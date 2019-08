'Hotararea adoptata recent in Consiliul general ne ingrijoreaza, in sensul in care nu precizeaza foarte exact planul de amenajare al acestei gradini. Consiliul General s-a grabit sa adopte zece milioane de euro din bugetul public, din taxele si impozitele bucurestenilor, lasand sa se inteleaga ca sub pretextul toaletarii copacilor vor ajunge in situatia in care chiar sa taie copacii care dau frumusete acestei gradini publice. Ne exprimam ingrijorarea mai ales fata de lipsa de transparenta pe care Primaria o arata fata de acest proiect, planul de amenajare a fost in mod ciudat adoptat inainte…