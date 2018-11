Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Mihai Gotiu a transmis, duminica, printr-un comunicat de presa, ca Guvernul nu i-a pus la dispozitie o serie de documente despre Rosia Montana si ca acest lucru ar putea sa ajute compania care ii cere Romaniei despagubiri de 4,4 miliarde de dolari.

- Fondul de investitii kazah-roman in sectorul energetic prevazut in Memorandumul semnat de stat, in 2013, cu The Rompetrol Group NV (in prezent KMG International NV), se va infiinta vineri, kazahii venind la masa cu 150 milioane de dolari, potrivit unor surse apropiate situatiei citate de Financial Intelligence.

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anuntat marti ca o conferinta de afaceri organizata de regat a atras angajamente de investitii in valoare de 50 de miliarde de dolari, un succes in opinia sa, in pofida unui boicot international provocat de asasinarea jurnalistului Jamal…

- "Unicornul" IT romanesc UiPath ar fi crescut de la o valoare estimata de 1 miliard de dolari la 3 miliarde de dolari, dupa ce luni a obținut o noua runda de investiții, in strainatate, au declarat surse apropiate tranzacției, citate de publicația americana de business The Wall Street Journal.

- Gigantul american Coca-Cola va cumpara lantul de cafenele Costa al britanicilor de la Whitebread, pentru 3,9 miliarde de dolari, potrivit Financial Times. Dupa anuntarea tranzactiei, actiunile Whitebread au crescut cu 18%. Grupul britanic era de mai multa vreme sub presiunea investitorilor,…

- 'Gaura'' de 2 miliarde de dolari pierduți de statul roman in perioada 2015-2017, conform datelor Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), reprezinta o fapta penala, a afirmat astazi consilierul economic al premierului, Darius Valcov, adaugand ca a pus aceasta informație la dispoziția publicului.…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a publicat mai multe anexe privind Agenției Nationale pentru Resurse Mine, menționand ca prin neactualizarea prețului la gaze statul roman a pierdut bani, transmite Mediafax."Jaf de 2 miliarde $, partea a doua: pentru cei mai suspiciosi,…

- Fondul Suveran de Investitii din Arabia Saudita (PIF) este in negocieri pentru a deveni un investitor important in Tesla, ca parte a planului sefului producatorului auto, Elon Musk, de a delista compania de la bursa, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. PIF, care…