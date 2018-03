Stiri pe aceeasi tema

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat nelinisti in randul aliatilor europeni, care se tem ca vor fi nevoiti sa devina tinta volumelor de metale importate de SUA, iar europenii ar putea accelera la randul lor propriile politici protectioniste.

- Politia slovaca a arestat joi mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta jurnalistica vizand coruptia la nivel inalt a jurnalistului asasinat Jan Kuciak, care-i suspecta de legaturi cu mafia, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta operatiuni a avut loc ”evident in legatura cu acest caz…

- Cristian Pirvulescu a constatat interes din partea vecinilor europeni pe marginea subiectului, iar imaginea pe care o transmit aceste tensiuni interne, e aceea „de limitare a independenței justiției". „Am fost mirat inca de la sfarșitul saptamanii trecute sa constat ca oamenii pe care nu-i…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a deschis, prin cererea de revocare a procurorului șef al DNA , Laura Codruța Kovesi, un razboi nimicitor in interiorul sistemului de justiție din Romania. O conferința de presa halucinanta – in care au fost lansate de-a valma argumente juridice, evocari ale unor…

- Romania vrea sa devina parte dintr-un al doilea mare proiect de alimentare cu gaze din Europa. Este vorba despre coridorul sudic, care aduce gazele din Marea Caspica in Europa prin Azerbaidjan, Georgia si Turcia, ...

- Socul provocat de Brexit incepe sa afecteze industria auto din Marea Britanie, unde Vauxhall a redus numarul locurilor de munca, Jaguar Land Rover intentioneaza sa restranga productia, iar liderii de sindicat se tem ca acesta este numai inceputul. "Oamenii nu ar trebui sa subestimeze pericolele…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Fabricarea corvetelor militare in Romania este tot mai aproape de realitate. Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o hotarare pentru incheierea unui acord-cadru pentru patru corvete construite si dotate la un santier naval din Romania.

- Romania se situeaza pe locul 16 in UE in clasamentul inmatricularilor auto din ianuarie, cu o crestere de 66,4% fata de ianuarie 2017, la 11.744 autoturisme noi inmatriculate, informeaza Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Dacia a inregistrat o crestere a inmatricularilor…

- In stațiunea Sovata din județul Mureș se afla lacul Ursu, un lac unic in lume, care se remarca prin trei detalii speciale. Conform Business Magazin , lacul Ursu este cel mai mare lac helioterm din lume – adica conține un strat de apa calda, sarata, acoperit de un strat de apa rece mai puțin sarata. …

- Deputatul Victor Paul Dobre, vicepresedinte la nivel regional al PNL, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca are un proiect pentru modificarea administratiei publice, atat la nivel central, cat si local, spunand ca aceasta a fost creata la mijlocul anilor ’60 si…

- Gastronomia franceza reprezinta o oportunitate de neratat pentru maeștrii bucatari din intreaga lume, inclusiv din Romania, de a se face cunoscuți și de a-și face cunoscute meseria și arta, subliniaza doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Franței in Romania, in contextul pregatirilor pentru a patra ediție…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) solicita ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, „explicatii urgent” cu privire la gazoductul BRUA si la „intelegerile netransparente” cu Ungaria, se arata intr-un comunicat al CNMR, remis vineri AGERPRES

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- „Consiliul Judetean a depus un proiect pentru ca modernizarea acestui drum sa fie finantata prin Programul National de Dezvoltare Locala, dar proiectul a fost respins fara nicio explicație. El nu a fost susținut nici de parlamentarii PSD Mihai Fifor, Dorel Caprar, Florin Tripa și Adrian Todor, și…

- Presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), Alexandru Cumpanasu si Ministrul Economiei, Danut Andrusca, s-au intalnit, astazi, pentru a discuta despre protejarea resurselor minerale si despre consolidarea cooperarii institutionale dintre CNMR si Ministerul Economiei. Ministrul…

- Toader, despre clasarea acuzatiilor in dosarul ”Microsoft”: O grava neglijenta manageriala Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat referitor la clasarea dispusa ca urmare a prescrierii in dosarul Microsoft, ca este "o grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, critica ANAF-ul și o amenința pe șefa instituției, numita vara trecuta, la instalarea premierului Mihai Tudose cu demiterea. Nemulțumirea șefului PSD pleaca de la o ordonanța referitoare la Agenția Naționala de Administrare Fiscala data la sfarșitul anului trecut, cu…

- Guvernul de la Doha poarta negocieri cu Guvernul rus pentru achizitionarea unor sisteme de aparare antiaeriana S-400, informeaza agentia de presa TASS, citandu-l pe Ambasadorul Qatarului la Moscova.

- Riscurile politice sunt ridicate in Europa de Est, dar cu toate acestea investitorii nu sunt preocupati de acest lucru, informeaza Bloomberg.Polonia este amenintata de o criza politica fara precedent si posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia…

- Cei sase cetateni straini judecati in dosarul capturii de 2 tone si jumatate de cocaina au fost condamnati de Tribunalul Constanta la pedepse insumate de peste 100 de ani de inchisoare, informeaza rfi.ro. Cetatenii straini erau acuzati ca au introdus in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta,…

- „E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania”, a scris, marti, Euronews, despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul. Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o vizita istorica…

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Gest fara precedent, dupa demisia lui Mihai Tudose! Guvernul a decis sa anuleze ceremonia de primire oficiala a prim-ministrului japonez Shinzo Abe. Oficialul trebuia sa fie întâmpinat de premierul demisionar , Mihai Tudose, însa acesta din urma si-a delegat atributiile catre…

- Proiectul Podului de la Braila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din ultimii 27 de ani lansate in Romania si va fi construit de o asociere de firme din Europa si din Asia, ceea ce ofera un plus de simbolistica importantei…

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- Departamentul de Stat al SUA a confirmat ca Brian Hoyt Yee, secretar de stat adjunct al SUA pentru Europa și Eurasia, și-a dat demisia. Reamintim ca, in anul 2017, acesta a vizitat Romania, laudand protestele din țara noastra.

- Asa cum a promis, conducerea clubului galatean Phoenix a reusit sa mai transfere un jucator care sa acopere postul de fundas ramas descoperit dupa ce americanul Cameron Rundles a ales sa plece in Belgia de unde a avut o oferta mai buna. Este vorba de jucatorul american Jarvis Threatt, fratele lui Jay…

- Vești mari pentru toți cei care au planuri sa calatoreasca de pe Aeroportul Otopeni catre marile orașe ale lumii, fara a fi nevoie sa opreasca, mai întâi, într-un mare aerport din Europa sau Asia.

- Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp ce 36% din lumanarile de Craciun au venit din Polonia, conform Agerpres. Germania a fost principalul furnizor de bomboane de ciocolata si trenulete de jucarie, in timp ce Franta a fost principalul furnizor de vin si curcani.…

- Institutul Cantacuzino a trecut oficial in subordinea Ministerului Apararii Nationale (MApN). Vineri ministrul Sanatatiii, Florian Bodog, si cel al Apararii, Mihai Fifor, au semnat protocolul de predare-primire. Ministrul Sanatatii a susținut ca productia de vaccinuri va incepe in minimum doi ani. „Asa…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- OMV va discuta cu partenerul american Exxon despre proiectul "Neptun" din Marea Neagra, pentru ca in 2018 sa se ia decizia finala de investitie, iar acest lucru este inclus in calendar, a declarat miercuri directorul general al OMV, Rainer Seele, la o intalnire cu jurnalistii, transmite APA.…

- Armata SUA va investi 2,9 milioane de dolari in Baza Aeriana 71 de la Campia Turzii, in cadrul unui program mai larg de descurajare a agresiunii rusesti in zona. Programul de investitii in bazele aeriene din Europa se ridica la peste 200 de milioane de euro, alocarea pentru Romania fiind cea mai mica.

- „Am reusit sa accesam intr-un procent de 99,9% fondurile europene, iar controalele au constatat ca o facem bine, corect'', Prezent la Conventia Forumului Montan din Romania de la Vatra Dornei, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a solicitat sambata agricultorilor din zona de munte…

- ''Ii rog pe cei care sunt legati direct de activitatea zonei sa ne pregatim in perspectiva 2019. (...) Va fi momentul cand trebuie sa aducem la Dorna structuri. Conceptul meu este ca, atunci cand ne revine aceasta importanta misiune, s-o folosim cat mai bine cu putinta, pentru a ne demonstra capacitatea…

- Modificari etapa a XXII-a: CSU Craiova - CFR Cluj, sambata, de la ora 20.30 Modificari in programul etapei a XXII-a a Ligii I, ultima din 2017. LPF anunta a operat modificari în programul etapei a XXII-a a Ligii I, ultima din 2017. Meciul CSU CRaiova - CFR Cluj, programat sâmbata,…

- Senatorul PNL, Iancu Caracota, a criticat Guvernul condus de Mihai Tudose pe motiv ca in anul 2017 au fost inaugurați doar 15 km de autostrada, astfel incat nu s-a facut „niciun pas vizibil in dezvoltarea infrastructurii de transport rustier”. Mai mult, liberalul a susținut ca pentru coaliția de guvernare…

- Centrul SAP din Romania a devenit in ultimii trei ani cel mai important centru de consultanta al SAP din Europa, iar oficialii asteapta de la autoritati predictibilitate pentru dezvoltarea in continuare a businessului.

- Peste 5.700 de straini din afara Uniunii Europene lucreaza legal in tara noastra. Majoritatea lucratorilor straini permanenti au intre 18 si 34 de ani. China, Turcia, Filipine si Vietnam sunt tarile din care au fost adusi la munca in tara noastra cei mai multi lucratori din spatiul extracomunitar, arata…

- "Decizia de a suspenda taxa clawback pentru o anumita categorie de medicamente, astfel incat pacienții sa nu mai intampine dificultați in a le gasi in farmacii, este o masura care adreseaza simptomele, nu cauza problemei. Deși salutara pentru o categorie de pacienți, aceasta masura va transfera problemele…

- Intr-un moment in care Rezerva Federala americana si alte mari banci centrale se pregatesc sa puna capat programelor de relaxare cantitativa, Banca Centrala a Ungariei (NBH) intentioneaza sa demareze un astfel de program, informeaza Bloomberg. Incepand din luna ianuarie 2018, Banca Centrala…

- Pretul lemnului de foc a crescut cu circa 150% in perioada 2011-2017, de la 120 lei metru cub in 2011, la o medie de 300 lei pe metru cub in prezent, in depozitele firmelor de exploatare. In 2017, in sudul tarii lemnul de foc s-a vandut la un pret maxim de 550-600 lei metrul cub, potrivit datelor…

- „Romania are nevoie de autostrazi, porturi, aeroporturi moderne ca sa fie independenta, iar scoala este piatra de temelie a unei societati. Democratia trebuie sa imbogateasca arta carmuirii, nu sa o saraceasca.“ 25 octombrie 2011, Parlamentul Romaniei O data cu disparitia Regelui…

- Bugetul pentru anul 2018 este lipsit de viziune, nu este construit pe proiecte pentru dezvoltarea economica a tarii in urmatorii doi ani si nu incurajeaza mediul de afaceri, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…

- Intr-un interviu acordat postului de radio Europa FM, vicepremierul buzoian Marcel Ciolacu a precizat ca, anul viitor, Romania va avea un produs intern brut record, de peste 907 milioane de lei. „Va fi cel mai mare buget pe care l-a avut Romania vreodata”‘ a declarat viceprim-ministrul Ciolacu. Potrivit…