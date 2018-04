Stiri pe aceeasi tema

- Prima generatie nascuta si crescuta in era Internetului nu pare deloc rupta de realitate. O confirma un studiu realizat recent in 15 tari ale lumii de YouGov, o companie specializata in sondarea online a pietei, la cererea celor de la Vodafone.

- Romania se claseaza pe primul loc intr-un sondaj realizat in 15 tari, unde peste jumatate (53%) din tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 24 de ani sunt increzatori ca vor gasi un loc de munca pe masura abilitatilor lor, arata un studiu prezentat luni de Vodafone.

- Concluziile unui sondaj internațional comandat de Vodafone și derulat in 15 țari unde grupul este prezent arata ca, dintre toți participanții, tinerii din Romania intre 18 și 24 de ani sunt cei mai increzatori in perspectiva de a avea o cariera in domenii digitale.

- In publicitatea online, conținutul video devine tot mai important iar programmaticul caștiga teren in fața metodelor tradiționale de tranzacționare. De asemenea dispozitivele mobile țintesc pragul de 50% in totalul bugetelor de publicitate digitala. In acest context piața de publicitate online va continua…

- Tinerii din Romania intre 18 si 24 de ani sunt cei mai increzatori in perspectiva de a avea o cariera in domenii digitale, intre 15 tari care au participat la un studiu realizat de Vodafone, peste jumatate dintre ei (53%) fiind convinsi ca vor gasi un loc de munca pe masura abilitatilor, rezultat…

- Lipsa medicamentelor noi pe piața autohtona ramane in continuare principalul motiv de nemulțumire. Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) a facut publice rezultatele celui mai recent studiu referitor la accesul pacientilor cu boli cronice la sistemul de sanatate…

- Prima enciclopedie digitala cu istoria si oamenii de valoare ai Romaniei va fi lansata la inceputul lunii aprilie, si va contine imagini de colectie, unele dintre acestea fiind pentru prima data publicate. O parte dintre fotografii au fost chiar animate, pentru a da viata acelui moment, printre acestea…

- Un mic grup de cercetatori de la Universitatea Babeș-Bolyai inițiaza un studiu online, prin care doresc sa scoata in evidența, in mod comparativ, experiența participanților la festivalurile Untold și Electric Castle. Aceștia indruma tinerii sa completeze un chestionar online, din care sa reiasa atat…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, un mesaj cu prilejul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania, in care arata ca "Aniversam astazi 100 de ani de la Declarația de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Țarii de la Chișinau a fost un gest politic…

- La un eveniment special – gala revistei Uniunii muzicologilor și compozitorilor romani, intr-un loc special -Aula Palatului Cantacuzino, nici ca se putea o confesiune mai speciala. Compozitorul Horia Moculescu a marturisit ca a fost cam indragostit de Marina Voica. Invitat sa-i acorde un premiu omagial…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Pentru prima data, bilanțul Serviciului Roman de Informații nu mai e festiv. Și nici public. Acest fapt este semnalat de presa ca un eveniment neobișnuit. Oare de ce? In ce conjunctura iși analizeaza instituția condusa de Eduard Hellvig activitatea din ultimul an? Și de…

- ALL DIGITAL Week – pe scurt ADW – este o campanie anuala de incluziune digitala inițiata la nivel European de catre organizația ALL DIGITAL (ex-Telecentre-Europe). Hai pe NET, 2018! este versiunea localizata in Romania a campaniei Europene ALL DIGITAL Week și a fost implementata in perioada 19-25…

- Potrivit comunicatului ANCOM, in urma sesizarilor primite din partea utilizatorilor de cartele preplatite, arbitrul pietei comunicatiilor din Romania a declansat o investigatie privind modul in care acestia au fost informati despre modificarea conditiilor in care Vodafone furnizeaza serviciul de…

- Orange și Vodafone au primit amenzi pentru nerespectarea regulamentului de roaming. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a amendat Vodafone cu 130.000 leid, iar Orange a fost sancționat cu 50.000 de lei deoarece nu au respectat Regulamentul european „Roam…

- sa-și gaseasca un loc de munca Vodafone lanseaza programul internațional „Alege-ți viitorul", conceput pentru a oferi in premiera indrumare in cariera in economia digitala și acces la cursuri pentru un numar de 10 milioane de tineri din 18 țari, inclusiv Romania. Inițiativa este cea mai mare de acest…

- Vodafone lanseaza programul internațional „Alege-ți viitorul", conceput pentru a oferi in premiera indrumare in cariera in economia digitala și acces la cursuri pentru un numar de 10 milioane de tineri din 18 țari, inclusiv Romania. Inițiativa este cea mai mare de acest gen din lume.

- Executivii și liderii agențiilor guvernamentale din intreaga lume sunt neincrezatori in capacitatea companiilor lor de a imbrațișa oportunitațile oferite de cea de a patra revoluție industriala (Industry 4.0), potrivit unui raport realizat de compania de consultanța Deloitte, la nivel global. “Ca urmare…

- Faptul ca acum se discuta legi fara un studiu de impact este un lucru care trebuie sa ne dea de gandit, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta 'Incluziunea financiara - de la vorbe la fapte', precizand ca in anii 90 nu intra in Parlament daca nu avea…

- Statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut in Romania, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (echivalentul a 640 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda, potrivit unui comunicat al unui producator de tigari remis miercuri AGERPRES . Peste…

- Evenimentul, organizat in colaborare cu Centrul European al Consumatorilor, are loc vineri, 16 martie 2018, in intervalul orar 10:30 - 14:00, la sediul Biroului din strada Vasile Lascar, nr. 31 (etajul 9, sala Robert Schuman).Pornind de la o radiografie a comerțului on-line in Romania, cu…

- Tichetele de masa, cadourile, decontarea transportului, vacantele in Romania si pensiile private sunt principalele beneficii extrasalariale pe care angajatii si le-au ales anul trecut, potrivit unui studiu BenefitOnline.ro, platforma online de beneficii extrasalariale. In medie, optiunile angajatilor…

- Peste 4,3 miliarde de tigarete au fost vandute in 2017 pe piata neagra din Romania, iar statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (613 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda, potrivit unui studiu…

- Peste 99% dintre angajatii romani sunt stresati, se arata intr-un studiu lansat de Dynamic HR, o initiativa prin care a fost masurat stresul in randul angajatilor din Romania. 0 0 0 0 0 0

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) cere extinderea cu 60 de zile a termenelor propuse initial pentru dezbaterea aprofundata a impactului proiectelor de legi privind plafonarea dobanzilor si limitarea valorii recuperabile a creantelor cesionate. „Comunitatea…

- BUCUREȘTI, 10 mar — Sputnik, Daniel George Nistor. Jeffrey Sachs crede ca România trebuie sa ramâna o economie deschisa si sa pledeze pentru o Uniune Europeana cât mai puternica. „Economia mondiala arata bine, dar depinde ce decizii vor lua liderii lumii.…

- Reputatul economist american Jeffrey Sachs s-a aflat vineri, 9 martie, la Cluj, unde a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universitatii Babes-Bolyai (UBB). Sachs, care i-a consiliat in trecut pe Mihail Gorbaciov si Boris Eltin, este considerat de publicatiile „New York Times“ si „Time“…

- Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, conform legislatiei in vigoare, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Deși reglementarea e veche, credem ca sunt mulți tineri care nu știu sau unii au uitat de aceasta lege (Legea nr. 15/2003 privind sprijinul…

- Google si organizatia britanica Institute for Strategic Dialogue (ISD) au lansat in Romania proiectul pilot Young Digital Leaders, care isi propune sa educe tinerii ca cetateni in mediul digital, care stiu sa recunoasca fenomenele negative si extreme in mediul online si sa reactioneze la ele, astfel…

- Romania, pe primul loc in Europa la cazurile de rujeola in 2017. Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sanatații, țara noastra a avut in 2017 peste 5.500 de imbolnaviri, cel mai mare numar din Europa, scrie libertatea.ro.

- Cantareața Andreea Balan a oferit amanunte despre viața și cariera sa și despre cat de greu i-a fost sa se reinventeze din punct de vedere profesional. Andreea Balan, care este casatorita cu actorul George Burcea , este prezenta pe scena muzicala din Romania inca de pe vremea cand era doar o copila…

- Fenomenul automatizarii vanzarilor online și creșterea volumului investițiilor in media digitala au dus la creșterea importanței datelor despre consumatorii de media digitala și reluarea discuțiilor legate de modul de utilizare al acestora. Tehnologia preia treptat locul cercetarii clasice in domeniul…

- Un numar de 10 elevi ai Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Targu Jiu pasionați de robotica au reușit sa creeze un nou robot cu care vor concura la o competiție intre licee. Concursul va avea loc in luna martie, la București, impotriva a 90 de echipe din Romania. Tinerii…

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- FARA teste suficiente de glicemie... FARA specialiști in diabet pediatric Diabetul pediatric (diabetul de tip 1) afecteaza peste 3000 de copii și tineri din Romania, a caror viața depinde de injectarea cu insulina. Pentru aceștia, insulina devine la fel de necesara ca aerul, pentru a supraviețui. Mai…

- Tehnologia a devenit o componenta indispensabila a vieții cotidiene, scrie digi24.ro. Statisticile arata ca, la fiecare sfert de ora, adolescentii isi verifica telefoanele mobile, indiferent daca au primit sau nu notificari. Citeste si Studiu ingrijorator. Soarecii masculi expusi unor niveluri…

- Baiatul unui fost mare cantaret din Romania a dat lovitura vietii. Acesta a ajuns deputat intr-o alta tara. Este vorba despre Dragos Dolanescu, baiatul regretatului Ion Dolanescu. Daca Ionut a urmat cariera tatalui, Dragos, stabilit in Costa Rica, a fost ales deputat. Pana acum, avea o cariera bine…

- Egoismul, superficialitatea, minciuna si oboseala. Sunt cele mai mari obstacole pe care Romania trebuie sa le depaseasca, intr-o perioada in care este marcata de o „criza” in ceea ce priveste credinta, crede Arhiepiscopul Bisericii Catolice, Ioan Robu.Citeste si: Rasturnare de situatie: DIICOT…

- ING Romania anunta un nou model operational, aplicat mai intai in 33 de sucursale proprii si integrarea serviciilor bancare pe platformele sale digitaleau transmis joi reprezentantii bancii. Pe parcursul anului 2018, ING va face tranzitia catre un model digital de tip self-service si va recrea fluxul…

- Delia este vedeta numarului din luna februarie al revistei Elle, acolo unde a acordat un interviu in exclusivitate. Delia, care intenționeaza sa-și cumpere un nou apartament de lux impreuna cu soțul ei , și-a spus foarte clar parerea despre lupta tot mai vocala a femeilor de pretutindeni pentru drepturile…

- Cel mai riscant domeniu din economie este comertul cu ridicata si amanuntul, cu 9.468 de firme, urmat de constructii imobiliare (3.260), restaurante si alte servicii de alimentatie (1.670), lucrari speciale de constructii (1.566) si transporturi (1.507), arata un studiu realizat de Keysfin.

- In contextul protestelor care au avut loc weekendul trecut in București și principalele orașe din țara, presa franceza și-a indreptat atenția spre țara noastra, iar Liberation a realizat un reportaj despre tinerii intelectuali romani care pleaca din țara din cauza politicienilor. Cu titlul ”Romania…

- Un studiu unic in Romania a fost realizat la UBB: impactul pe care o universitate il are in economia unui oras. A reiesit ca dinspre UBB spre economia Clujului au mers, in 2015, circa 190 de milioane de euro. Bugetul Primariei Cluj-Napoca in 2015 a fost de circa 263 de milioane de euro.

- Saul Bellow a scris romanul "Decemberrsquo;s Dean" in 1982 tradus in romaneste ndash; "Iarna Decanului" ndash; in 2005 si descrie lugubra sa vizita intr un Bucuresti inghetat, in iarna dupa devastatorul cutremur din 1977. Alexandra, sotia laureatului Nobel, venise sa vegheze agonia mamei sale, Florica…

- "Emisiunile tabloid sunt emisiuni ieftine, ușor de produs și de aceea sunt facute. Profitul este maxim, ținand cont de audiența și de rate cardul cu care se incaseaza publicitatea. Publicul, mai ales in Romania, este inca la nivelul copilariei: inghite ce-i dai. Daca ii dai o emisiune buna, o inghite,…

- România poate fi confruntata inclusiv cu punerea în discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata însa convins ca nu se va ajunge într-o astfel de situatie. De…

- Europarlamentarul Victor Bostinaru afirma ca "aceasta criza la debut de 2018 e cel mai otravit cadou pe care partidul il putea face Centenarului Marii Uniri". Victor Bostinaru crede ca ”PSD ar trebui sa faca astazi ceea ce n-a facut in nici una din cele doua ocazii, cand a nominalizat candidatul…

- Ioan Aurel Pop: "Tinerii romani sunt analfabeti functional" Istoricul Ioan Aurel Pop, rectorul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, a vorbit la sesiunea organizata de Academia Romana cu ocazia Zilei Culturii Nationale despre sistemul de educatie din Romania zilelor noastre, care produce mii…

- George, platforma digitala a Erste Group aliniata la noile reglementari PSD2,a fost lansata luni in Slovacia, urmeaza Cehia si Romania. Surse din interiorul Grupului bancar care opereaza cea mai mare banca locala au precizat pentru HotNews.ro ca intrarea lui George in Romania este preconizata pentru…

- Romania are mari sanse ca economia sa sa aiba un avans de 5,5% in 2018, cum prevede proiectul de buget, insa analistii considera ca, in functie de factorii care o vor alimenta, am putea ajunge la dezechilibre majore.

- SURSE: CExN al PSD, convocat saptamana viitoare Conducerea PSD a convocat, luni, de la ora 14.00, sedinta Comitetului Executiv National, potrivit unor surse social-democrate, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor. "Sedinta Comitetului…