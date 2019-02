Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica Prelucrarea neautorizata a datelor cu caracter personal, cu atat mai mult publicarea datelor cu caracter personal care pot conduce la identificarea foarte clara a unei persoane, poate sa conduca la aplicarea unor amenzi usturatoare pentru instituțiile publice, societațile comerciale, bancile…

- Google a primit luni o amenda record de 50 de milioane de euro din partea autoritații franceze însarcinate cu protecția datelor, care a apreciat ca este insuficienta informarea utilizatorilor despre exploatarea datelor lor personale, scrie AFP.Comisia naționala pentru informatica și libertați,…

- Toti furnizorii romani de energie vor disparea din piata, daca vor fi obligati sa plateasca un impozit de 3% din cifra de afaceri, si doar cei sustinuti de multinationale vor putea supravietui, a declarat, miercuri, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor ...

- Circa 4.5 milioane de romani (43% dintre deponenți) au in depozitele bancare mai puțin de 100 de lei, iar aproape 80% dintre deponenți au sub 5.000 de lei in cont, se arata in Raportul de Stabilitate publicat luni de Banca Centrala. "La nivelul depozitelor bancare persista o serie de inegalitați, acestea…

- Furtul de identitate este un real pericol foarte putin constientizat. In orice moment, te poti trezi bun de plata desi nici macar nu ai trecut pragul unei banci sau nu ai deschis vreun site de specialitate. Pe masa Inspectoratului Judetean de Politie Iasi (IPJ) se afla in prezent doua dosare in care…

- Trei din patru romani sufera de una sau mai multe lipsuri de natura deprivarii economice, reiese dintr-o cercetare a Institutului Național de Statistica (INS). Circa unul din patru romani are cel puțin doua probleme economice cu care se confrunta. De asemenea, tot unul din patru are trei, patru sau…

- Noua lege privind protecția datelor personale ii va afecta pe cei mici anul acesta, chiar de Craciun. Copiii nu mai au voie sa puna scrisori adresate lui Moș Craciun sub brad, dearece exista riscul sa-și dezvaluie datele personale unor oameni neautorizați. Oficialii orasului german Roth au anuntat ca…

- Nebunia protec:iei datelor cu caracter personal pare sE iasE total de sub de control, dacE este sE ne luEm dupE o ini:iativE dintr-un orE"el german. AutoritE:ile vor sE interzicE lEsarea de scrisori Mo"ului de cEtre copii.