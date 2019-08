Stiri pe aceeasi tema

- Bacauanii au pierdut marți, cu 1-0, jocul de verificare cu Bucovina Radauți. Cel de-al cincilea amical al verii a adus prima infrangere pentru divizionara C Aerostar Bacau. Dupa ce se impusesera in fața a patru posibile colege de Serie, „aviatorii” au cedat marți seara, cu 1-0, in fața unei alte viitoare…

- Bacauanii de acasa, precum și cei din diaspora, care vin la sfarșitul verii sa-și vada familia, vor avea parte de doua zile de spectacole, ateliere și jocuri, promit organizatorii Festivalului antic „Tamasidava”, ediția a III-a. Proiectul a fost propus de Serviciul Public Județean pentru Promovarea…

- Thermoenergy Group S.A. Bacau informeaza, ca in intervalul 27.07.2019 ora 01:00 — 30.07.201 9 ora 01:00, se vor executa lucrari de mentenanța pe rețelele de agent primar ale SACET. Aceste lucrari vor conduce la sistarea furnizarii de agent termic pentru apa calda pentru toți consumatorii racordați la…

- In perioada 19.07.2019 – 21.07.2019, polițiștii locali cu atribuții in domeniul ordinii publice in timp ce desfașurau serviciul de patrulare au identificat diferite bunuri pierdute sau uitate pe raza municipiului. O parte dintre acestea au fost observate in zona Parcului Cancicov. Este vorba despre…

- Daca de vata de zahar și hamsii prajiți am mai avut parte la Hramul Bacaului, de aqualandul promis și ridicat pe Insula in urma cu doi ani, ne-am lins pe degete și anul acesta. Insula a fost data in folosința cetațenilor acestei urbe in 1974, dar tot sta intr-o perpetua acțiune de modernizare, incat…

- Bacauanii au demonstrat inca o data ca au gusturi fine, la Festivalul Mediteranean care a avut loc in Parcul Cancicov, weekendul trecut. Nici nu s-a deschis bine in prima zi și oamenii deja erau la rand. Probabil o surpriza placuta pentru organizatori și vanzatori care au avut multa treaba aceste zile.…

- Bacauanii gurmanzi sau pofticioși ori doar dornici de a incerca noi provocari culinare sunt asteptați in acest weekend in Parcul Cancicov unde se v-a desfașura ediția 2019 a Festivalului Mediteranean. Evenimentul este dedicat fructelor de mare și deliciilor turcești, dupa cum spun organizatorii, vizitatorii…

- Boxerii CSM-SCM Bacau se afla in priza. Iar de curentat se curenteaza doar adversarii. Dupa succesul de la Cupa Romaniei la juniori, unde a obținut locul 1 pe echipe ca urmare a cuceririi a cinci medalii din șapte posibile, trupa pregatita de Relu Auraș a luat cu asalt Europenele de juniori. La intrecerea…