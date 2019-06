Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara din Marea Britanie a murit accidental, dupa ce a inghițit o punga cu cocaina, intr-o sala de așteptare din aeroport, in timp ce aștepta sa se imbarce intr-un avion spre Dubai, scrie digi24.ro.

- Marturii emoționante și ceremonii impresionante la implinirea a 75 de ani de la Debarcarea in Normandia. Au inceput pe coasta britanica, la Portsmouth, și vor continua miine in Franța. Portsmouth a fost și ultima etapa a vizitei președintelui Trump in Marea Britanie.

- Katie Britton-Jordan, din Derbyshire, Marea Britanie, a fost diagnosticata cu cancer mamar triplu negativ in luna iulie 2016. Femeia a refuzat sugestia medicilor de a face o operație de masectomie și chimioterapie, apeland la tratamente alternative. Britanica a apelat la dieta vegana, la suplimente…

- O femeie care a înghițit o punga cu cocaina dupa ce și-a facut check-in-ul în aeroportul din Manchester a murit, conform unor surse oficiale, citate de BBC.Se pare ca Victoria Buchanan a ingerat o punga cu droguri dupa ce și-a dat seama ca era în posesia lor în timp ce…

- Jordan Adrard Rogers, in varsta de 31 de ani, s-a mutat pe domeniul Penrose din Cornwall, de circa 622 de hectare, estimat la 50 de milioane de lire, dupa ce tatal sau a murit la varsta de 62 de ani.Rogers a povestit ca a suspectat ca Charles Rogers era tatal sau real inca de la varsta…

- O romanca de 24 de ani, Sorina Gheorghe, a murit intr-un accident rutier produs pe o autostrada din Marea Britanie dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un bolid. Iubitul ei, Cristian Miculaiciuc, șofer in Anglia, la o firma de curierat, era blocat in trafic cand a aflat ca in accidentul…

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata pe aeroportul din Dubai și risca doi ani de închisoare pentru ca acum trei ani a pus pe Facebook un comentariu în care își insulta fostul soț și mai ales pe noua lui soție. Laleh Shahravesh, cetațean britanic, a trait 18 ani cu fostul soț.…

- Compania i-a descris drept "una dintre cele mai iubite trupe din Marea Britanie". Duo-ul isi lansase recent albumul de debut si fusese prezentat de BBC Introducing. Heist Or Hit a transmis ca au murit "intr-un accident de trafic la primele ore, miercuri, in timp ce se indreptau catre un spectacol in…