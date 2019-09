Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Societatilor de Service Auto Independente (A.S.S.A.I.) isi exprima ingrijorarea cu privire la stabilitatea financiara a societatii City Insurance, societatea prezentand niste cifre care arata cat de grava este situatia. Dintr-un numar de 951.157 polite RCA/luna cat emite intreaga piata de…

- Conform unui comunicat, remis miercuri Agerpres, in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019, City Insurance a raportat prime brute subscrise in valoare de 239 de milioane de euro, echivalentul a 1,132 miliarde de lei, iar numarul politelor emise s-a ridicat la 4,07 milioane. Datele oferite de…

- Grupul de firme AutoCar, format din trei firme care administreaza unitati service, cer falimentul City Insurance si a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la cererea de faliment a societatii. "Grupul de firme AutoCar, format din trei firme care administrează unităţi…

- "Grupul de firme AutoCar, format din trei firme care administreaza unitati service, a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la cererea de faliment a societatii de asigurari City Insurance si a inaintat instantelor de judecata solicitarea privind cea mai mare firma de asigurari…

- Grupul de firme AutoCar, format din trei firme care administreaza unitați service, a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la cererea de faliment a societatii de asigurari City Insurance și a inaintat instanțelor de judecata soliciitarea privind cea mai mare firma de asigirari…

- Gradul ridicat de concentrare pe piata asigurarilor reprezinta o vulnerabilitate atat din prisma expunerii pe clase de asigurare, cat si din perspectiva cotelor de piata semnificative detinute de un numar relativ mic de societati de asigurare, conform primului Raport privind stabilitatea pietelor…

- Vorbim despre urmatoarea compoenența: Calin Rangu-președinte, Valentin Ionescu- vicepreședinte, Alexandru Ciuncan, Vasile Neagu, Catalina Sava, Mirela Antohi, Dragoș Hasegan. Membrul fondator al ISF este Autoritatea de Supraveghere Financiara, iar membrii simpli sunt asociatii reprezentative…

- ​​Peste 1.700 de romani care au ieșit la pensie, in primele trei luni din acest an, au incasat 13,5 milioane de lei și din contribuțiile voluntare pe care le-au facut in Pilonul III (pensii private facultative), a anunțat recent ASF. Cea mai mare valoare platita unui participant la pilonul III, care…