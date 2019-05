Grădiniță la standarde europene în Cluj-Napoca Primaria Cluj-Napoca a alocat bani din bugetul local pentru a transforma gradinița &"Floare de Iris&" de pe strada Oașului într-o gradinița la standarde europene, care sa ofere facilitați speciale pentru persoanele cu dizabilitați și condiții speciale pentru dezvoltarea armonioasa a elevilor. &"Calitatea procesului educațional reprezinta cea mai sigura investiție pentru viitorul copiilor noștri. Educația timpurie și cea incluziva și asigurarea unui proces educațional de calitate reprezinta o prioritate pentru municipalitatea clujeana", transmit reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

