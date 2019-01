Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Codului fiscal, salariații au dreptul sa dispuna asupra unei sume din impozitul pe venit. Suma respectiva poate fi transferata la entitați non-profit, unitați ... The post 15 martie 2019, data pana la care se poate redirecționa 2% sau 3,5% din impozitul pe venit. Care este procedura appeared…

- E usor sa te implici! Pana pe 15 martie, poți direcționa 3,5% din impozitul pe venit catre Asociația SM Speromax Alba, susținand astfel persoanele suferinde de scleroza multipla. Sumele astfel obținute vor fi folosite pentru a veni in intampinarea nevoilor de zi cu zi ale pacienților cu SM din județul…

- Una din cinci companii care au realizat profit in anul 2017 a ales sa investeasca in cauze sociale, directionand 20% din impozitul pe profit catre proiecte derulate in beneficiul societatii, potrivit datelor furnizate de Autoritatea Nationala de...

- Potrivit Romania TV, Kelemen Hunor nu este de acord cu acea prevedere prin care banii de la impozitul pe venit sa mearga doar catre primarii, nu și catre consiliile județene. Cei din coaliția de guvernare PSD - ALDE discuta de mai multe luni ca toți banii din impozitul pe venit sa mearga catre…

- In Monitorul oficial de marți a fost publicat Ordinul ANAF privind acordarea bonificației pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit, contribuțiile la pensii și la sanatate. Documentul se adreseaza persoanelor fizice care datoreaza impozit pe venit, contribuții de asigurari sociale pensii și…

- Puteti sprijini construirea Catedralei Nationale prin directionarea a 2% din impozitul pe venit. Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil poate dispune directionarea a 2% din impozitul pe venit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile…

- Grupul BRD-Groupe Societe Generale a inregistrat in primele noua luni ale anului un profit net de 1,142 miliarde lei, in crestere cu 7% fata de perioada similara a anului trecut (28% excluzand elementele nerecurente) pe fondul performantei operationale solide si costului net al riscului pozitiv.