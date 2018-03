Stiri pe aceeasi tema

- SIMULARE BACALAUREAT 2018. Elevii din Iasi au sustinut examenul in 47 de centre de simulare din judet, iar subiectele au fost descarcate la timp si in cele mai bune conditii, mentioneaza reprezentantii ISJ. SIMULARE BACALAUREAT 2018. La clasa a XI-a au fost inscrisi 5.745 de elevi, dintre…

- Lucian Gal, președintele Federației Energetica, a fost prezent vineri dimineața la ora 10.00 la o intalnire la Targu-Jiu cu cele șapte sindicate din Complexul Energetic Oltenia. Intalnirea s-a organizat in sediul Departamentului Energetica, langa Clubul Pandurii. Dupa ședința, Gal a avut o…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, sambata, ca a primit scrisoarea premierului Viorica Dancila privind inceperea evaluarii amdasadorilor, afirmand ca toate misiunile diplomatice vor fi evaluate, la fel si George Maior si ca evaluarea vizeaza sarcinile care revin fiecarei ambasade.

- In urma cu trei saptamani a avut loc Campionatul National de box Under 22, la care pugilistii de la CSM Suceava au facut o figura foarte frumoasa. Astfel, Dumitru Vicol a izbutit sa cucereasca titlul national al categoriei 69 de kilograme, in vreme ce Adrian Botusan a fost invins dupa un meci cu ...

- Teerenuri si gospodarii inundate in 15 judete Sute de hectare terenuri agricole, drumuri sau gospodarii din 15 judete sunt afectate de ploile din ultima perioada si de topirea rapida a zapezilor. Cea mai grava situatie se înregistreaza în judetele Covasna, Brasov si Buzau.…

- Aproximativ 900 de militari romani si straini participa, in perioada 12-23 martie, la exercitiul multinational DACIAN LANCER 18 (DALR18) ce se desfasoara la Centrul National de Instruire Intrunita „Getica” din Cincu, judetul Brasov. DALR18 este un exercitiu de comandament asistat de calculator si are…

- Sudul tarii, afectat de inundatii Inundatiile au facut pagube importante în zeci de localitati din sudul tarii, unde apa a intrat în mai multe gospodarii si câteva drumuri sunt impracticabile si la aceasta ora. De altfel, hidrologii au emis mai multe avertizari pentru depasirea…

- Bunuri in valoare de peste 250.000 de euro, 53.000 de lei si 25.700 de euro in numerar au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor de catre polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș in urma perchezițiilor desfașurate ieri. 6 persoane au fost reținute. In urma perchezițiilor domiciliare…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, joi, ca prevederile din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Naționala a Penitenciarelor sunt neconstituționale. CCR a luat in dezbatere excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.23, care spune…

- Complexul Energetic Oltenia este cu ochii pe activitatea de la Minprest, acolo unde detine circa 95% din actiuni. „Minprest a avut un an bun, o sa fie si 2018 un an bun. Chiar acum, la inceput de an, au castigat doua contracte de &i...

-  Post-ul LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL DOTAREA PORSENA S.R.L. IN VEDEREA REALIZARII SERVICIILOR DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, luni, marti si miercuri, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017 - 2018.

- Ministrul Educatiei a decis sa anuleze evaluarile inspectorilor scolari generali si ai sefilor Casei Corpului Didactic. Totul dupa ce Corpul de Control al Ministerului a constatat nereguli la procesele de evaluare facute pana acum. Mai multi in...

- Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare, se realizeaza in conformitate cu Ordinul MEN nr. 3242/23.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018 – 2019. PRECIZARI METODOLOGICE…

- "Pe 14-16 martie va veni o delegatie pentru evaluarea MCV. Rugamintea domnului ministru (Tudorel Toader - n.r.) este ca pana pe 1 martie Parlamentul sa ii puna la dispozitie anumite informatii. Rolul Biroului permanent este de a trimite Comisiei juridice, iar comisia ii va raspunde ministrului Justitiei…

- În clasa pregatitoare pot fi înscrisi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscrisi…

- Se cauta solutii la factorii de resort pentru finalizarea lucrarilor la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Mai este nevoie de circa doua milioane de euro pentru lucrari la o pasarela si la o retea de colectare a apelor pluviale catre raul Jiu. Mihai Weber, deputat de Gorj, a declarat ca a purtat…

- • Estimarile ministrului Petcu nu s-au adeverit! Anul 2017 a fost unul profitabil pentru Complexul Energetic Oltenia. Profitul estimat de oficialii CEO este mai mic insa decat cel anunțat de fostul ministru al Energiei, Toma Petcu, in octombrie, la Targu-Jiu. Profitul estimat de unul dintre…

- Florina Stoian, Nela Wamsiedel si Daniela Palcau, cele trei inspectoare aflate la conducerea Inspectoratului Scolar Buzau au organizat astazi o conferinta de presa in cadrul careia au anuntat ca au contestat deja evaluarea in urma careia au primit calificativul de “nesatisfacator”. Cele trei inspectoare…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a fost ridicata, marti seara, de la domiciliul sau din Sectorul 4 de politistii Serviciului Investigatii Criminale din cadrul Politiei Capitalei, pentru a pune in aplicare mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea, au declarat pentru AGERPRES surse din cadrul…

- Capitolele și subiectele din care NU vor fi testați elevii la simularea evaluararii naționale și la simluarea bacalaureatului 2018 • Calendarul simularilor la EVALUAREA NAȚIONALA și BACALAUREAT 2018. Simularea Evaluarii Naționale 2018 incepe in data de 5 martie, cu testarea elevilor de clasa a VIII-a…

- Metodologia si calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018 au fost supuse dezbaterii publice de catre Ministerul Educatiei. Potrivit documentului, copiii care au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligati sa se inscrie la clasa pregatitoare 2018. Numarul de locuri disponibile…

- Consilierul județean Rareș Enescu ar fi trimis primarilor PSD din Prahova un mesaj ca fiind venit din partea deputatului PSD Laura Moagher in care le solicita ca joi sa fie prezente cate cinci persoane in fața sediului DNA Ploiești. Moagher neaga insa ca ar fi știut despre demersul lui Enescu. Pana…

- PNL va cere Avocatului Poporului sa atace la CCR Ordonanta nr.3/2018, „data de Guvern pentru a carpi prostiile” facute prin actele normative care au modificat Codul Fiscal, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, precizand ca decizia a fost luata in cadrul Biroului executiv al partidului.

- Pentru prima data in istoria examenului de Bacalaureat, examenul maturitații debuteaza in luna februarie. Evaluarea competentelor va incepe astazi, 12 februarie, cu proba orala la limba romana si va continua si marti, 13 februarie.

- Luni, 12 februarie, incep probele orale la BACALAUREAT 2018. Libertatea iți prezinta programul probelor orale la BACALAUREAT 2018. Pentru prima oara, examenul maturitații incepe in mijlocul anului școlar. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Programul probelor orale la BAC 2018 12-13 februarie…

- Muzeul Marinei Romane scoate din conturi 2.000 de lei pentru achizitia Serviciului de evaluare a 40 de lucrari de grafica contemporana. Contractul consta in evaluarea a 40 lucrari de grafica contemporana din patrimoniul Muzeului National al Marinei Romane, colectia Metope si tablouri. Evaluarea se va…

- Alina Pirvulescu, educatoarea din Motru care sustine ca patuturile copiilor trepideaza in urma unor atacuri cu unde electromagnetice, este apta sa predea in invatamant. „Am trecut de evaluarea psihologica si am pro...

- In premiera, Parlamentul va efectua, pe parcursul anului 2018, analiza juridica și de impact a mai multor legi. Decizia a fost luata de Biroul permanent al Parlamentului, care a aprobat Metodologia de evaluare ex-post privind implementarea actelor legislative. Evaluarea ex-post privind implementarea…

- Municipalitatea ar fi trebuit sa incaseze 92.529 de lei de la contribuabilii care au obligații fiscale restante mai mici de 40 de lei, aflate in sold la 31 decembrie 2017. Aceștia ar fi trebuit executați silit, dar aceasta operațiune presupune costuri mult mai mari. „Executarea silita a contribuabililor…

- Directorii din Primaria Targu Jiu au fost evaluati de catre primarul in functie Marcel Romanescu. Acesta a declarat ca nu toti sefii de servicii si directii au obtinut calificativul „foarte bine”. Edilul a precizat ca nu a realizat decat o evaluare pentru sase luni, de cand a preluat mandatul de primar.…

- "Evaluarea miniștrilor se va face lunar, impreuna cu cei doi președinți, domnul Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Vom avea o evaluare a fiecarui ministru in parte. Am spus la inceput ca pe fiecare minister vom face analize, v-am dat niște termene, in funcție termene, de implementarea din…

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Minerii din Complexul Energetic Oltenia au extras in luna ianuarie peste doua milioane de tone de lignit. Tinta pentru acest an este de 22,5 milioane de tone, dar nu va fi usor, spune directorul Directiei Miniere, Gheorghe Dobritanu. „Con...

- Potrivit Ministerului Educatiei, sunt asteptati sa participe la competitie peste 600 de elevi din peste 100 de tari, fiecare stat fiind reprezentat de o echipa formata din maximum sase elevi si insotita de cel putin doi profesori matematicieni. in total, luand in calcul si organizatorii si profesorii…

- Ieri, 30 ianuarie 2018, in jurul orei 16.33, polițiștii hunedoreni au depistat un barbat in varsta de 33 de ani, din municipiul Blaj, judetul Alba, care conducea un autoturism pe DN 68, la intrare in localitatea Totești. Avand in vedere ca barbatul a refuzat deplasarea deplasarea la spital in vederea…

- O platforma de comunicare între Ministerul Justiției si Uniunea Avocaților din Moldova urmeaza sa fie creata în vederea identificarii unor soluții legislative eficiente. Aceasta se va realiza cu respectarea standardelor democratice în domeniu. Decizia…

- In cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Calarasi au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 435 de persoane, dintre care 254 din state terte si 181 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 3 straini in situatii ilegale,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca SUA isi vor muta intr-un an ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza dpa. Calendarul inaintat de premierul israelian diferita drastic de cel lansat de oficiali ai Casei Albe, care au spus ca o astfel de miscare ar dura 3-4 ani, din…

- Comisia constituita in data de 09.01.2018 pentru a inspecta, in vederea recepționarii, lucrarile efectuate de antreprenor la construcția lotului 3 al autostrazii Sebeș – Turda a constatat o serie de neconformitați ceea ce a dus la suspendarea procesului de recepție la terminarea lucrarilor. Read More...

- Liderul sindical Constantin Crețan ar putea fi angajat pe un post de referent la MedservMin, societate unde acționar majoritar este Complexul Energetic Oltenia. Acesta spune ca incearca de zece ani sa obțina un post „in sistemul Com...

- Donald Trump nu va fi suspus unei evaluari psihiatrice in cadrul vizitei medicale anuale pe care o va face la sfartitul acestei saptamani. Aceasta informatie vine intr-un moment in care unii dintre criticii lui Donald Trump pun la indoiala sanatatea sa mintala si capacitatea de a-si exercita functia.…

- Scopul oricarui tratament este de a preveni pierderea suplimentaravederii, deoarece pierderea acuitații vizuale care deja a aparut din cauza glaucomului este ireversibila. Vestea buna este ca glaucomul poate fi gestionat daca este detectat devreme și tratat cu tratament medical și / sau chirurgical,…

- Desigur, pana anul acesta, elevii care dadeau Bacalaureatul sustineau probele orale cu cateva zile inainte de probele scrise, in luna iunie, insa acum vor incepe in luna februarie Pe scurt, iata calendarul Bacalaureatului 2018: 29 ianuarie – 2 februarie: inscrierea candidatilor 12-13 februarie: evaluarea…

- Elevii de clasa a XII-a au la dispoziție modele de subiecte in vederea pregatirii celor doua testari, informeaza Romania TV. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca, in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica, scrie bbc.com.

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat ca printre prioritatile anului 2018 se vor numara dotarea spitalelor judetene cu aparatura necesara, inceperea constructiei celor opt spitale regionale, dar si constructia de autostrazi si drumuri. Citeste si: Premierul Tudose a facut ANUNTUL: Ce se intampla…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca "nu vede sensul" convocarii unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea, de catre Parlament, a modificarilor propuse pentru Codurile Penale in vederea transpunerii Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, intrucat termenul…

- In urma sedintei ordinare de consiliu din data de 20.12.2017, ultima din anul 2017,au fost aprobate o serie de proiecte de hotarare cu privire la numirea unor reprezentanti ai Consiliului Local in: Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal, Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Pavel…

- Deputatii au adoptat, miercuri, proiectul legislativ privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu amendamente, inregistrandu-se 157 de voturi „pentru”, 71 „impotriva” si patru abtineri. Potrivit propunerii legislative, sunt exceptate de la aplicarea…