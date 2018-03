Stiri pe aceeasi tema

- "Continuand tendintele de ascensiune incepute in 2000, volumul transferurilor majore de armament in perioada 2013-2017 a fost cu 10% mai mare decat in intervalul 2008-2012", anunta Institutul International de Cercetari pentru Pace din Stockholm (SIPRI)."Exporturile de armament s-au intensificat…

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep – Krystina Pliskova LIVE Setul 1 A inceput meciul. Pliskova servește prima Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), care a trecut…

- Vlad Iordachescu este primul arbitru roman de rugby la un sfert de finala din Challenge Cup Romanul Vlad Iordachescu va face parte din brigada de cavaleri ai fluierului care va arbitra partida dintre echipele franceze Pau si Stade Francais, pe 30 martie, in sferturile de finala ale Challenge Cup, cea…

- Guvernul provinciei chineze Sichuan si-a asigurat o finantare de 10 miliarde de yuani (1,58 miliarde de dolari americani) pe urmatorii cinci ani pentru a infiinta un parc national urias dedicat ursilor...

- Imagini inedite surprinse de vizitatorii unei gradine zoologice din Indonezia. Un urangutatn a luat o țigara aruncata de cineva și a inceput sa fumeze, scrie BBC News. Maimuța, in varsta de 22 de ani, pe nume Ozon se afla la gradina zoologica din Bandung, un oraș situat la aproximativ 150 de kilometri…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat nelinisti in randul aliatilor europeni, care se tem ca vor fi nevoiti sa devina tinta volumelor de metale importate de SUA, iar europenii ar putea accelera la randul lor propriile politici protectioniste.…

- Vestul Europei este afectat de un front de aer rece supranumit ''Bestia din Est'', urmat de furtuna Emma, care a dus la cresterea semnificativa a preturilor la gazele naturale, transmite Reuters. Gazele, nivel record de preț Vineri, pe piata spot din Londra, pretul gazelor naturale…

- Irina Begu a pierdut in optimi, la Acapulco. A fost invinsa de o adversara modesta. Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, a cincea favorita, a fost invinsa de Veronica Cepede Royg (Paraguay) cu 7-6 (7/3), 6-1, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii…

- Initiativa a plecat din Belgia, iar prin act normativ vom interzice marketingul, vanzarea si distribuirea in Romania, cu titlu profesional, catre unul sau mai multi clienti de retail a instrumentelor financiare derivate de tipul optiunilor binare, a transmis Mircea Ursache, vicepresedinte ASF Romania.…

- Deși autoritațile chineze spun ca planul face parte din strategia privind eradicarea saraciei in cele mai sarace zone din China, inițiativa este perceputa ca o metoda prin care Beijingul incearca sa propage mesajele Partidului Comunist in zone indepartate, scrie The Telegraph. Potrivit ziarului de…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro…

- Romania, locul 25 din 28 in cadrul UE privind perceptia gradului de coruptie Romania ocupa locul 59 la nivel mondial si 25 in cadrul Uniunii Europene in clasamentul realizat de organizatia Transparency International privind perceptia gradului de coruptie in sistemul public. Organizatia Transparency…

- O capra de Angora gestanta a fost ucisa la o gradina zoologica din Berlin. Cazul șocant s-a petrecut la doar cateva saptamani dupa ce o oaie a fost gasita taiata in tufișuri. Doi romani au fost arestați in acest caz. Cei doi suspecți sunt acuzați de furtul și macelarirea animalului.…

- Romania se afla in grupul tarilor care, in perioada 1995 - 2017, au ajustat pachetul de beneficii pentru actualii pensionari, pentru a reduce costurile fiscale, alaturi de Belgia, Italia sau Japonia, pe fondul perspectivelor negative privind natalitatea, reiese dintr-un studiu publicat recent de…

- Nationala de rugby a Scotiei a invins-o pe cea a Frantei cu 32-26 (14-20), duminica, pe stadionul Murrayfield din Edinburgh, intr-un meci din etapa a doua a Turneului celor Sase Natiuni. Franta a ajuns la opt meciuri consecutive fara victorie, serie inceputa in urma cu 330 de zile (sapte infrangeri…

- Echipa Frantei o conduce pe cea a Belgiei cu 2-1 in primul tur al Grupei Mondiale a competitiei feminine de tenis Fed Cup, la Mouilleron-le-Captif, in Hexagon. Duminica, Franta a trecut in avantaj gratie victoriei obtinute de jucatoarea sa numarul 1, Kristina Mladenovic, locul 13 mondial, in fata liderului…

- Municipalitatea suceveana va organiza, in acest week-end, ample manifestari cu ocazia implinirii a 630 de ani de atestare documentara a orasului si a Cetatii de Scaun, cu participarea delegatilor din Republica Moldova – Soroca, Polonia – Sosnowiec, Ucraina – Cernauti si Franta – Laval. Potrivit primarului…

- Dupa ce bursa din New York a inchis din nou in scadere joi, a venit randul principalelor burse din Asia sa inregistreze pierderi de la deschidere. Principalii indici bursieri din Tokyo, Hong Kong si Shanghai au scazut vineri cu peste 3%. Indicele Hang Seng din Hong Kong a scazut…

- Suedia intra și ea in hora loot boxes din jocurile video, dar discuțiile sunt mult mai avansate aici. Ministrul administrației publice spune: Lucram pentru a relua controlul asupra pieței pariurilor și sa ne asiguram ca legea protecției consumatorilor se aplica tuturor actorilor care…

- Marea Britanie, Spania si Franta se numara intre cele 16 tari care si-au ales reprezentantii pentru Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc la Lisabona in luna mai.Citeste si: Momente GRELE pentru vicepremierul Paul Stanescu: Inalta Curte DECIDE asupra cererii DNA de redeschidere a…

- Germania se alatura țarilor care iau in considerare corelația dintre loot boxes din jocurile video și pariurile, așa cum sunt ele incadrate in legislația țarii respective. Mai concret, Universitate din Hamburg a ajuns la concluzia ca elemente ale pariurilor devin tot mai des intalnite in jocurile…

- In sase ani - din 2011 in 2017 -, numarul retelelor dezmembrate a crescut cu circa 67%, intr-un context in care imigratia ilegala este un subiect deosebit de sensibil in Franta, noteaza France Presse. Guvernul presedintelui Emmanuel Macron si-a facut o prioritate din acest subiect si sustine ca vrea…

- Ce mai mare gradina zoologica din Paris a fost evacuata de urgența dupa ce cele 50 de exemplare de babuini au reușit sa evadeze din țarcurile lor. Toți babuinii au fost vazuți alergand haotic...

- Un numar de 50 de maimute, majoritatea babuini, au fugit vineri din custile lor, fiind acum in libertate prin gradina zoologica din Paris, fapt ce a determinat autoritatile sa inchida parcul pentru a evita eventuale incidente cu vizitatorii, au informat responsabilii stabilimentului citati de EFE.…

- Cinci gimnaste cu varste intre 8-10 ani, din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad, concureaza maine la Grand Prix de Nimes, din Franța. Este al 24-lea an consecutiv in care catedra de gimnastica a CSS Barlad va reprezenta orașul și țara la o importanta competiție de profil din Franța. Este vorba…

- Guvernul a acceptat propunerea Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene de a-l numi in functia de ambasador al Republicii Moldova in Belgia pe Lilian Darie, transmite IPN. Acesta este diplomat de cariera, are stagiu de lucru de 20 de ani, a fost si viceministru, a participat in mai multe…

- Beijingul va folosi parghiile de care dispune pentru a impiedica SUA sa adopte o pozitie mai dura in chestiunile comerciale. Decizia de a ataca Coreea de Nord sau de a-i permite sa obtina arme nucleare a fost mereu o alegere intre cel mai mic dintre doua rele. Una dintre optiuni aduce…

- Suedia isi instruieste populatia cum sa reactioneze in caz de raboi. Tara pregaste o brosura care include informatii despre cum ar trebui sa reactioneye oamenii in cazul unui conflict armat, in contextul ingrijorarilor legate de amenintarea rusa, relateaza The Telegraph. Brosura va fi trimisa la cele…

- China a trimis o pereche de ursi din specia panda urias in Finlanda. Animalele au fost imprumutate pentru 15 ani, in urma unui acord incheiat intre autoritatile celor doua state.Animelele vor fi duse la gradina zoologica din orasul Ahtari, situat la 330 de kilometri de Helsinki.

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Feminin – simplu Luni, 15 ianuarie Ora 2.00 MONICA NICULESCU (85 WTA) – Mona Barthel (Germania, 52 WTA) Ora 2.00 IRINA BEGU (40 WTA)…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- China si Franta sunt pregatite sa isi consolideze cooperarea in domenii precum aviatia si energia nucleara, dupa ce presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau francez Emmanuel Macron au semnat marti o serie de acorduri, in cadrul primei vizite a liderului de la Elysee in China, potrivit DPA.

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar. Potrivit IIF, datoria sectorului privat non-financiar…

- ''La sosirea lor, brigazile noastre s-au aflat in fata unui incendiu puternic. Au fost salvate numeroase persoane la locul incendiului de catre pompieri'', a declarat seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, intr-o conferinta de presa.Patru persoane sunt grav ranite si viata lor este…

- Un pui de urs polar, in varsta de 26 de zile, a murit brusc, marti, in gradina zoologica Tierpark din Berlin, la mai putin de un an dupa ce un alt pui de urs, Fritz, a murit din cauza hepatitei, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Fosta sefa a guvernului britanic Margaret Thatcher nu era o fana a ursilor panda, o serie de noi documente facute publice vineri dezvaluind ca Doamna de Fier a refuzat sa permita transportul unui astfel de animal in avionul ei, relateaza DPA. Practicata de China de secole, asa-numita diplomatie…

- Gyorgy Bognar, 79 de ani, a intermediat, la sfarșitul anilor '80, transferurile lui Boloni, Pițurca și Stoica din Romania comunista la cluburi din Belgia și Franța. Amintirile despre Piți sunt savuroase. "N-am caștigat nimic la transferul lui Boloni la Racing Jet, realizat in decembrie '87. ...

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP. In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul…

- Un pui de elefant nascut de Craciun si-a facut miercuri prima aparitie in fata vizitatorilor la o gradina zoologica din Belgia, relateaza Reuters. Gradina zoologica Planckendael a surprins pe camerele de supraveghere venirea pe lume a puiului de elefant duminica, estimand ca acesta a avut…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Gradina zoologica din Londra a fost inchisa, sambata, dupa ce un incendiu a acaparat o cafenea si un magazin din apropierea unui zone in care erau tinute animalele, insa autoritatile nu au informatii daca cineva a fost ranit, relateaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Simona Halep - Johanna Konta LIVE VIDEO DIGI SPORT 2 STREAMING ONLINE: Konta (26 de ani, locul 9 WTA) conduce cu 3-1 la meciurile directe din intrecerile WTA. Ultima data, insa, Simona Halep s-a impus cu 6-4, 7-6 (1) in sferturile turneului de la Cincinnati , unde sportiva din Romania avea sa joace…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un tanar care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de furt si furt calificat, fapte comise in Belgia si Franta. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din…

- Un barbat din Austria imbracat in Moș Craciun obligat sa-și dea jos barba pentru ca incalca legea privind purtarea valului islamic, ținuta tradiționala a femeilor musulmane, scrie Daily Mail. Barbatul care s-a imbracat in Moș Nicolae și mergea spre o școala a fost oprit de poliție in trafic. Un ofițer…

- La funeraliile Regelui Mihai I vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franta, Prusia, Italia si Portugalia. Casa Regala a anuntat si programul complet al evenimentelor.

- Aproape o treime din armele folosite de gruparea Stat Islamic sunt fabricate în state membre UE, între care România, potrivit unui raport al Conflict Armament Research (CAR). Raportul arata ca militantii Statului Islamic folosesc armament fabricat în tari precum…