Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) prelungeste pana la finalul zilei de 16 februarie perioada in care companiile antreprenoriale romanesti pot fi nominalizate in proiectul Made in Romania – Liga BVB. La fel ca in prima editie, BVB a observat un interes ridicat fata de acest proiect si un numar in crestere…

- Scandal monstru azi (1 februarie) dimineața, la Direcția de Drumuri și Poduri Cluj, filiala a CNAIR. O angajata, Violeta Alexa, a fost batuta de un director din cadrul companiei. Potrivit martorilor, directorul de investiții Emil Dodan a luat-o la pumni pe o subalterna. Scena a avut loc in biroul lui…

- Au inceput deja pregatirile pentru gala Premiilor Goya, prestigioasele recompense ale cinematografiei spaniole care vor fi decernate la 3 februarie in deja traditionala sala Madrid Marriott Auditorium Hotel. Cea de-a 32-a editie a premiilor Goya va putea fi urmarita in direct incepand cu orele 22:00…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

- Avem placerea și privilegiul de a-i informa pe cititorii noștri despre o noua ediție a unei manifestari artistice de ținuta, ce se deruleaza an de an cu mare succes in luna februarie in citadela de sub Tampa. Ne referim la galonatul „Festival W.A. Mozart” organizat de Opera din Brașov, cu…

- Debutul in lungmetraj al regizorilor Dan Pita si Mircea Veroiu a fost la un pas sa fie umbrit de o intamplare tragicomica. Temutul Dumitru Popescu a parasit sala in timpul proiectiei, iar toti ceilalti cenzori au presupus ca acestuia nu i-a placut filmul, desi „Dumnezeu“ plecase sa dea un telefon, fiind…

- Chiar daca este foarte cunoscut printre consumatorii de spectacole de comedie, nu a fost ferit, totusi, de comportamentul violent al unui fan. Steve Brown a fost batut de un barbat agresiv chiar pe scena unde comediantul performa.

- EXIT anunța primele nume din line-up acestui an, pe cele mai importante scene ale celebrului festival din Novi Sad: Main Stage si Dance Arena. Renumita scena dance de la EXIT gazduiește in 2018 un combo de zile mari pentru iubitorii muzicii techno: Richie Hawtin, Adam Beyer, Ida Engberg, Ben Klock si Amelie…

- Judetul Suceava va avea cel putin un reprezentant la Jocurile Olimpice de Iarna din acest an, din Coreea de Sud. Este vorba de dorneanul Dorin Velicu, care s-a calificat in proba de skeleton si va reprezenta Romania.„Dorin Velicu este calificat pentru a doua oara consecutiv la o editie a ...

- Trupa de indie rock Arctic Monkeys revine pe scena și anunța data primului show. Britanicii vor concerta pentru prima oara, dupa mai bine de 3 ani de pauza, la festivalul Firefly, in The Woodlands, Delaware, in perioada 14-17 iunie, alaturi de nume precum Eminem, Kendrick Lamar sau The Killers. In august…

- Datorita generatiei tinere care este familiarizata si deschisa spre fintech, scena tehnologiei financiare (fintech) din Romania are premise bune de dezvoltare, chiar daca momentan este in faza incipient. Este doar o chestiune de timp inainte ca ea sa devina o norma, se arata intr-o analiza a Saxo Bank.

- Festivalul de Literatura „,Mihai Eminescu“, aflat la cea de-a XXVIII-a editie, se va desfasura in perioada 10-15 ianuarie 2018, in municipiul Drobeta Turnu Severin. Evenimentele vor avea loc atat la Palatul Culturii „,Teodor Cotescu“, din Drobeta Turnu Severin, cat si ...

- Delia, poate cea mai nonconformista cantareata de al noi, are planuri mari, spun apropiatii. Se pare ca artista si-ar dori sa ia o pauza si sa renunte temporar la scena. Mai mult, prietenii blondinei spun ca vedeta are in plan sa adopte un copil. Desi a spus de multe ori ca nu-si doreste sa devina mama…

- Mulți artiști s-au impiedicat sau au alunecat pe scena, la filmarile pentru Revelionul Starurilor 2018. Anda Adam a uitat de treapta de la intrarea in scena, s-a impiedicat și a cazut chiar in momentul in care invitații erau poftiți

- FINALA X FACTOR 2017. Are 14 ani, un munte de talent si o voce pe care nu ai cum sa nu o recunosti! In marea finala X Factor, Francesca a cantat alaturi de Liviu Teodorescu cea mai buna piesa rock a tuturor timpurilor - "Smells Like Teen Spirit" de la Nirvana.

- Ediție de sarbatoare in aceasta ediție “Aici eu sunt vedeta”, cu trei copii frumoși și isteți, care au venit in show-ul prezentat de Dan Bittman sa dezvaluie secretele faimoșilor lor parinți.

- „Sarbatoarea Minoritatilor", proiect multicultural initiat si coordonat de prof. Daniel Hrenciuc, dedicat Zilei Nationale a Minoritatilor, care s-a desfasurat la Casa de Cultura Radauti, duminica, 17 decembrie a.c., in prezenta unui public numeros, a adus pe scena formatii ale ...

- Grupurile parlamentare ale PSD, ALDE și UDMR și-au depus, ieri, propunerile de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala in sensul intaririi prezumției de nevinovație in cazul persoanelor acuzate de corupție. Partidele din opoziție, președintele Klaus Iohannis, DNA și DIICOT se opun.…

- Marți, 13 decembrie 2017, la Casa de Cultura a Studentilor, Primaria municipiului Cluj-Napoca a organizat cea de-a IX-a ediție a Galei excelenței „10 pentru Cluj-Juniorii Clujului – Sperantele Cetatii”, un eveniment festiv prin care municipalitatea iși exprima recunoștința pentru efortul pe care acești…

- Sambata, 9 decembrie 2017, pe terenurile sintetice de la Stadionul «1 Mai» și de la Orașelul Copiilor s-a desfașurat «Cupa Craciunului». Competiția fotbalistica adresata copiilor din diverse categorii de varsta este deja una de tradiție, ajungand la ediția a 5-a. S-a jucat pe 4 categorii de varsta și…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania...

- S-a incheiat etapa de Bootcamp, care a fost plina de rasturnari de situație. Iar cei patru jurați "X Factor" și-au ales fiecare cate patru concurenți, respectiv trupe, care au ajuns la proba de foc. In aceasta seara, de la ora 21.15 incepe duelul, iar Delia, Horia Brenciu, Ștefan Banica jr și Carla's…

- Consilierul prezidențial Simina Tanasescu, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, și revista 'Sinteza' s-au numarat printre laureații Galei "Integritate, buna guvernanța și responsabilitate sociala", care s-a…

- A 6-a ediție a proiectului „Moș Craciun vine la toți copiii din Baia Mare” continua și in acest an. Proiectului „Moș Craciun vine la toți copiii din Baia Mare” a fost demarat la inițiativa primarului Catalin Cherecheș și este susținut financiar de catre Administrația Publica Locala a Municipiului…

- Cristina Savulescu a primit trofeul pentru cel mai bun designer. Corina a fost cea care i-a inmanat premiul, ocazie cu care artista a marturisit ca ținuta sa, care a cutremurat ”Parlamentul”, poarta semnatura caștigatoarei acestui premiu. Cristina Savulescu a primit trofeul pentru cel mai bun designer,…

- Primul premiu al spectaculoasei Gale Elle Style Awards 2017 i-a fost acordat Simonei Halep, femeia care a reusit sa bucure, in atatea randuri, inimile a milioane de romani. Simona Halep, la Gala Elle Style Awards 2017 Halep, absolut stralucioare in seara de Moș Nicolae, a urcat in pas alergator pe…

- Finalul de an al Naționalului timișorean articuleaza dinamica unui fenomen care s-a dezvoltat odata cu apariția spectacolului Frați, regizat și jucat de Florin Piersic jr. Astfel, indragitul artist va fi prezent pe scena Naționalului cu un one-man show - Freak show, spectacol programat joi, 21 decembrie,…

- Incepand cu data de azi, 5 decembrie fanii Dacia care vor sa cumpere noul model Duster vor putea avea acces la o versiune speciala. Noua Dacia Duster Edition ONE este Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Oficial, Timișoara a intrat in sarbatorile de iarna. Atmosfera de basm a cuprins centrul orașului, unde au fost aprinse luminițele de Craciun. Targul și-a deschis și el porțile, ca in fiecare an, de Ziua Naționala a Romaniei. Noutatea de anul acesta este ca a ajuns pana in Piața Libertații,…

- Intre 1 și 3 decembrie, CitiZenit și CMCA ne dau intalnire la Cinema Arta sa celebram noul val de cinematografie romaneasca prin vizionarea lungmetrajelor de debut ale celor mai importanti si...

- Cea de-a opta editie a Cupei Toamnei la Sah care s-a derulat la Campulung Moldovenesc si-a desemnat laureatii. Cei 118 elevi-sahisti din Suceava, Campulung Moldovenesc, Gura Humorului, Radauti, Moldovita si Frumosu s-au intrecut in sala de mese a Liceului Silvic, iar la final cei mai buni au fost ...

- Andreea Banica a fost protagonista unui accident stupid pe scena cu unul dintre dansatori. Andreea Banica nu bea apa. Vedeta a dezvaluit cu ce sirop naturist se hidrateaza "In urma unui mic accident am ajuns la doctor. Un dansator a "dansat" prea mult (mi-a lovit microfonul) si mi-a…

- Intrebat ce mesaj i-a transmite acum Stelei Popescu, Alexandru Arșinel a spus cuvinte sfașietoare. Ani de zile, generații intregi de spectatori și telespectatori au fost incantați și au așteptat cu sufletul la gura sa vada cuplul de mari actori Stela Popescu-Alexandru Arșinel. Actorul este ravașit dupa…

- Judetul Suceava se pozitioneaza pe primul loc la nivel national in ceea ce priveste depunerea si aprobarea de proiecte educationale cu finantare europeana, din cadrul programului Erasmus +. Anuntul a fost facut de inspectorul scolar general, Gheorghe Lazar, in cadrul celei de-a III-a editii a Galei…

- A doua editie a Transilvania Train va avea loc in 2018, in perioada 22-26 august. Potrivit organizatorilor, ca și anul acesta, calatoria din 2018 va incepe in Brasov si se va incheia tot aici, dupa ce calatorii vor trece prin zona Heferland, Sighisoara, Alba, Sebes si Sibiu. Prima editie a Transilvania…

- „Statul are nevoie de modele, de o gandire pozitiva, pentru ca altfel este condus de hoți, marșavi, mincinoși. Teatrul trebuie sa raspunda la acest lucru și sa spuna: exista in noi, in țara romaneasca, oameni buni, oameni inteligenți, oameni cu imaginație. Astfel, orice proiect pe care un artist il…

- Invitata la una dintre multele Gale la care a fost premiata de-a lungul vieții sale, Stela Popescu si-a uimit admiratorii cu un discurs care nu parea ca ii apartine. Citeste si Stela Popescu a murit la 81 de ani. Florin Piersic, sfasiat de durere: E una din cele mai triste vesti. Era atat…

- Supriza serii la Gala Unica 2017 a fost piesa cantata de Raluca Hagiu, redactorul șef al revistei Unica. Dupa cum a glumit chiar ea, Raluca și-a facut debutul in muzica pe scena galei Unica. Piesa pe care a cantat-o a fost compusa de Liviu Teodorescu special pentru acest eveniment. Raluca a fost sprijinita…

- Antonia și Alex Velea au fost printre vedetele prezente miercuri seara la Gala Unica 2017. Antonia a fost premiata la categoria ”Cea mai populara coperta” dupa ce a aparut pe coperta ediției de iunie a revistei Unica alaturi de fiul ei cel mic, Achim. Artista a urcat pe scena pentru a-și primi premiul…

- VINERI, de la 20:30, spectacolul continua in cea de-a doua editie live Vocea Romaniei! Scena este pregatita, iar concurentii si antrenorii fac ultimele probe pentru momentele pe care le pregatesc in detaliu.

- O comedie actuala, jucata pe scena Teatrului Național „Satiricus I.L.Caragiale” „Banii, banii sau Borsetka” de Ray Conney, in regia lui Alexandru Grecu, jucata pe scena Teatrului Național „Satiricus I.L.Caragiale” este o comedie de situație ce dezvaluie o aventura nostima a unui cetațean, care, aflat…

- Cele mai importante realizari in domeniul ingrijirilor comunitare vor fi premiate in cadrul primei ediții a Galei CASMED „Oamenii Schimbarii". Evenimentul va fi organizat in premiera de catre Asociatia Obsteasca „CASMED" cu suportul Fundației Elvețiene HEKS/EPER și va avea loc pe 15 decembrie 2017,…

- Cantarețul american Bruno Mars a caștigat șapte trofee American Music Awards (AMAs), la gala desfașurata duminica seara, unde portoricanul Luis Fonsi cu hitul sau 'Despacito' a triumfat la randul sau cu doua premii, relateaza EFE. Bruno Mars a câștigat trofeul pentru cel mai…

- Romanii au avut parte de un show grandios in prima editie live Vocea Romaniei! Primii 16 concurenti din cele patru echipe au prezentat momente complexe de muzica si coregrafii spectaculoase si au impresionat cu interpretarile lor originale, pline de dinamism.

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc duminica, 19 noiembrie, incepand cu ora 16:00, un regal de muzica populara, la care vor participa artisti indragiti din toata tara. In cadrul spectacolului, bucovineanca Angelica Flutur isi va lansa cel de-al treilea album, "Pe ...

- Astazi, 14 noiembrie 2017 a avut loc la Alba Iulia prima reuniune științifica a bibliotecarilor din bibliotecile publice in organizarea Consiliului Județean Alba și a Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba. Reuniunea s-a bucurat de prezența a peste 75 de bibliotecari din țara și din județul Alba.…

- La Teatrul Elisabeta din București a avut loc, duminica seara, premiera spectacolului "Iulia, o scanteie...", inspirat din corespondența dintre Iulia Hasdeu și tatal sau, Bogdan Petriceicu Hasdeu. Prima piesa de teatru despre destinul tragic al acestui copil genial care a fost Iulia Hasdeu. O piesa…

- Un fotbalist din Ungaria a gasit o cale ciudata de a intra pe teren. La echipa lui joaca doi romani. Un jucator maghiar a simțit ca se plafoneaza la modesta formație FC Eger și a cautat o soluție sa iasa din anonimat. A reușit asta, dupa ce și-a facut o intrare spectaculoasa. Un fotbalist din Ungaria…

- In jur de 100 de intreprinderi, creatori și inventatori din peste zece tari vor prezenta invenții, produse și servicii creative, proiecte inovaționale la cea de-a XV-a ediție a expoziției „Infoinvent”, care se va desfașura la Moldexpo in perioada 15-18 noiembrie. Evenimentul este organizat de catre…

- Asociația B-Right Media le ofera oportunitatea tuturor invatatorilor din judet sa caștige o finanțare de 1000 de lei pentru implementarea unui proiect educativ in școala unde iși desfașoara activitatea. Premiul va fi acordat in cadrul celei de-a cincea ediții a Galei „Angelica Gherman”, eveniment realizat…