GRADATII DE MERIT pentru profesorii buzoieni, sesiunea 2019. ISJ Buzau a facut publice fisele de punctaj

In urma cu cateva zile Inspectoratul Scolar Judetean Buzau publica ponderea gradatiilor de merit pentru sesiunea 2019, in data de 16 mai au fost publicate fisele pentru gradatii pe categorii de personal. In acest an la nivel de ISJ Buzau vor fi acordate un numar de 123 de gradatii dintre care 110 pentru personalul didactic, 12 pentru personalul de conducere si 11 pentru personalul didactic auxiliar.Se va pune acelasi accent pe munca de combatere a abandonului scolar in randul elevilor, ca si in cazul obtinerii rezultatelor deosebite cu elevii la concursuri si olimpiade. Ca si in ceilalti ani,…