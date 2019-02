Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie face stocuri de medicamente de teama unui Brexit fara acord si a cumparat in acest scop 5.000 de frigidere pentru pastrarea acestora, devenind cel mai mare cumparator de frigidere de acest tip din lume, potrivit secretarului pentru Sanatate si Asistenta Sociala, Matt Hancock, transmite…

- Filmul „Roma” și serialele „The Americans” și „The Marvelous Mrs. Maisel” au fost marii caștigatori ai galei Critics’ Choice Awards 2019, ce s-a desfașurat duminica seara in Santa Monica, Statele Unite ale Americii. Potrivit Hollywood Reporter, deși lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthmos…

- Gloria gimnasticii autohtone, al carei nume este cunoscut si foarte apreciat si in Statele Unite, a doua ei casa de ani buni, a fost prezenta, alaturi de vedete din Cetatea Filmului, la gala decernarii Globurilor de Aur. Eleganta si mereu cu zambetul pe buze, Nadia Comaneci a fost insotita la evenimentul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu ii va numi pe noii ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor sau nu va veni cu o explicatie, singura solutie este sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei CCR , scrie Agerpres.ro. Consider ca este o vulnerabilitate…

- Un student de la universitatea din Birmingham, caruia ii fusese furat laptopul, a primit un e-mail chiar de la cel care i-l sustrasese. Hoțul si-a cerut scuze și s-a oferit sa-i trimita documentele de pe calculator de care victima ar fi avut nevoie la facultate. "Buna, imi pare rau ca ți-am…

- „«Milu» al nostru iubea viata, scena, pe Catrinel si pe colegii sai. Poate nu tocmai in aceasta ordine [1] . Dar pentru ca iubea, cu adevarat, pe (aproape) toata lumea, era, la randu-i, foarte iubit. De oameni si de Dumnezeu. Asa se face ca, desi avea un dosar «nesanatos», a ajuns actor. Tanarul actor…

- Meciul de astazi, cu Portugalia, este ultimul meci intre Stejari pentru Valentin Ursache. Debutant intr-un meci cu Italia in 2004, Vali a adunat 65 de selectii pentru Romania. S-a nascut in Valea Seaca, Neamț, intr-o familie de ciobani. S-a apucat de rugby din intamplare. Cand avea 15 ani, Valentin…