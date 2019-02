Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Numarul firmelor radiate a scazut anul trecut cu 2,57%, comparativ cu 2017, ajungand la 80.181 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), citate de Agerpres. Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti – 13.034 de firme (cu…

- ​Numarul de societați cu raspundere limitata înmatriculate în România în perioada octombrie-decembrie 2018 a crescut cu aprox. 43% în raport cu numarul de firme – S.R.L. înmatriculate în aceeași perioada a anului 2017, însa în ce privește municipiul…

- Numarul de companii dizolvate a crescut in 2018 cu 10,13%, la 34.358 unitati, fata de 31.197 firme in anul precedent, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti – 6.717 firme (in crestere cu…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 8,77%, in 2018, comparativ cu perioada similara din anul anterior, la 8.304, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe…

- Județul Covasna se numara printre județele cu numarul cel mai mic de firme dizolvate in primele 11 luni ale anului 2018, conform unui raport al Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Datele centralizate de ONRC arata ca intre 1 ianuarie și 30 noiembrie 2018, in județul Covasna s-au inregistrat…

- Numarul firmelor radiate a scazut, in primele 11 luni din 2018, cu 0,93%, comparativ cu perioada similara din 2017, ajungand la 73.088, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), transmite Agerpres. Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 6,54%, in perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, la 7.716, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza…

- Numarul firmelor radiate a scazut, in primele noua luni din 2018, cu 1,55%, comparativ cu perioada similara din 2017, ajungand la 58.669, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti – 9.320 firme (cu 6,07%…