Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 2 ani din Sinaia, diagnosticat cu meningita pneumococica, a murit la Spitalul Marie Curie din Bucuresti, iar altul a fost internat in stare grava la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals“. Speriati, zeci de parinti au refuzat sa-si mai trimita copiii la gradinita unde erau…

- Un copil in varsta de 4 ani din Sinaia, diagnosticat cu meningita pneumococica, a murit la Spitalul Marie Curie din Bucuresti, iar altul a fost internat in stare grava la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals“. Speriati, zeci de parinti au refuzat sa-si mai trimita copiii la gradinita unde erau…

- La Suceava a fost confirmat prin teste de laborator un al doilea caz de meningita cu virusul WEST NILE la o pacienta in varsta de 81 de ani domiciliata in comuna Dumbraveni, internata in data de 04.09.2018 in sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava si decedata…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a anunțat ca in cursul zilei de astazi a fost confirmat un diagnostic de meningita cu virusul West Nile la o pacienta din municipiul Suceava, in varsta de 70 de ani. Directorul DSP Suceava, Catalina Zorescu, a precizat ca pacienta, cu o forma foarte grava de boala,…

- Mai multe anchete au fost declanșate, luni, la Suceava, dupa ce o mama și bebelușul ei abia nascut au murit la Spitalul din Radauți, la cateva ore dupa ce femeia a nascut, transmite Mediafax.Mai multe anchete au fost deschise, luni, de Direcția de Sanatate Publica Suceava, Colegiul Medicilor…

- Cazul femeii din Suceava care a nascut un copil mort și la scurt timp a murit și ea a ajuns in atenția Colegiului Medicilor. Instituția s-a autosesizat, iar la Spitalul din Radauți a fost demarata o ancheta administrativa. Femeia a decedat sambata dimineața, iar inainte de a-și da sfarșitul și-a sunat…

- Un focar de hepatita A, cu sapte cazuri confirmate si trei suspecte, a fost inregistrat intr-o comunitate vulnerabila din comuna Unirea, a anunțat, miercuri, Directia de Sanatate Publica Alba.

- Un nou focar de pesta porcina a fost confirmat in localitatea Giurgiulesti, raionul Cahul. Virusul a fost depistat intr-o gospodarie taraneasca unde erau crescute mai multe animale pentru vanzare.