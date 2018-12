Stiri pe aceeasi tema

- Ca sa nu fie luat prin surprindere de vreo ninsoare, un primar din Gorj a pus deja nisipul pentru deszapezire pe sosea. Doar ca sub forma unor mormane care ocupa o banda intreaga si ii obliga pe soferi la manevre riscante. Mai mult de gura lor, edilul a cerut eliberarea drumului: nu i se pare ca…

- Primaria Sectorului 6 vine și in aceasta iarna in sprijinul cetatenilor, oferind gratuit asociatiilor de proprietari saci cu material antiderapant pentru a indeparta gheata si poleiul de pe aleile de acces si trotuarele din jurul blocurilor. Reprezentantii asociatiilor de proprietari – presedinte sau…

- In cursul diminetii zilei de vineri, 7 decembrie 2018, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe mai multe sectoare de drum, in conditii specifice sezonului rece.

- Chiar la inceput de iarna, Compania de Drumuri a primit un nou lot de autobasculante care pot fi folosite și la curațarea drumurilor pe timp de iarna. La Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara va sosi un lot de 20 de asemenea utilaje.

- Drumarii au actionat, miercuri, cu peste 700 de utilaje si au raspandit peste 6.600 de tone de material antiderapant, pentru a mentine drumurile practicabile in conditii de siguranta, arata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care precizeaza ca miercuri seara nu…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de vant si ninsori valabila pana miercuri seara in sudul si sud-estul tarii, cand intra in vigoare o alta avertizare, de vreme deosebit de rece in toata tara, pana vineri. Angajații Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu sunt…

- In urma interventiei drumarilor de la CNAIR, la aceasta ora nu sunt drumuri nationale inchise sau cu restrictii de tonaj din cauza conditiilor meteorologice din ultima perioada, informeaza CNAIR intr un comunicat de presa. Astfel, drumarii au actionat la nivelul intregii tari pentru a mentine drumurile…

- Chiriile au luat-o razna la Cluj demult, iar proprietarii de apartamente continua sa speculeze piața. ”Inchiriez apartament cu 1 camera ultracentral, Bdul Eroilor linga Primarie. Apartamentul se afla la parter cu intrare din curte. Acces auto/parcare. Utilat…