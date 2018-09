Stiri pe aceeasi tema

- 29 de societați active pe piața locala a asigurarilor au inregistrat venituri din prime brute subscrise in valoare de 5,04 miliarde de lei in primele șase luni din acest an, din care 79% reprezinta prime brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale (3,97 miliarde lei), iar 21% sunt prime…

- Numarul trecerilor ilegale ale frontierei pe cele patru rute de acces in Uniunea Europeana au scazut cu 43% in primele sapte luni ale anului, potrivit unui comunicat de luni al agentiei UE de protectie a frontierelor, Frontex, relateaza DPA. Numarul total al trecerilor ilegale pe teritoriul UE depistate…

- Societatile de asigurare au avizat, in primele trei luni ale anului, 86.346 dosare de dauna in baza politelor de asigurare de raspundere civila obligatorie (RCA), cu 11,15% mai mult fata de trimestrul IV al anului 2017, se arata intr-un comunicat al Autoritatii de Supraveghere financiara, citat de Agerpres.Durata…

- Curtea de Apel judeca marți dosarul in care opt asiguratori au cerut anularea hotararii date in 2016 de Guvernul Cioloș pentru stabilirea unor tarife maxime la RCA pentru o perioada de 6 luni. In luna aprilie 2017, Allianz-Țiriac Asigurari, Asirom, Euroins, Generali, Grawe, Groupama, Omniasig și Uniqa…

- Cinci societati de asigurare controlau, la finalul lunii martie, 59,51% din piata asigurarilor, iar Allianz-Tiriac a devenit liderul pietei, detronand City Insurance, potrivit raportului de piata publicat luni de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul anului trecut, cele…

