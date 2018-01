Gradina zoologica din Berlin, indurerata dupa moartea unui al doilea pui de urs polar, in decurs de un an

Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de urs polar de doar 26 de zile a fost gasit mort marti dimineata in Tierpark din Berlin, relateaza DPA. Ingrijitorii au verificat puiul chiar in ziua de Anul Nou si au spus ca se afla intr-o stare buna, sugand de la mama sa Tonja. Ei au vazut insa ca puiul nu mai respira marti…

- Un pui de elefant nascut de Craciun si-a facut miercuri prima aparitie in fata vizitatorilor la o gradina zoologica din Belgia, relateaza Reuters. Gradina zoologica Planckendael a surprins pe camerele de supraveghere venirea pe lume a puiului de elefant duminica, estimand ca acesta a avut…

- Proprietarul unei gradini zoologice private din Fasia Gaza a anuntat intentia de a vinde trei pui de leu in vederea obtinerii fondurilor necesare pentru achizitionarea hranei celorlalte animale, informeaza DPA. Mohammed Juda a declarat marti pentru DPA ca vrea sa obtina pentru fiecare…

- Un incendiu de amploare a cuprins, in aceasta dimineata, o gradina zoologica din capitala Marii Britanii, Londra. Cateva voliere, o cafenea si un magazin de suvenire au fost cuprinse de flacari.Mai multi angajati au avut nevoie de ajutorul medicilor dupa ce au inhalat fum toxic.

- Doi medici de la Spitalul Judetean de Urgente din Piatra Neamt au fost sanctionati pe linie administrativa de Comisia de Disciplina a unitatii, in urma decesului unei paciente. Tragedia a avut loc pe 30 noiembrie a.c, chiar a doua zi dupa ce o tanara nascuse la maternitatea spitalului.

- Netflix a comandat un al doilea sezon pentru serialul "Dark", primul show TV al companiei americane ce a fost realizat in Germania si turnat integral in limba germana, au anuntat miercuri reprezentantii companiei de productie Wiedermann & Berg, citati de DPA.Potrivit companiei Wiedermann…

- Ed Lee a murit marti dimineata, la ora locala 01.11 (ora 11.11, otra Romaniei), decesul fiind facut public 70 de minute mai tarziu. Fostul primar Willie Brown a declarat ca Lee a facut infarct, el aflandu-se la cumparaturi atunci i s-a facut rau. A fost transportat de urgenta la Zuckerberg San Francisco…

- Gradina zoologica din Berlin saluta venirea pe lume a unui urs polar, dupa ce ursoaica Tonja a nascut zilele trecute. Momentul emoționant in care s-a nascut puiul de urs și mama sa l-a ingijit a fost surprins de camerele de supraveghere și a devenit viral in mediul online. Gradina zoologica Tierpark…

- Un palestinian, Mahmoud al-Masri, in varsta de 30 de ani, a fost ucis vineri la est de Khan Younes, in apropiere de bariera de securitate care inchide ermetic frontiera dintre Israel si Fasia Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii, care a anuntat moartea unui al doilea palestinian si a retractat cateva…

- Moartea unui membru al familiei este cel mai tragic eveniment pe care il poate trai cineva, mai ales atunci cand este vorba despre un parinte care pleaca prea devreme la cer. Este și cazul lui Cody Wells, un tanar ofițer de poliție din Alabama, care s-a stins din viața la doar 23 de ani, in urma unui…

- Zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2017 sunt declarate zile de doliu național pe teritoriul Romaniei in memoria Majestații Sale Regele Mihai al Romaniei, șef al statului roman intre anii 1927-1930 și 1940-1947. Executivul a adoptat, in ședința de astazi, o hotarare in acest sens.

- Romania este in doliu. A murit Regele Mihai I. Moartea ultimului monarh al Romaniei este o veste trista și pentru Moldova, deoarece Majestatea Sa a manifestat, de-a lungul vieții, o atitudine pozitiva fața de Basarabia, scrie bbc.co.

- Intreaga tara este in doliu dupa ce Regele Mihai s-a stins in aceasta zi in resedinta sa din Elvetia! Moartea sa a intristat intregii romanii, care au transmis mesaje emotionante de condoleante. Simona Gherghe este si ea indoliata dupa ce a aflat trista veste.

- Regele Mihai I al Romaniei a murit astazi, in Elveția. (Detalii aici) Ivan Patzaichin, cvadruplu campion olimpic, a fost unul dintre preferații Regelui Mihai din lumea sportului. Majestatea sa a ținut de mai multe ori sa-l intalneasca pe campion. "Am simtit o tristete imposibil de redat in cuvinte…

- Regele Mihai I a murit marti, 5 decembrie, dupa o lunga si grea suferinta. Adevarul.ro va prezinta istoria monarhiei - de la proclamarea Regatului din 1881 pana in data de 3 ianuarie 1947, cand Regele Mihai si mama lui ajung pe peronul garii Sinaia si se urca in tren, cu destinatia Lausanne, dupa ce…

- Moartea unei fetite acum mai bine de 90 de ani a starnit controverse in intreaga lume. Rosalia Lombardo a murit in anul 1920 din cauza pneumoniei, chiar pe 6 decembrie, iar trupul ei a fost depus intr-un sicriu care se afla la o manastire.

- Un tanar de 31 de ani, din Sebeș, care lucra ca și șofer profesionist, a murit intr-un tragic accident rutier petrecut in Germania. Moartea lui Calin Galdean a indurerat sute de oameni care i-au lasat mesaje de adio pe contul de socializare. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Drum bun spre ceruri prieten…

- Ion Luca Caragiale a murit pe 9 iunie 1912 la Berlin, unde se autoexilase in 1904, impreuna cu familia, dupa acuzatiile de plagiat ale piesei „Napasta“. Dramaturgul a fost rapus de arteroscleroza. Vagonul morturar care aducea sicriul in tara a ratacit doua saptamani pe drum.

- Chiar daca la inceputul acestei luni presa italiana și cea de limba romana a relatat faptul ca romanca Iuliana Catalina Bucataru a murit dupa ce a cazut pe scarile unei case din Colli di Monte Bove, provincia Aquila, ancheta poliției italiene a dezvaluit ca lucrurile nu stau deloc așa a relatat ieri…

- Florin Piersic și Mihaela Radulescu, impietriți de durere dupa moartea Stelei Popescu.Cei doi abia și-au gasit cuvintele pentru a vorbi despre una dintre cele mai triste zile din viața lor. Florin Piersic a recunoscut ca a iubit-o foarte mult pe Stela Popescu, iar vestea ca aceasta a murit, l-a daramat.…

- România este în doliu. O halca mare din patrimoniul sau cultural s-a dus. Moartea intempestiva a celei mai formidabile doamne din tetrul românesc lasa un gol imens în viețile noastre...

- O femeie de 46 ani, din Oregon, SUA, s-a dus sa-și viziteze iubitul în închisoare și, așa cum discutasera, a reușit sa-i strecoare câteva pliculețe de droguri, pretinzând ca se saruta. Întâmplarea a facut ca doua din cele șapte punguțe cu metamfetamina…

- Moartea lui Thi Xoan a fost investigata de polițiști, care au concluzionat ca de vina nu ar fi fost incarcatorul, ci faptul ca acesta era rupt și prins cu o banda de scotch. In momentul in care adolescenta s-a atins de el, firele care ieșeau din cablu ar fi curentat-o. Trupul fetei a fost…

- Statele Unite vor continua eforturile menite sa aduca in fața justiției pe cei responsabili pentru maltratarea avocatului rus și activistului impotriva corupției Serghei Magnitsky, care a murit in arestul politiei ruse in urma cu opt ani. „Onoram amintirea lui Serghei Magnitsky, care a murit la 16 noiembrie…

- O tanara de 21 de ani, insarcinata in luna a cincea, a murit sambata seara intr-un sat din judetul Vaslui. Medicii care au incercat sa o salveze au descoperit resturi alimentare in caile respiratorii aeriene, motiv pentru care banuiesc ca tanara a murit inecata cu bol alimentar.

- Minerul era șeful de schimb al ortacilor care pe 30 octombrie au intrat in șut și au fost surprinși de o aprindere de metan. Alti doi mineri sunt internati la Spitalul Bagdasar – Arseni din Bucuresti. Minerul fusese transportat pe 31 octombrie, la București, cu arsuri pe o mare suprafata a corpului…

- Unul dintre minerii raniti in explozia de la Uricani din 30 octombrie, care fusese adus la Spitalul de Arsi din Capitala, a murit in aceasta dimineata, la ora 5,30, a declarat pentru AGERPRES directorul medical al unitatii sanitare, Cristian Nitescu. Minerul decedat avea 40 arsuri pe suprafata corpului…

- De meserie antrenor de box, Ramon Sosa a aflat totul chiar de la unul dintre elevii sai, asa ca cea mai buna solutie i s-a parut sa isi insceneze moartea, dupa ce urma sa aiba o soarta cumplita. In varsta de 50 de ani, barbatul a apelat si la ajutorul autoritatilor atunci cand a descoperit…

- Socrul Celiei a murit in urma unor complicatii renale aparute subit. Barbatul avea 58 de ani. Vedeta și socrul ei aveau o relație foarte apropiata. "Da, este adevarat. Am pierdut un om minunat! Mereu am spus ca am niște socri extraordinari, tata socru era un om cu o inima mare, un om așa bun…

- Atacantul Hans Schafer, component al nationalei Germaniei campioana mondiala in 1954, a murit la 90 de ani, a anuntat clubul FC Koln, citat de DPA.Dupa decesul lui Schafer a ramas un singur supravietuitor al echipei din 1954, Horst Eckel, care are 85 de ani. Citește și: Protecția Consumatorilor…

- Mihaita Castet a fost bodyguard inca de mic, de pe la 17-18 ani, cand s-a remarcat prin statura si curaj. Ca urmare, a fost bodyguard pe la mai multe localuri cu pretentii, intre care Melody de pe Magheru (sub patronajul lui Nicu Gheara), Bamboo, dar si Gradina cu flori, din postura de garda de corp…

- Scene șocante la o gradina zoologica din Rusia, acolo unde un tigru siberian a atacat o tânara îngrijitoare chiar sub privirile vizitatorilor. Felina, numita Typhoon, a sarit peste femeie, la gradina zoo din Kalinigrad, dupa ce cușca a ramas din greșeala deschisa în timp…

- Fratele lui Andrei Leustean, vlogger-ul din Barlad care a murit la numai 29 de ani, a povestit de ce a murit fratele sau. Fratele mai mare al lui Andrei a povestit ca acesta a ajuns la un spital din Iasi dupa ce s-a simtit rau. Medicii au descoperit ca el avea o infectie puternica. „S-a imbolnavit brusc.…

- Moartea fetei, vineri, intr-un spital din China a relansat dezbaterea privind condițiile de lucru ale modelelor straine care lucreaza in China, dintre care multe provin din țari din fosta URSS.

- Animalele au ajuns la Zoo in urma unei donatii. Este pentru oara in istoria sa cand gradina zoologica de la Galati are printre „chiriasi” un grup de ratoni, varietate de mamifere originara din America de Nord.

- Tragedie fara margini in Breaza. Un barbat care lucra la un acoperis a murit dupa ce a cazut de pe o schela, de la o inaltime de 6 metri. Un al doilea muncitor, aflat si el pe platforma, se afla in stare grava la UPU Ploeisti. Potrivit ISU Prahova, barbatul decedat avea 36 de ani. Cei doi muncitori…

- Un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea a fost pus luni seara in aplicare, de politistii Sectiei de Politie Rurala Pojorata, dupa ce pe numele unui tanar de 24 de ani din comuna Izvoarele Sucevei sosise o condamnare la 5 ani de inchisoare, pentru comiterea infractiunii de complicitate la ...

- Au trecut opt ani de la moartea legendei muzicii pop, Michael Jackson. Tragicul eveniment, care a venit pe neașteptate, a indurerat o lume intreaga și a ingenuncheat sute de mii de fani. Insa moartea superstarului ramane invaluita in mister chiar si astazi. Exista multi oameni care sustin, in virtutea…

- Athanassios Kalogiannis a participat in proba de 400 metri garduri, la Olimpiada din 1984, de la Los Angeles, si la cea din 1992, de la Barcelona. Moartea sa fulgeratoare a survenit in urma unui infarct si a socat lumea sportului din Grecia. Nascut la Volos, pe 10 septembrie 1965, Athanassios Kalogiannis…

- Un adolescent de 15 ani a murit, iar alte trei persoane au ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, in urma unui accident petrecut noaptea trecuta pe DN26, in apropierea localitatii Vanatori. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie, Crina Dragu,…

- Doi frati romani au fost injunghiati in Berlin in timpul unei batai in care s-au folosit rangi si cutite. Incidentul a avut loc in cartierul Tiergarten din capitala Germaniei, unde aproximativ 15 barbati s-au batut cu rangi si cutite. Unul dintre romani avea 19 ani, iar celalalt avea 27. Tanarul de…

- Carabinierii italieni au arestat un roman in varsta de 37 de ani, acesta fiind acuzat de violenta si amenintari cu moartea la adresa iubitei sale, o romanca de 34 de ani, relateaza Antena 3.Se pare ca barbatul s a dus la locul de munca al partenerei sale, care presta servicii de asistenta in casa unor…

- Al doilea ortac care a murit în accidentul de la Lupeni, când tavanul unei galerii s-a surpat, a fost condus, marti, pe ultimul drum de aproximativ 350 de oameni, printre care si colegi îmbracati în echipament de miner, care au tinut în mâini lampase aprinse, potrivit…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, îsi exprima regretul fata de moartea unui al doilea dintre minerii implicati în accidentul de la mina Lupeni si anunta ca Ministerul Energiei va elabora o Hotarâre de Guvern prin care va acorda sprijin financiar

- Al doilea miner prins sub pamant in mina Lupeni a murit vineri seara la spital. Acesta era internat la Spitalul Floreasca din Capitala. Minerul a fost victima unui sindrom de strivire extrem de grav,...

- Unul dintre cei doi mineri care supraviețuisera accidentului de joi de la mina Lupeni , tanarul de 24 de ani care fusese transportat la Spitalul Floreasca din Capitala, a murit in aceasta seara.

- Doi oameni au murit in Polonia din cauza furtunii Xavier, care a provocat joi seara moartea a șapte persoane in nordul Germaniei, a anunțat ministrul de interne Mariusz Blaszczak, citat de DPA. Un barbat a murit în timp ce încerca sa-și asigure acoperișului pentru…

- Salvatorii au reușit sa ajunga și la cel de-al treilea miner blocat in mina de la Lupeni, insa acesta nu are semne vitale, nu are puls, a declarat vineri dimineața, la Lupeni, ministrul Energiei, Toma Petcu."Din pacate, trebuie sa dam și o veste pe care nu ne-am fi dorit-o: al treilea miner…

- Moartea unei jurnaliste din Japonia, in varsta de 31 de ani, a fost cauzata de munca excesiva, potrivit concluziei inspectorilor de munca. Deși decesul a avut loc in 2013, iar ancheta s-a incheiat anul urmator, cazul a devenit public abia dupa trei ani, dupa cum a anunțat miercuri postul public de…

