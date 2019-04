Stiri pe aceeasi tema

- Kit Harington a dezvaluit finalul "Game Of Thrones" unui prieten care nu a urmarit serialul - pentru ca simtea ca trebuie sa se elibereze de o povara, relateaza vineri Press Association, potrivit Agerpres. Actorul, care il interpreteaza pe Jon Snow in serialul HBO, a declarat ca i-a dezvaluit…

- Mersul pe jos sau gradinaritul timp de doar 10 minute pe saptamana ar putea reduce riscul de deces, potrivit unui nou studiu publicat in British Journal of Sports Medicine, relateaza Press Association, preluat de Agerpres. Chiar si niveluri scazute de activitate fizica pot reduce riscul de a muri de…

- Kit Harington, insotit de mai multe vedete din ''Game Of Thrones'', a prezentat cea mai recenta editie a emisiunii ''Saturday Night Live'' (SNL), cu doar cateva zile inainte de premiera in Marea Britanie a ultimului sezon al serialului, relateaza duminica Press Association.…

- Actritele Emilia Clarke, Sophie Turner si Maisie Williams au facut senzatie pe covorul rosu la premiera mondiala a ultimului sezon al celebrului serial ''Game Of Thrones'', care a avut loc miercuri seara in New York, potrivit Press Association. Clarke, care interpreteaza…

- Actorul britanic Kit Harington a dezvaluit ca a facut terapie pentru a se putea obisnui cu faima mondiala adusa de rolul din Game of Thrones, relateaza miercuri Press Association. Kit Harington interpreteaza rolul Jon Snow in serialul HBO din 2011 si va purta faimoasa sa capa de blana pentru ultima…

- Loredana a petrecut o vacanța de neuitat in Thailanda, alaturi de fiica ei, Elena. Au ales in premiera ca destinație insula Koh Samui, un loc de care artista marturisește ca s-a indragostit.

- Sezonul final, alcatuit din sase episoade, va fi lansat in luna aprilie si va aduce deznodamantul bataliei pentru Westeros - la aproape doi ani dupa sfarsitul sezonului anterior.HBO a evitat cu meticulozitate scurgerea de informatii despre ultima parte a acestei francize de succes, asadar…