- „In fiecare an, sarbatorile Pascale ne aduc mai aproape de persoanele care au mai mare nevoie de noi”, spun jandarmii buzoieni, care au ajuns joi, 25 aprilie, la copiii din cadrul Complexului de servicii comunitare nr. 2 Buzau. Darul lor a fost de aceasta data, un spațiu pentru ceea ce știu copiii sa…

- Divorțata de 9 ani de tatal copiilor ei, Carmen Negoița a ales s-o dea la pace cu Ionuț Negoița, in special pentru ca lui Ingrid și lui Harry sa le fie bine. Cei doi foști soți s-au pus mereu de acord in privința educației copiilor. „Conteaza mult educația pe care o ai in primii ani de viața și conteaza…

- Un spațiu de joaca modern destinat copiilor a fost inaugurat vineri dupa-amiaza, in orașul Cugir. Acesta se afla amplasat in apropierea Stadionului „Parc” din localitate. Astfel administrația locala impreuna cu Clubul Sportiv Orașanesc Cugir au rezolvat problema lipsei locurilor de joaca pentru copiii…

- Cititul cu voce tare de catre adulti pentru copii prezinta beneficii chiar si dupa ce acestia invata sa lectureze fluent, conform unui studiu publicat inainte de Ziua mondiala a cartii (World Book Day), citat marti de Press Association. Peste jumatate (53%) dintre copiii din Marea Britanie cu varste…

- Doar orașele Odobești și Panciu respecta standardul european de spațiu verde pentru locuitori la nivelul județului Vrancea, arata ultimul raport al Agenției Județene de Protecția Mediului. Cea mai mare suprafața de spațiu verde raportata la numarul de locuitori este la Odobești, care a raportat 31 metri…

- De la Londra la Tokyo, pe bicicleta! Doi cicliști au plecat de la inceputul lunii fembriarie din Londra, iar astazi au ajuns la Timișoara. Cei doi cicliști vor sa ajunga la timp in Japonia pentru turneul de rugby. Ron Rutland și James Owens au planificat o calatorie remarcabila: pedaleaza 18500 km pe…