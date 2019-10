Grădina lui Epicur In seara zilei de 6 martie 1958, un tanar si stralucit absolvent al Facultatii de Istorie a Universitatii din Iasi urca in trenul care trebuia sa-l duca la Bucuresti. Desi isi terminase stralucit studiile (cu prestigioasa bursa „Balcescu"), fusese discret indrumat catre Institutul de istorie al Academiei, la facultate fiind opriti colegi mai maleabili cu comandamentele politice ale timpului si cu „dosare" mai bune. Era o vreme cand amin (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Istorie a Universitații din București și „Asociația Cooltura Noua ne pasa!” va invita sa participati la conferința internaționala: „Thirty Years After - Post Communism, Democracy and Illiberalism in Central and Eastern Europe” care va avea loc in perioada 09-11 octombrie 2019 in cadrul…

- Facultatea de Istorie a Universitații din București și „Asociația Cooltura Noua ne pasa!” va invita sa participati la conferința internaționala: „Thirty Years After - Post Communism, Democracy and Illiberalism in Central and Eastern Europe” care va avea loc in perioada 09-11 octombrie 2019 in cadrul…

- La propunerea Facultații de Istorie și Filologie a Universitații „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (UAB), Senatul a aprobat in ședința din aceasta luna intrarea in lichidare a 3 programe de studii de licența pentru care solicitarile din partea candidaților au fost tot mai reduse in ultimii ani. Printre…

- Ziarul Unirea Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia renunța la 3 programe de licența. Dispar doua din domeniul Filologie și Arheologia Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia renunța la 3 programe de licența. Dispar doua din domeniul Filologie și Arheologia. La propunerea Facultații…

- Astazi se implinesc 115 ani de la nasterea lui Radu Codreanu, prestigios biolog si citolog roman nascut la Tulcea, pe 4 septembrie 1904, membru al Academiei Romane din 1974. Venit pe lume intr o familie de intelectuali tatal sau, Filip Codreanu, era medic, iar mama sa, Alexandrina Alexandrescu, era…

- Profesorul Neculai Bolohan, de la Facultatea de Istorie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza"din Iasi, este prezentat intr-un material publicat pe site-ul institutiei de invatamant superior drept unul dintre putinii specialisti la nivel national care folosesc „arheologia criminalistica" in analizarea…

- Fostul lider al organizației județene a Partidului Social Democrat, medicul Ion Vasile, fost prefect, senator și ambasador, a murit din cauza unei boli necruțatoare. Ion Vasile s-a nascut pe 12 ianuarie 1950, la Blajani, a urmat Facultatea de Medicina Generala, specialitatea pediatrie, la Institutul…