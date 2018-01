Stiri pe aceeasi tema

- Kendrick Lamar si Bruno Mars se numara printre primii laureati ai serii Grammy, castigand premii la categorii ce nu au fost incluse in spectacolul de gala televizat, ce dureaza 3 ore si este dedicat celei mai bune muzici a momentului, conform Reuters. Lamar a castigat…

- Presedintele finlandez in exercitiu, Sauli Niinisto, a castigat duminica, din primul tur, alegerile prezidentiale, cu peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor partiale difuzate de ministerul Justitiei, dupa numararea a 85% din buletine, transmite AFP. "Sunt surprins si miscat de aceasta…

- Aceasta este prima data cand grupul primeste o nominalizare la prestigioasele premii, insa membrii lui nu vor participa la ceremonia de decernare pentru ca momentul anuntarii castigatorului categoriei nu va fi televizat. Solistul Matthew Shadows a transmis ca o calatorie la New York pentru premiile…

- Cu o zi inainte de decernarea premiilor Grammy, rapperul american Jay-Z a vorbit, in cadrul unui eveniment desfasurat la New York la care participa nume importante din industrie, despre relatia sa tumultuoasa cu cele mai importante premii muzicale, la care artistii hip-hop sunt omisi cand vine vorba…

- Nick Jonas tocmai s-a mutat in noul sau apartament din New York. Acolo este și sediul unde, impreuna cu trupa sa DNCE Nick Jonas repeta pentru concerte, dar și pentru premiile Grammy 2018 unde va fi prezent pentru premiul “Cel mai bun nou artist”. Același premiu il primea impreuna cu frații sai in 2009.…

- Putem spune ca Liviu Dragnea are cu ce se lauda. La capitolul DISTINCTII aflam ca are si un Oscar. Bine, trebuie mentionat ca nu l-a primit din postura de vedeta hollywoodiana, ci pentru merite deosebite datorita activitatii sale in slujba comunitatii.

- Duminica, 14 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc si Joker. Potrivit Loteriei Romane, un report in valoare de peste 14,45 milioane de lei (peste 3,11 milioane de euro) se inregistreaza la jocul Joker, categoria I, in timp ce la Loto 6/ 49, la…

- Artiști de seama ai muzicii romanești, Irina Loghin, Maria Dragomiroiu și Paul Surugiu Fuego au ajuns …pana langa Casa Alba, dar și la Capitoliul Statelor Unite ale Americii, sediul guvernului celui mai important stat din lume. Chiar daca Donald Trump nu a fost anunțat de alaiul artiștilor noștri, vedetele…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți pentru concursul “Aboneaza-te la Deșteptarea”, dedicat celor care s-au abonat in luna decembrie, pentru tot anul 2018 la ziarul Bacaului. Premiul – un televizor Smart, Samsung cu diagonala de 80 de centimetri – a fost caștigat de Valeria Damoc, din Bacau. Articolul…

- Air France KLM, una dintre cele mai mari companii aeriene din Europa lanseaza astazi o campanie promotionala, reducand pretul biletelor de avion cu pana la 40% pentru mai bine de 100 de destinatii din America de Nord, America de Sud, Asia, Africa, dar si din zona Caraibelor si a…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina a câstigat turneul WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 894.700 dolari, învingând-o sâmbata în finala pe belarusa Aleksandra Sasnovici cu un categoric 6-2, 6-1. Meciul a durat numai o ora si sapte minute.…

- Tinerii romani care au obtinut in anul universitar trecut cele mai bune rezultate pe plan academic la universitati din tara si din strainatate au fost premiati joi in cadrul celei de-a IX-a editii a Galei Studentilor Romani din Strainatate.

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a…

- Cititorii Evenimentului zilei au decis cine a fost cel mai popular politician al anului 2017, dar si ce eveniment le-a cauzat cele mai multe suparari. De la inceputul lunii decembrie pana la data de 23, 11.000 de cititori au votat in topul finalului de an, in care s-au regasit cele mai importante teme…

- Presedintele Academiei Române, Ionel Valentin Vlad, a murit duminica la locuinta sa din Bucuresti, în urma unei îndelungi suferinte. Potrivit Biroului de presa al Academiei Române, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi înmormântat vineri, 29 decembrie, locul înhumarii…

- Los Angeles Lakers a retras azi-noapte tricourile cu numerele 8 și 24, purtate de Kobe Bryant. Evenimentul a avut loc in pauza meciului din NBA Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 114-116, duel decis la ultima aruncare, in overtime (prelungiri). Californienii au retras ambele numere purtate…

- Ceremonia de acordare a Premiilor Naționale eTwinning 2017 a avut loc joi, 14 decembrie 2017, in sala de festivitați a Colegiului Național Sf. Sava din Bucuresti in prezența reprezentanților Ministerului Educației Naționale, a evaluatorilor și ambasadorilor eTwinning Romania. Competiția este organizata…

- Aseara, la Protv, a avut loc Finala concursului Vocea Romaniei 2017.Castigatoarea fost declarata Ana Munteanu, care a impresionat audienta, dar si antrenorii pregatiti pentru un spectacol memorabil.Originara din Republica Moldova, Ana a castigat, in 2014, emisiunea Moldova are talent.A cantat in finala,…

- Barbatul de 28 de ani se afla de 6 ani in Irlanda. El nu a dorit sa ii fie facut public numele deoarece vrea sa faca o surpriza de neuitat familiei. In ajunul Craciunului va așeza in cutii mari de cadou cate un cec de 10.000 de euro pentru fiecare membru al familiei, care se afla alaturi de…

- FC Toronto a devenit prima echipa canadiana care caștiga titlul in MLS, dupa o finala dominata categoric cu Seattle Sounders, 2-0. La succes au pus umarul și doi jucatori care au evoluat in trecut și in Liga 1, Armando Cooper și Tosaint Ricketts (ambii 30 de ani). Canadienii și-au luat revanșa dupa…

- Premiul de categoria I la tragerea Loto 6/49, in valoare de peste 6,372 milioane de lei (peste 1,37 milioane euro), a fost caștigat duminica iar biletul norocos, in valoare de 18,10 lei, a fost jucat la o agenție din Constanța.

- In lumea muzicii e perioada in care artiștii iși fac calculele ca sa afle cum au mers piesele și albumele lansate anul acesta. Un reper important pentru cantareții internaționali sunt ravnitele trofee Grammy, care se vor decerna pe 28 ianuarie la New York. Cu 8 nominalizari, rapperul JAY-Z conduce in…

- Rapperul Jay Z domina lista nominalizarilor la premiile Grammy 2018 cu albumul ‘4:44’, cu opt mentionari, informeaza contactmusic.com. Surpriza viitoarei gale, a 60-a, care va avea loc pe 28 ianuarie, la Madison Square Garden, New York: Ed Sheeran, Drake si Katy Perry nu se regasesc pe lista nominalizarilor.…

- Primul dintre acestea a fost declarat la categoria „Sustinerea activitatilor si organizatiilor studentesti", in timp ce al doilea a fost premiat la categoria „Educatie pentru sanatate". „Proiectul linia de finantare pentru studii de licenta «Student la UMF Iasi», lansat anul trecut, in parteneriat cu…

- Finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes) a caștigat duminica Marele Premiu al Abu Dhabi, a 20-a și ultima cursa a sezonului 2017 de Formula 1, in fața coechipierului sau Lewis Hamilton, campion mondial 2017, și a germanului Sebastian Vettel (Ferrari). Vettel și-a asigurat astfel titlul…

- Boxerul roman Constantin Bejenaru și-a aparat cu succes titlurile WBC Continental Americas și WBC International la categoria cruiser, sambata, prin victoria obținuta la puncte in fața sud-africanului Thabiso Mchunu, sambata, int-un meci programat la Uncasville (Connecticut/SUA). Bejenaru…

- Un aradean a caștigat peste 600.000 de lei la extragerea Loto de joi, agenția in care a jucat biletul fiind cunoscuta drept una norocoasa. Aradeanul a reușit sa ghiceasca cele cinci numere extrase la Extragerea Loto 5/40, adica 25, 23, 38, 37 și 27. Acesta a fost singurul premiu de Categoria…

- Berluni, unul dintre cele mai prestigioase magazine online care ofera sisteme complete de incalzire, a participat anul acesta la cea de-a 12-a editie a Galei Premiilor eCommerce, care a avut loc pe 15 noiembrie. In cadrul mult asteptatului eveniment dedicat antreprenorilor care detin business-uri in…

- Jurnalista originara din Zlatna, Romana Puiuleț, a caștigat premiul ”Superscrierea anului” cu un documentar filmat pe parcursul unui an in Munții Apuseni. Documentarul Romanei se numește ”Clear Cut Crimes” realizat pentru RISE Project și urmarește afacerile de miliarde din jurul padurilor Romaniei.…

- Tenismenul bulgar a reșit inca o performanța in weekend. Duminica, Grigor Dimitrov (26 de ani) a caștigat pentru prima data in cariera Turneul Campionilor, in fața belgianului David Goffin, iar premiul a vrut sa il dedice iubitei sale, Nicole Scherzinger. Cei doi formeaza un cuplu doi ani și jumatate,…

- Sambata, 11 noiembrie 2017, a avut loc la Bacau, capitala naționala a tineretului 2017/2018, Gala Tineretului din Romania. Aflata la a IV-a ediție, eveniment organizat de Ministerul Tineretului și Sportului, in fiecare an Gala tineretului din Romania reunește sute de tineri din intreaga țara și premiaza…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau și olandezul Jean-Julien Rojer a fost invinsa de cuplul francez Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, cu 1-6, 7-6 (7), 10-8, duminica, in primul lor meci din Grupa Eltingh/Haarhuis a Turneului Campionilor (ATP Finals) de la Londra. AGERPRES…

- Tenismanul elvețian Roger Federer, N2 mondial, a terminat invingator duminica in primul meci al Turneului Campionilor de la Londra, impunandu-se in doua seturi, 6-4, 7-6 (7/4), in fața americanului Jack Sock, al noualea jucator al lumii. Al doilea meci al zilei îi va opune pe germanul…

- Cea de a VIII-a editie a Colocviului national de critica si exegeza "Ion Hobana" 2017 s-a desfasurat, sambata, 11 noiembrie 2017, in Sala mare a Institutului Cultural Roman (ICR). Tema editiei a fost „Robotizare, uberizare, precarizare : viitorul muncii”.

- O organizație non-profit deschide un restaurant temporar operat in intregime de angajați infectați cu HIV, in speranța ca va spulbera prejudecațile despre modul de transmitere al acestui virus, informeaza marți Reuters. Situat in Toronto, restaurantul denumit June's, servește clienților feluri de mancare…

- Scriitorul Yannick Haenel a caștigat joi premiul Medicis pentru roman francez pe anul 2017 cu volumul "Tiens ferme ta couronne", publicat de prestigioasa editura Gallimard, informeaza AFP. În acest roman cu o intriga "nebuneasca", potrivit criticilor literari, cititorii…

- Iker Casillas a castigat trofeul "Golden Foot" si a devenit astfel al doilea portar care primeste aceasta distinctie. El a reusit sa-i devanseze pe Lionel Messi si Cristiano Ronaldo. Casillas si-a ridicat trofeul in cadrul unui eveniment organizat la Monte Carlo.

- Primaria Cluj-Napoca a câștigt, luni seara, în cadrul Galei Asociațiilor Municipiilor din România, desfașurata la Ateneul Roman premiul de Excelenta in Digitalizare.”Acest premiu reflecta reusitele orasului nostru in materie de digitalizare si inovare. In prezent…

- Shalane Flanagan a devenit prima alergatoare americana care caștiga maratonul de la New York in ultimii 40 de ani, dupa ce s-a impus cu timpul de 2h26min.53sec. in cursa desfașurata duminica pe distanța de 42,195 km. Flanagan a reușit sa o devanseze cu 1min.01sec. pe kenyanca Mary…

- Georges St-Pierre, starul canadian al artelor marțiale mixte (MMA), a reușit o revenire spectaculoasa in acest sport, dupa o absența de patru ani din octogon, cucerind centura de campion UFC la categoria mijlocie, informeaza Reuters. St-Pierre, în vârsta de 36 ani, l-a învins…

- CSA Steaua Stirom București a invins-o pe CS Dinamo București in ambele partide disputate in Bazinul Ghencea, in cadrul etapei a treia a Superligii Naționale de polo pe apa. Sâmbata, campioana s-a impus cu scorul de 12-5 (3-1, 3-1, 4-2, 2-1), dupa ce vineri câștigase cu…