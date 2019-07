Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea din Bucuresti a inceput, luni, inscrierile pentru admiterea in cele 19 facultati, in sesiunea din iulie fiind puse la dispozitie peste 18.400 de locuri. Dintre acestea, la buget sunt disponibile 4.350 de locuri la nivelul licenta si 2.950 la nivel master. Sesiunea de admitere…

- Astfel, noul program estival valabil incepand de ieri, 24 iunie, este cuprins intre orele 8:30-18:30, de luni pana vineri. Pana acum doar miercuri era afișat acest program, in restul zilelor programul fiind doar pana la ora 16:30. „Probabil angajații vor primi zile libere, in funcție…

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) Brașov anunța modificari in programul cu publicul, in minivacanta de Rusalii, respectiv in perioada 15 – 17 iunie. Astfel, la „Decese” – camera 27, va fi deschis sambata, 15 iunie și luni, 17 iunie, intre orele 9.00 – 13.00. Duminica,…

- Direcția Publica Locala de Evidența Persoanelor și Stare Civila Deva aduce la cunoștința cetațenilor ca, in perioada 15-17 iunie 2019, va funcționa dupa un program special. In acest interval, Compartimentul Stare Civila va desfașura doar activitați de inregistrare a actelor de deces și de…

- Sezonul estival 2019 la baza de agrement a Primariei Blaj va incepe oficial miercuri, 12 iunie, odata cu redeschiderea strandului pentru adulti si al celor trei bazine pentru copii. Tarifele de acces la strand au ramas la nivelul celor de anul trecut. Accesul in baza de agrement Blaj va fi valabil in…

- Universitatea din Bucuresti pune la dispozitia absolventilor de liceu, licenta si master, la admiterea din acest an, un numar de peste 7.600 de locuri la buget. Pentru programele de licenta si master, concursul de admitere la facultatile Universitatii din Bucuresti se desfasoara in perioada 8-30 iulie…

- Accidentul de circulatie este un eveniment de care cu siguranta nu vreti sa aveti parte. Totusi, se poate intampla atunci cand va astepti mai putin și, peste amalgamul de sentimente sau, mai rau, urgenta pe care o impune situatia este bine de stiut dinainte procedura care trebuie urmata. Pentru ca neglijenta…

- V. S. In plina primavara, frumusețea florei din incinta Gradinii Botanice din Parcul Bucov va putea fi admirata chiar și de catre ploieștenii care nu dețin un autoturism personal, pentru ca accesul in zona va putea fi facut inclusiv cu traseul 40 barat, al SC Transport Calatori Express. De fapt, capatul…