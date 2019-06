Gradul de concentrare pe segmentul de asigurari RCA a cunoscut un nou maxim. City Insurance si Euroins controleaza 70% din piata

Stiri pe aceeasi tema

- Piata asigurarilor auto obligatorii RCA a ramas la un grad de concentrare crescut, in conditiile in care primii doi jucatori, City Insurance si Euroins, controleaza impreuna 69,29% din aceasta zona, estimata la 970 milioane lei (205 milioane euro), potrivit datelor publicate, miercuri, de Autoritatea…

- Un cunoscut producator testeaza anvelopele fara aer Uptis, care nu vor mai face pana, pentru a le aduce pe piața in urmatorii ani. Primele mașini care vor fi echipate cu acestea vor fi Chevrolet Bolt, in urma semnarii unui parteneriat cu General Motors.

- Romania se claseaza pe primul loc in topul tarilor cu cea mai ridicata rata combinata a daunei din Europa, la egalitate cu Islanda (la finele trimestrului al treilea din 2018), fapt care sugereaza o eficienta scazuta a sectorului asigurarilor si...

- Prezent in cadrul Conferinței anuale Insurance Europe, desfașurata ieri, 24 mai, președintele ASF – Leonardo Badea a facut o serie de precizari referitoare la piața asigurarilor, fluctuațiile acesteia, precum și cateva predicții generale. Lenardo Badea a declarat: „Pe piața asigurarilor din Romania…

- Joi intra in vigoare Ordonanta de Urgenta care modifica legea taximetriei, aprobata de Executiv in luna martie, iar soferii care utilizeaza aplicatiile Uber, Bolt si Clever risca amenzi si de 5.000 de lei.Pe de alta parte, soferii Uber, Bolt si Clever au primit mesaje prin care sunt asigurati…

- Allianz-Tiriac și Siglan Iduna dețin mai mult de jumatate din piața, iar podiumul este completat de City Insurance. Asigurarile private de sanatate, dominante in Europa, se impun și pe piața romaneasca. Cele mai multe dintre contractele in vigoare au fost oferite, in ultimii ani, de angajatori, ca…