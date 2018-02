Stiri pe aceeasi tema

- „In anul 2015 se construise, prin consensul partidelor politice, un cod fiscal bun, modern, flexibil, care aducea nu numai predictibilitate, ci și mult așteptata relaxare fiscala. In 2015, cand Victor Ponta a modificat, prin ordonanța, acest cod, chiar inainte sa intre in vigoare, am zis ca ceva…

- Senatorul USR Mihai Gotiu acuza faptul ca Legea Manualului Scolar, initiata de ministerul Educatiei atunci cand acesta era condus de senatorul Liviu Pop, merge in "super-viteza" in parcurs legislativ la Senat. Comisia de invatamant din Senat, care este prima camera sesizata pe acest proiect, a organizat…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca modificarile aduse legilor justitiei "imping mai multa responsabilitate la CSM" si "consolideaza sistemul justitiei", el calificand drept "o manipulare" afirmatiile lansate in spatiul public potrivit carora prin…

- Modificarile legilor justitiei si a ale codurilor penale au intrat puternic in atentia UE care a transmis deja o serie de avertismente dure Romaniei. Mai nou, asa-zisa reforma a sistemului judiciar initiata de coalitia la putere este dezbatuta oficial in Parlamentul European. Controversatele modificari…

- Cetațenii municipiului Alba Iulia sunt așteptați sambata, 10 februarie, sa consulte și sa dezbata alaturi de reprezentanții primariei, detalii legate de ceea ce instituția a denumit proiectul bugetului local pe anul 2018. Documentul a fost postat abia miercuri pe siteul instituției, cu doar trei zile…

- Precizari ale ministerului Mediului In legatura cu informațiile aparute in spațiul public referitor la unele prevederi din conținutul Proiectului de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Ministerul Mediului face urmatoarele PRECIZARI: Proiectul de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in aceasta sesiune parlamentara ar trebui sa inceapa discutiile privind modificarea legilor sigurantei nationale. El s-a referit și la numirea unui director SIE, precizand ca este de mult pe agenda Parlamentului, dar ca nu a discutat acest subiect…

- "Daca pe ministri propusi CEx-ul i-a albit si ii prezinta drept mari competenti pentru a conduce ministere importante, in Parlament majoritatea parlamentara a luat o decizie aberanta pentru a ascunde incompetenta unor viitori membri ai Guvernului - timpii pentru dezbateri in comisii au ajuns sa fie…

- Sistemul educational este rigid, coercitiv si nu ii pregateste pe elevi sa devina cetateni activi. Acestea rezprezinta unele dintre principalele motive care ii determina pe copii sa abandoneze scoala, procentul lor fiind extrem de mare: 18,5%, potrivit Eurostat.

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, lanseaza un atac dur la adresa PSD, susținand ca noul guvern „va fi un eșec total” și ca, indiferent de componența cabinetului, „pentru Romania va fi rau”, scrie stiripesurse. „Noul Guvern al PSD, al treilea cu valabilitate semestriala va fi un esec total, un guvern al…

- Senatorul USR Mihai Gotiu le-a multumit, duminica, protestatarilor care au participat la mitingul din Bucuresti si spune ca, atata timp cat oamenii sunt dispusi sa infrunte frigul, zapada si noroaiele in lupta pentru viitorul lor si al generatiilor care vin, Romania are un viitor.

- Ecaterina Andronescu, senator PSD si vicepresedinte al partidului, a declarat ca protestele de sâmbata din Bucuresti si din tara pot strica imaginea României în afara si a apreciat ca daca acrediteaza ideea ca este o tara instabila si neguvernabila, toata lumea pierde. Senatorul…

- Senatorul USR Mihai Goțiu are un mesaj pentru protestatarii care au venit de la Cluj la manifestația din Capitala impotriva modificarilor la legile justiției și a Codurilor penale. „Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere…

- Proiectul final al noii Legi privind transplantul uman va fi trimis in Parlament pentru dezbatere publica si adoptare, a anuntat, miercuri, Ministerul Sanatatii. Agentia Nationala de Transplant si Ministerul Sanatatii au elaborat un proiect de Lege privind transplantul uman „in vederea…

- Iohannis, la CSM: Proceduri neclare, ad-hoc, cu pumnul in gura Opozitiei. Raspunsul lui Toader Presedintele Klaus Iohannis participa la prima ședința CSM din acest an in cadrul careia se alege noua conducere a Consiliului si se dezbate raportul de activitate pe 2017. Presedintele Klaus Iohannis…

- Senatorul PNL Iancu Caracota a declarat, marti, ca Guvernul ingroapa treptat programul ”Prima Casa” prin reducerea fondurilor alocare, cerand ca la rectificarea bugetara sa fie majorat plafonul alocat acestui program, potrivit unui comunicat PNL transmis catre MEDIAFAX.Citeste si: Avocatul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat joi ca in Parlament trebuie "reprimate" orice derapaje de limbaj si de la comportamentul civilizat din partea tuturor.Intrebat daca va discuta conducerea Senatului despre limbajul neadecvat folosit de senatorul Liviu Brailoiu vizavi…

- Intrebat daca va discuta conducerea Senatului despre limbajul neadecvat folosit de senatorul Liviu Brailoiu vizavi de o colega de la USR, Tariceanu a spus: "Nu am asistat la acest episod, dar nu am sa va ascund un lucru. In Senat si in Parlament asistam de ceva vreme la un comportament cum eu nu…

- Presedintele PPE, Joseph Daul, afirma ca ,independenta justitiei din Romania este in pericol. Reactia acestuia vine ca urmare a votului privind modificarea legilor justitiei, relateaza Digi 24."Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru…

- O petitie online initiata de catre comunitatea Declic indreptata impotriva modificarilor facute de Parlament la Legile Justitiei si modificarile propuse a fi aduse Codului Penal si de Procedura Penala a strans, pana joi dimineata, circa 118.000 de semnaturi.

- Senatorul liberal Florin Citu ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa precizeze daca este initiatorul modificarilor legilor Justitiei si care este pozitia sa fata de acestea."Liviu Dragnea trebuie sa raspunzi public! In timp ce tot sectorul justitie este in fierbere, ingrijorat pe…

- Mihai Gotiu a citit in Senat o petitie semnata de 65.000 de persoane: PSD si ALDE au incercat sa ma blocheze Senatorul USR Mihai Gotiu a citit, marti, in plen, in timpul dezbaterilor la modificarea Legii 303/2004, o petitie, cei aproximativ 65000 de semnatari cerandu-le senatorilor sa se disocieze"…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a lansat un atac asupra liderul PSD, Liviu Dragnea, spunand despre acesta ca a inceput „asaltul asupra legilor Justiției”. El a acuzat, intr-o postare marți pe Facebook, ca majoritatea PSD-ALDE a incalcat regulamentul Camerei superioare a Parlamentului prin faptul ca a respins…

- Senatorul PNL Mario Oprea a cerut scoaterea de pe ordinea de zi a sedintei Senatului a primelor doua puncte, respectiv modificarea legilor 303 si 304, invocand o prevedere a Regulamentului Senatului potrivit careia raportul comisiei de specialitate se difuzeaza si se transmite senatorilor cu trei…

- Senatorul USR Mihai Gotiu, vicepresedinte al Senatului, sustine ca PSD si ALDE "masacreaza" timpul de dezbatere pe proiectul legii bugetului de stat pe 2018 pentru a avea mai mult timp la dispozitie pentru "asaltul asupra Justitiei". Citeste si: Premierul Tudose a facut ANUNTUL: 'Am depus…

- Gotiu (USR): Legile justitiei, pe repede inainte Senatorul USR Mihai Gotiu a declarat, joi, ca termenele fixate de Biroul permanent al Senatului pentru dezbaterea legilor justitiei arata modul discretionar in care PSD-ALDE guverneaza, afirmand ca „inghesuirea” acestora cu legea bugetului de stat arata…

- Senatul a adoptat proiectul de lege de aprobare a OUG 82/2017 prin care punctul de pensie se majoreaza de la 1.100 de lei la 1.250 de lei si pensia minima garantata creste la 640 de lei de la 520 de lei incepand cu 1 iulie 2018. Același document mai stabilește ca indemnizatia minima de crestere a copilului…

- Deputatul PNL Florin Roman și-a lipit pe gura o banda de scotch in plenul Camerei, acuzandu-i pe cei din majoritatea parlamentara ca vor sa inchida gura Opoziției. „Astazi traim o noua inovație procedurala, cu doua ședințe de vot final in aceeași zi ca sa trecem Regulamentul fara dezbatere, ca sa dam…

- Majoritatea PSD -ALDE a modificat Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel incat timpii de dezbatere a unei legi in plen sa fie redusi semnificativ. Practic, Opozitia nu mai poate dezbate in plen amendamentele respinse intr-o comisie, fiind discutate doar cele admise. La doar o ora dupa adoptare, modificarile…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a acuzat coalitia de abuz de putere, luni, dupa ce Biroul Permanent al Senatului a stabilit calendarul dezbaterii in procedura de urgenta a legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a modificarilor aduse legii ANI.

- Cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei se afla in stadii diferite in circuit parlamentar in acest moment, doar una fiind adoptata de plenul Camerei Deputatilor, prima camera sesizata. Senatul este for decizional pe toate cele trei legi. PSD a anuntat ca isi doreste adoptarea legilor justitiei…

- Mii de manifestanți protesteaza, duminica, in Piața Victoriei, impotriva proiectelor de modificare a legilor justiției. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Ei scandeaza "Justiție, nu corupție!", "PSD, ciuma roșie!", "Rezistam, nu cedam",…

- Mii de manifestanți protesteaza, duminica, in Piața Universitații impotriva proiectelor de modificare a legilor justiției. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Ei scandeaza "Justiție, nu corupție!", "PSD, ciuma roșie!", "Rezistam, nu cedam".…

- Proiectul legii bugetului de stat pe 2018 si cel al asigurarilor sociale urmeaza sa fie adoptate de Parlament in data de 21 decembrie. Birourile Permanente reunite au stabilit calendarului dezbaterilor, saptamana viitoare, pana sambata, urmand a se lucra in comisiile reunite de buget-finanțe, iar din…

- Senatorul USR Mihai Goțiu a susținut ca a primit programul in mapa cu doar 10 minute inainte sa inceapa ședința Birourilor permanente ale Parlamentului și a adaugat ca, potrivit Regulamentului, termenul poate fi prelungit cu cinci zile. "Un program care spune ca, incepand de astazi, de la…

- Grupul parlamentarilor USR a criticat calendarul adoptat joi de Birourile permanente reunite ale celor doua Camere, susținand ca termenul de depunere a amendamentelor la proiectul bugetului de stat pe anul 2018 este unul "mult prea scurt". Senatorul USR Mihai Goțiu a susținut…

- "Niciun reprezentant al PNL nu va mai participa la nicio dezbatere publica si la nicio emisiune la care va participa acest individ (Serban Nicolae - n.r)", a spus Ludovic Orban. El a adaugat ca, la Senat, liberalii vor cere sanctionarea acestuia. "Nu poate fi acceptat acest mod…

- Sanatatea, educația și investițiile sunt prioritațile proiectului de buget pentru 2018, adoptat ieri in ședința de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o creștere economica de 5,5%, inflație medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro ...

- China planuieste sa implementeze un sistem de credite sociale pana in 2020. Multe persoane considera sistemul ca fiind partea intunecata a avansului tehnologic. Sistemul de credite sociale este relativ simplu. Toti cetatenii din China vor primi un scor care va fi public. Conform Futurism, scorul social…

- Legea statutului magistraților apare ca votata pe site -ul Senatului, dar totul este un fals. ”CICA A FOST EROARE MATERIALA! Nu am timp sa va relatez cu detalii și mizeria asta, cu Legea privind statutul magistraților care a aparut pe site-ul Senatului ca ar…

- PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, informeaza…

- La finele saptamanii trecute Ministerul Apararii Nationale a lansat spre dezbatere, in cadrul proiectului Transparenta decizionala Proiecte de acte narmative aflate in dezbatere publica proiectul Legii pentru realizarea ldquo;Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare…

- Este din nou scandal in Comisia de modificare a legilor justiției. Liberalii au revenit la dezbateri și au solicitat ca amendamentele respinse ieri, atunci cand ei s-au retras de la lucrari, sa fie reluate in dezbatere. Aceasta propunere a starnit discuții intre senatori și deputați, iar Steluța…

- Dezbaterile privind modificarea legilor justitiei continua Prima zi de dezbateri în comisia speciala privind modificarea legilor justitiei a fost marcata de dispute între Putere si o parte a Opozitiei. Parlamentarii PNL au parasit lucrarile, nemultumiti de respingerea propunerii…

- Un grup de deputați PNL au acuzat miercuri majoritatea PSD - ALDE, dar și UDMR, ca nu au luat in seama opiniile Opoziției, nici ale CSM, nici pe cele ale Parchetului General, fiind "un simulacru de dezbatere", motiv pentru care au parasit lucrarile Comisiei speciale pentru domeniul justiției,…

- PSD face unele concesii in procesul de modificare a legilor justiției. Președintele comisiei speciale care se ocupa de legile din domeniul justiției, Florin Iordache, a anunțat modificarile și calendarul de adoptare a proiectului de modificare a legilor justiției (303, 304 și 3017 din 2004).Vezi…