Stiri pe aceeasi tema

- Anul școlar 2018-2019 a inceput la 10 septembrie 2018, dar, poate, te intrebi, cand va fi prima vacanța. Iata ce vacanțe școlare sunt cuprinse in structura anului școlar 2018-2019: – vacanța de iarna (22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019) – vacanța intersemestriala (2 – 10 februarie 2019)- vacanța de…

- Școala Gimnaziala Lunca ramane in Programul “Masa calda in școli”/ Aproximativ 280 de copii vor primi pachetul alimentar și in acest an in Social / on 11/09/2018 at 12:49 / Aproximativ 280 de copii care frecventeaza cursurile Școlii Gimnaziale Lunca vor primi, și in acest an, pachetul…

- Face-painting, poze cu mascote, jocuri, dansuri și cantecele, figurine din baloane, acestea au fost activitațile prin care cei mici au fost „motivați” sa interacționeze și sa raspunda afirmativ la evenimentul dedicat lor. ,,Entuziasmul și fericirea care se citea pe chipul copiilor ne face sa ne dorim…

- Razvan Simion a implinit pe 8 august 38 de ani, iar matinalul de la Anena 1 si-a sarbatorit ziua intr-un mod special: a mers la Disneyland alaturi de cei doi copii ai lui si de Lidia Buble. Razvan Simion, alaturi de cei doi copii ai lui, Tudor si Bianca Colegul lui Dani a postat pe Instagram mai multe…

- Vacanta mare este un prilej de bucurie pentru toti copiii, inclusiv pentru cei din localitatile Pantelimon, Runcu, Pantelimon de Jos, Nistoresti si Calugareni.Timp de doua zile, in jur de 100 de copii din cele cinci localitati s au distrat pe cinste la parcul Aqua Magic din municipiul Constanta. Mai…

- Mai este o luna din vacanța mare și, in curand, pentru copiii din clasa pregatitoare vor incepe emoțiile inceputului de an. In județul Neamț, sunt 3.739 de copii inscriși in clasa pregatitoare, potrivit ultimelor date de la Inspectoratul Școlar. Clopoțelul va suna, prima data, in dimineața de 10 septembrie,…

- Cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie. Anul scolar 2018-2019 este structurat pe doua semestre, dupa cum urmeaza: - semestului I: 10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019; - semestrul al II-lea: 11 februarie 2019 - 14 iunie 2019. Pentru elevii de liceu, anul scolar se va termina pe 31 mai…

- Vacanta acordata de Guvern bugetarilor in perioada 15-17 august a.c. nu va afecta desfasurarea Festivalului Medieval si nici programul de vizitare a Cetatii de Scaun a Sucevei. Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a declarat, ieri, ca Cetatea si casele memoriale din cadrul complexului muzeal ...