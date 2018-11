In sezonul doi al emisiunii „Gospodar fara pereche”, difuzata de ProTV, s-a inscris și gorjeanul Alin Bobina, din comuna Danești, Gorj. In varsta de 27 de ani tanarul deține impreuna cu familia sa o ferma de vaci și singura sa dorința era sa iși gaseasca o soție. Pentru a-i cuceri inima tanarului fermier doua fete s-au inscris in emisiune.

Laura Rusu in varsta de 23 de ani, absolventa a școlii postliceale de asistenți medicali, din Rogojeni, județul Galați și Simona Zaharia in varsta de 27 de ani din București au fost cele doua pretendente la inima fermierului din Gorj. Dupa perioada…