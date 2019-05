Gospodarii inundate la Manau dupa o rupere de nori

Stiri pe aceeasi tema

- RUPERE DE NORI IN MARAMUREȘ. Mai multe de gospodarii afectate. Vezi unde a lovit urgia In acest moment, in localitatea Manau Garda Farcasa intervine alaturi de Det BM si SVSU Ulmeni pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii inundate in urma unei ruperi de nori. Garda Farcasa intervine cu o autospeciala,…

- Vineri, 10 mai, la scoala Valeni a izbucnit un incendiu. Au ars circa 200 mp din acoperisul de lemn, 50 metri patrati de tavan din lemn si s-au distrus 10 calculatoare dintr-o sala de clasa. La fata locului au intervenit pompierii de la Detasamentul Sighet cu doua autospeciale si un echipaj SMURD. Cauza…

- Pompierii din cadrul ISU Maramures au intervenit pentru lichidarea a trei incendii in intervalul 3-5 mai. Vineri, 3 mai, militarii detasamentului Baia Mare au intervenit pe bulevardul Republicii, unde din cauza unei oale uitata pe foc a izbucnit un incendiu. Din fericire au ars doar alimentele din oala.…

- Un incendiu s-a petrecut in cursul zilei de sambata, 13 aprilie, la o anexa gospodareasca din Viseu de Sus, care s-a extins apoi la o casa din apropiere. Au ars circa 150 metri patrati de acoperis din lemn, precum si 50 metri patrati din anexa gospodareasca. La fata locului au intervenit pompierii de…

- UPDATE: A ars constructia din lemn pe o suprafata de 200 mp. In cursul diminetii de duminica, 31 martie, un incendiu a izbucnit la o cabana din Viseu de Ssus, Valea Vaserului, statia Faina. Au intervenit pompierii de la Sectia Viseu de Sus cu doua motopompe transportabile. Nu sunt victime din primele…

- In cursul serii de vineri, 29 martie, o autoutilitara care se afla pe DJ 109F, la iesirea din localitatea Coroieni, a luat foc. La fata locului au actionat doua echipaje de stingere si o EPA SMURD. Nu au existat victime, dar au ars deseuri din bena autoutilitarei. Informatii furnizate de Oana Gonczi,…

- Pompierii din cadrul Detasamentului Baia Mare au fost solicitati miercuri, 13 martie, sa intervina pe bulevardul Bucuresti din municipiul Baia Mare, unde un garaj a fost cuprins de flacari. In urma incendiului au ars circa 50 kg de material lemnos, 20 kg de deseuri textile si 5 metri liniari de instalatie…

- In cursul serii de marti, 12 martie, un accident rutier s-a petrecut in zona podului de la Catalina. In accident a fost implicat un autoturism cu trei persoane. La fata locului a intervenit Detasamentul de pompieri Baia Mare si un echipaj de prim ajutor SMURD. Cele trei persoane au suferit ranit minore.…