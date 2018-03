Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Gabriela Firea a decis ca vineri, 23 martie, gradinitele, scolile si liceele din Capitala sa fie inchise.Potrivit unui comunicat al Primariei Bucuresti masura a fost luata avand in vedere ninsorile si intensificarea vantului.Primarul general Gabriela Firea a analizat in aceasta dupa…

- Primarul General, Gabriela Firea, a analizat in aceasta dupa-amiaza, impreuna cu prefectul Capitalei, Adrian Petcu, cu reprezentantii ANM Bucuresti-Ilfov si inspectorul general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Ionel Florian Lixandru, ultimele informatii emise de meteorologi, care…

- Cum in urmatoarele zile este anunțata vreme rea, cu ger napraznic și alte ninsori, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca analizeaza impreuna cu specialistii ANM si cu reprezentantii Inspectoratului General Scolar daca este cazul sa inchida școlile joi si...

- Primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, a anuntat luni ca un regulament privind publicitatea in Capitala va fi supus dezbaterii intr-una dintre urmatoarele sedinte ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acesta prevazand panouri standard in functie de zona. 'Si Bucurestiul…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marți, ca a demarat un proiect pentru construirea a doua linii de tramvai suspendate: prima va lega Bucureștiul de Magurele, iar a doua va lega Capitala de zona de nord, spre Ploiești.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat marti ca in scurt timp vor fi demarate lucrarile pentru o linie de transport monorail, 80 de tramvaie suspendate urmand sa fie implicate in acest concept.

- Mobilitatea regiunii Bucuresti-Ilfov poate fi imbunatatita si prin transferarea metroului la Primaria Municipiului Bucuresti, care poate sa isi asume toate investitiile necesare, a afirmat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Am facut aceasta solicitare, printr-o decizie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca il sustine pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, pentru functia de vicepresedinte al partidului din partea regiunii Bucuresti-Ilfov. "Are rezultate foarte bune…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca il sustine pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, pentru functia de vicepresedinte al partidului din partea regiunii Bucuresti-Ilfov. Primarul Sectorului 5,…

- Autoritațile de la Chișinau și București au inițiat implementarea proiectelor privind renovarea mai multor instituții publice de la Chișinau. Anunțul a fost facut astazi la Chișinau de catre primarul general interimar al municipiului, Silvia Radu, și primarul general al mun. București, Gabriela Firea,…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, dezminte informatia lansata de liberalul Ciprian Ciucu, consilier general al Municipiului Bucuresti, potrivit careia Burghiu David Alexandru, numit, joi, in functia de administrator al RADET, ar fi finul sau. Ea adauga ca in ceea ce priveste fuziunea…

- Scolile, gradinitele si liceele din sistemul de stat vor fi inchise toata saptamana, din cauza vremii nefavorabile, a anuntat, marti, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, in cadrul Comandamentului de iarna. Conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie,…

- Consilierul general USR Roxana Wring spune ca bugetul Capitalei, adoptat in sedinta de joi a CGMB, este nerealist si lipsit de viziune, iar reprezentantul PNL Ciprian Ciucu este de parere ca proiectul a fost cosmetizat pentru a parea unul echilibrat. "Este un buget lipsit de viziune de…

- In luna martie a acestui an vor fi finalizate lucrarile la Spitalul Victor Gomoiu. Anunțul a fost facut de primarul Gabriela Firea, in cadrul ședinței de astazi a Consiliului General a Municipiului București. Vechea cladire nu va fi lasata in paragina, promite primarul general. In luna martie se va…

- 12.000 de pagini cu inscisuri si informatii. Atat se spune in comunicatul Primariei Generale a Capitalei ca ar fi fost studiate in amanunt, pe parcursul a 61 de zile, de catre experti si evaluatori ai ofertelor, inainte ca licitatia de achizitie pentru Bucuresti a celor 400 de autobuze Euro 6 sa fie…

- Gabriela Firea a subliniat ca printre prioritatile actualei administratii se numara sanatatea si punerea in siguranta a cladirilor cu risc seismic. "De la preluarea mandatului de primar general am luat masuri pentru dinamizarea procesului de consolidare a imobilelor cu risc seismic ridicat.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit, joi, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, E.S Hans Klemm. Potrivit edilului, cei doi au discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala.

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului, potrivit Digi 24.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat astazi ca urmeaza sa fie construite trei spitale noi in București. Anul acesta bugetul prevazut de Sanatate este de 111 milioane de euro. “Sumele vor fi investite in toate cele 19 spitale care sunt in coordonarea Primariei Generale a Capitalei. Din aceasta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat, duminica seara, ca o treime din viitorul guvern se va "improspata", iar structura guvernamentala ramane aceeasi. Referindu-se la proteste, Firea a declarat "ca ar trebui asumate astfel de adunari publice".…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura la alegerile prezidentiale, spunând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului. Firea a spune ca le-a…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a facut, ieri, Comandament de Iarna, dupa ce meteorologii au anuntat ca va fi sub incidenta unei atentionari meteo de lapovita si ninsoare. Edilul a anuntat ca...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul. Firea…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna, pentru duminica, la ora 12.00, la sediul Primariei, pentru a fi analizate masurile ce se impun dupa ninsoare. La sedinta, au participat toti factorii implicati in programul de deszapezire din Capitala....

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a precizat ca respingerea de catre Consiliul General al Capitalei a hotarârii care viza obtinerea unui teren pentru Spitalul Metropolitan a dus la stagnarea unui proiect important pentru Bucuresti si ca, prin votul lor, USR si PNL au demonstrat…

- Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi „pentru" si 11 abtneri si se numeste „Nod Intermodal Cap Linie de Tramvai si Metrou Park&Ride – Parcare Supraterana si Terminal RATB Intersectia Sos. Pantelimon cu Sos. Vergului Dudesti, sector 2" „Propunem Consiliului General al Municipiului Bucuresti…

- Propunerile facute de Primaria Municipiului Bucuresti privind functionarea serviciului de taximetrie limiteaza foarte mult optiunile utilizatorilor, iar folosirea aplicatiilor de taxi are ca efect optimizarea fluxului taxiurilor si fluidizarea traficului general, spun reprezentantii Clever Taxi,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, in cadrul unui comandament privind fluidizarea traficului din Capitala, ca persoanele care calatoresc cu taximetristi care cer sume mai mari decat contravaloarea cursei pot reclama aceste fapte la o linie verde. „Atrag atentia Politiei…

- Gabriela Firea a vorbit astazi despre parcarea subterana de la Gara de Nord a carei lucrari ar urma sa inceapa anul acesta. Parcarea subterana de la Gara de Nord va avea 867 de locuri. Ea va fi realizata sub parcul Garii de Nord. La finalul anului trecut, acest parc, in suprafața de 15.580 de metri…

- Bucureștenii se intreaba cat caștiga Gabriela Firea ca primar general, insa ceea ce mulți nu știu este ca fosta jurnalista a primit o indemnizație este mai mica decat cea a soțului ei, Florentin Pandele, edilul comunei Voluntari din județul Ilfov. In 2016, Florentin Pandele a caștigat 48.077 lei din…

- In 2017, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a anuntat lansarea mai multor proiecte, unele dintre ele destul de controversate, insa, la final de an, bilantul Municipalitatii arata 22 de companii nou infiintate, bani mai multi alocati Catedralei Neamului si Pasajul de la Piata Sudului, inaugurat.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, impreuna cu Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino vor beneficia de noua milioane de euro pentru pregatirea personalului medical pe mai multe specializari."Trei spitale care se afla…

- HIT Revelion 2018 este evenimentul pe care Primaria Capitalei il va organiza in Piața „George Enescu“ in noaptea dintre ani. Circa doua milioane de lei costa partea tehnica a organizarii evenimentului care va fi transmis live de TVR. In aceasta suma nu intra și onorariile pentru cantareți. Bugetul total…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, Serban Sturdza, i-a adresat primarului Capitalei, Gabriela Firea, o scrisoare deschisa in care ironizeaza graba acesteia de a redenumi o parte din Soseaua Kiseleff si Parcul Herastrau Regele Mihai I.