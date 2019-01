Stiri pe aceeasi tema

- Un exercițiu al Detașamentului de pompieri Alba Iulia a avut loc, joi, in jurul pranzului, in centrul municipiului Alba Iulia, la Hotel Transilvania. In cadrul exercițiului s-a urmarit antrenarea personalului din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia precum și verificarea timpilor operativi…

- O casa calduroasa este o casa sanatoasa. In perioada rece, incalzirea adecvata a fiecarei camere este extrem de importanta pentru a avea aceeași temperatura in intreaga locuința. Centrala termica de apartament este o soluție eficienta și rentabila ce asigura incalzire pe timp de iarna. Un sistem eficient…

- Primaria Vaslui va inființa, in fosta centrala termica dezafectata de pe strada Cuza Voda, un centru multifuncțional modern. Proiectul are o valoare de 1,3 milioane de lei și se va realiza intr-o perioada de 12 luni. In prezent, Palatul Mavrocordat care gazduiește Palatul Copiilor este lasat in paragina,…

- Primaria Vaslui va inființa, in fosta centrala termica dezafectata de pe strada Cuza Voda, un centru multifuncțional modern. Proiectul are o valoare de 1,3 milioane de lei și se va realiza intr-o perioada de 12 luni. In prezent, Palatul Mavrocordat care gazduiește Palatul Copiilor este lasat in paragina,…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) analizeaza cum poate taxa centralele termice individuale. „Ne gandim sa vedem daca nu exista totuși soluții prevazute in Directivele europene, pentru ca taxarea de mediu sa poata fi impusa și acestor centrale individuale”, a declarat…

- Pentru stingerea flacarilor au intervenit zece pompieri ai Stației de Pompieri Aleșd, cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma, reușind sa stinga incendiul in limitele gasite și sa salveze astfel, bunuri de o valoare considerabila. „La sosirea forțelor de intervenție, flacarile se manifestau…

- Vesti nu tocmai fericite pentru cei care detin centrale termice de apartament:iIn doar doua saptamani pretul gazelor a explodat cu 43%! Astfel, de la un cost de 94 lei/MWh pe 12 octombrie s-a ajuns la la 135 lei/MWh pe 20 noiembrie. Unul dintre motivele cresterii este reprezentat de faptul ca ANRE a…

- Din cele aproape 100 de unitati de invatamant din oras, 62 nu aveau centrale termice la inceputul anului. Primaria Galati a facut un efort financiar (peste 17 milioane de lei) in acest an ca toate scolile din municipiu sa devina independente de sistemul centralizat.