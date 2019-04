Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care se pare ca a fost sechestrat și inchis apoi in portbagajul unei mașini, a reușit sa scape și s-a aruncat din portbagaj direct pe strada, in plin trafic. Incidentul a avut loc in ultimele zile ale lunii martie, pe bulevardul Constituyentes din Ciudad de Mexico. Totul a fost filmat. Barbatul…

- Carcotasii s-au ostenit degeaba sa cante prohodul mariajului dintre Anca Serea si Adi Sina. Cei doi sunt mai fericiti ca oricand! Recent, acestia au fost protagonistii unor momente care vor inchide, fara indoiala, multe guri pacatoase.

- Doua educatoare inimoase de la Gradinița cu Program Normal din comuna Sasciori, au avut o idee inedita: de a dota gradinița cu o masa luminoasa, un instrument didactic care ajuta la dezvoltarea abilitatilor pentru scris si citit, stimuleaza simtul cromatic, creativ și incita imaginatia. Sprijijite de…

- Horoscop 4 martie 2019. Astazi, aceasta zodie va avea o zi relaxanta și placuta, iar astrele spun ca acești nativi sunt pregatiți pentru un proiect extrem de important. Profesorul Radu Ștefanescu le ofera sfaturi tuturor zodiilor in parte, astfel incat sa poata avea o zi liniștita, fara accidente.

- Circulatia pe A1 Sebes – Sibiu a fost restrictionata, joi dimineata, la km. 247 + 800 m, pe banda 1. Pe o portiune, carosabilul este acoperit cu ciment, cazut cel mai probabil dintr-o autobetoniera. Politia a redirijat circulatia pe banda a doua si face verificari pentru identificarea soferului. Citește…

- Controale in trafic! Permise suspendate și amenzi de peste 50.000 de lei, in Argeș. In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor de politie rutiera municipale si orasenesti au actionat pentru prevenirea evenimentelor rutiere si pentru constientizarea de…

- Pentru o calatorie în siguranța, în contextul avertizarilor meteorologice, polițiștii va sfatuiesc sa circulați cu viteza redusa și sa nu va angajați în depașiri riscante. 1. Înainte de a pleca la drum, interesați-va cu privire la starea meteorologica de pe traseul pe care…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a facut o gafa la festivitatea de premiere a olimpicilor din județ. Joi, Gheorghe Flutur l-a premiat pe elevul David Turturean pentru ca a caștigat medalia de aur la Olimpiada Internaționala de Astronomie. Insa, Gheorghe Flutur s-a exprimat…