe albumul "24K Magic", un disc prin care artistul dorește sa transmita publicului buna-dispoziție și pofta de dans.

- Doua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, in urma incendiului produs luni in Turnul Trump din orasul american New York, anunta Departamentul Pompierilor, citat de site-ul agentiei Reuters. Incendiul a fost semnalat de agenti ai Serviciului de Paza si Protectie (Secret Service).…

- Potrivit unui raport Nielsen Music, in urma unei cresteri de 72- a streamingului, opt dintre primele zece cele mai vandute albume au apartinut genurilor rap si R&B, intre ele numarandu-se „DAMN." al lui Kendrick Lamar, „More Life" al lui Drake, „24k Magic" al lui Bruno Mars. Genurile rap si R&B domina,…

- Fostul presedinte american Barack Obama a facut o traditie din a dezvalui la inceputul fiecarui an care au fost melodiile și carțile sale preferate dn anul anterior. Și la inceputul acestui an Obama a respectat tradiția, dezvaluind intr-o postare pe pagina sa personala de Facebook care sunt melodiile…

- Fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon catalogheaza o intalnire, in iunie 2016, a unui grup de rusi cu Donald Trump Jr. si reprezentanti de rang inalt ai campaniei tatalui acestuia drept ”tradatoare” si ”nepatriotica”, potrivit unor fragmente dintr-o noua carte, la care agentia a avut acces miercuri,…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire de apartamente situata in cartierul Bronx din orasul american New York, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- "Marele Mar" cum este "poreclit" NY nu a dezamagit asteptarile, gerul patrunzator si temerile legate de atentate teroriste au fost suportate stoic si cu placere, gratie si celor 7,5 milioane de dolari cheltuiti pentru a asigura securitatea la sfarsit de an a orasului. Inca de dimineata cetateni obisnuiti…

- Peste un milion de petrecareti din toate colturile lumii au infruntat temperaturile scazute pentru a admira coborarea celebrului glob luminos in Times Square din New York la cumpana dintre ani, informeaza DPA si Reuters. Termometrele au inregistrat o temperatura de -17 grade Celsius, ceea…

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Organizatia Statul Islamic (SI) a amenintat ca va comite atacuri teroriste pe teritoriul SUA ca raspuns la decizia presedintelui american Donald Trump privind recunoasterea orasului Ierusalim drept capitala a Israelului, a anuntat joi gruparea jihadista pe unul dintre conturile sale de social media,…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa ii identifice pe membrii familiei și orice colaboratori cunoscuți ai lui Akayed Ullah, barbatul bengalez despre care Washingtonul susține ca a produs luni o deflagrație in Times Square din New York, transmite Reuters. Șeful poliției din…

- UPDATE ORA 17.10 Explozia produsa luni dimineața in centrul Manhattanului a fost o 'tentativa de atac terorist', a afirmat primarul metropolei americane, Bill de Blasio, intr-o declarație de presa, transmit AFP și Reuters. Deflagrația a fost declanșata de un barbat de 27 de ani,…

- UPDATE ORE 16.05 Poliția din New York a anunțat luni ca a arestat un suspect in urma exploziei produse luni la Port Authority, unul din cele mai aglomerate terminale de transport din centrul Manhattanului, la orele de varf ale dimineții, relateaza Reuters și AFP. Explozia, care potrivit…

- Departamentul de poliție din New York a anunțat luni ca verifica informațiile despre o explozie in centrul metropolei americane, transmite Reuters și dpa. Poliția new-yorkeza a anunțat pe Twitter ca o explozie 'de origine necunoscuta' a avut loc la intersecția dintre 42nd…

- Unul dintre cele mai mari diamante brute din lume a fost vandut pentru 6,5 milioane de dolari la o licitatie organizata luni, la New York, iar banii vor fi folositi in proiecte de dezvoltare derulate in Sierra Leone, transmite Reuters.

- Nikki Haley, ambasadorul american la ONU, a anunțat ca Washingtonul s-a retras de la negocierile privind un pact global voluntar pe tema imigratiei intrucat abordarea propusa “pur si simplu nu era compatibila cu suveranitatea SUA”, informeaza Reuters, citat de Mediafax . “Nici o tara nu a facut mai…

- Rapperul Jay Z domina lista nominalizarilor la premiile Grammy cu albumul „4:44”, care a primit opt mentionari intr-o lista in care predomina barbatii si din care lipsesc nume precum Ed Sheeran, Drake si Katy Perry. Albumul lui Jay Z a fost nominalizat la categoriile „Record of The Year”, „Song of…

- Institutul Smithsonian si artistul Christo sunt dati in judecata de un fotograf din New York care ii acuza ca au folosit fara drept fotografii facute de el instalatiei „Running Fence” (1976), care reprezinta una dintre cele mai cunoscute lucrari ale bulgarului, scrie Reuters. Plangerea a fost depusa…

- Actorul și cantarețul american David Cassidy a murit. Vedeta serialului Family Partridge, un fenomen al anilor ’70, avea 67 de ani, scrie BBC News. „David a murit inconjurat de cei pe care ii iubea, cu bucurie in inima lui și fara durerea care-l chinuia de mult timp”, a transmis familia lui intr-o declarație…

- Cantarețul american Bruno Mars a caștigat șapte trofee American Music Awards (AMAs), la gala desfașurata duminica seara, unde portoricanul Luis Fonsi cu hitul sau 'Despacito' a triumfat la randul sau cu doua premii, relateaza EFE. Bruno Mars a câștigat trofeul pentru cel mai…

- Artistul a castigat premiile a sapte din opt categorii la care fusese nominalizat - „Artist of the Year", „Video of the Year" („That"s What I Like"), „Favorite Male Artist Pop/Rock", „Favorite Album Pop/Rock" („24 K Magic"), „Favorite Male Artist - Soul/R&B", „Favorite Album - Soul/R&B" („24 K Magic")…

- Deezer, una dintre cele mai cunoscute platforme muzicale, a ajuns la un acord cu FC Barcelona pentru publicarea playlist-ului starului formatiei catalane, Lionel Messi. Lista cuprinde 12 melodii si este presarata de ritmurile latino si cele reggaeton, singura exceptie fiind piesa americanului Bruno…

- Georges St-Pierre, starul canadian al artelor marțiale mixte (MMA), a reușit o revenire spectaculoasa in acest sport, dupa o absența de patru ani din octogon, cucerind centura de campion UFC la categoria mijlocie, informeaza Reuters. St-Pierre, în vârsta de 36 ani, l-a învins…

- Atacul terorist de la New York, revendicat de Stat islamic Organizatia terorista Stat Islamic a revendicat, vineri, atacul comis marti de catre uzbecul Sayfullo Saipov la New York, in urma caruia opt persoane au murit, iar alte 12 au fost ranite, relateaza site-ul agentiei Reuters. În editia…

- Statul Islamic a revendicat joi atentatul de marți de la New York, fara a prezenta dovezi in sprijinul revendicarii, informeaza Reuters. Publicația online a jihadiștilor, saptamânalul Al-Naba, afirma ca atacatorul care a intrat cu o camioneta în mulțimea din…

- Președintele american Donald Trump a criticat sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA, considerand ca acest program (susținut de adversarii sai democrați) este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morți și a cerut instituirea unui sistem de acordare a vizelor „pe baza de merit”, informeaza…

- Imigrantul din Uzbekistan acuzat ca marti a ucis opt persoane dupa ce a condus o camioneta si a lovit mai multi trecatori de pe o pista de biciclete din Manhattan le-ar fi spus investigatorilor ca a fost inspirat de videoclipuri ale Statului Islamic si ca a planificat atacul inca de anul trecut, relateaza…

- Statele Unite continua discret contactele diplomatice directe cu Coreea de Nord, a declarat marti agentiei Reuters un oficial de rang inalt din Departamentul de State de la Washington. Aceste contacte au loc in ciuda afirmatiei publice a presedintelui american Donald Trump ca este o pierdere de vreme.Prin…

- Presedintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul de acordare a vizelor din SUA, in urma atentatului de marti de la New York, soldat cu opt morti, dand vina pe democrati si indemnand la adoptarea unui program "bazat pe merit" de primire a imigrantilor in Statele Unite, transmite Reuters.

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, intre care conspiratie impotriva SUA si spalare de bani, a cheltuit in doi ani aproape 1 milion de dolari pe opt covoare si alte peste 1,3 milioane de dolari pe haine, achizitionate din magazine…

- Un vehicul a intrat marți dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu opt morți și 11 raniți, iar șoferul a fost doborat de gloanțele poliției, potrivit surselor oficiale din cadrul poliției și serviciilor de ambulanța, citate de agențiile de presa…

- Un vehicul a intrat marți dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu mai mulți morți și raniți, iar șoferul a fost doborat de gloanțele poliției. O sursa din cadrul forțelor de ordine afirma ca evenimentul este considerat un atac terorist, informeaza…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, intre care conspirație impotriva SUA și spalare de bani, a cheltuit in doi ani aproape 1 milion de dolari pe opt covoare și alte peste 1,3 milioane de dolari pe haine, achiziționate din magazine din…

