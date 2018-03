Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, vineri si sambata, pe 16-17 martie la Centrul Regional de Afaceri, are loc Angajatori de TOP Timisoara, cel mai mare eveniment de cariera din Banat. Editia cu numarul 12 va reuni 70 de companii si peste 3.000 de oportunitati de cariera. Vineri si sambata, in cadrul targului…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a efectuat, luni, o vizita de lucru in Austria, ocazie cu care a afirmat ca Guvernul Romaniei sustine mentinerea unei cooperari stranse cu aceasta tara, in contextul exercitarii succesive de catre Viena, iar apoi Bucuresti, a Presedintiei…

- eMAG reduceri telefoane. Au mai ramas 4 zile in care puteti cumpara telefonul Samsung Galaxy S9 sau Samsung Galaxy S9+ la un pret foarte bun pe siteul emag.ro. Telefonul poate fi cumparat si la un pret cu 2.200 de lei mai mic. eMAG reduceri telefoane – Oferta este AICI. Cei care…

- Victoria mare obținuta de baschetbaliștii alb-violeți la București cu Steaua a fost continuata cu inca un succes in fața unui adversar redutabile. BC SCM Timișoara a ajuns la cinci succese consecutive in Liga Naționala dupa 86-74 (50-38) cu CSM Oradea. Banațenii au condus pe tabela in majoritatea timpului.…

- Ioan Holender sustine o conferinta speciala a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, pentru studentii Departamentului de Arta Teatrala al Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, vineri, 9 martie, de la ora 10:00, la studioul CAVAS din incinta Facultatii de Litere si Arte. Tema conferintei…

- Duminica, timp de o jumatate de ora, literele de pe Tampa, care formeaza inscripția „BRASOV“, au fost acoperite de un steag imens al imens al Uniunii Europene, cu dimensiunile de 10×7 metri, dar si de drapelul Romaniei. Steagul UE intins pe Tampa intre 12.00 și 12.30, alaturi de un tricolor gigant,…

- Un grup de romani din diaspora a demarat o actiune inedita, "pentru a atrage atentia asupra derapajelor anti-europene ale guvernului de la Bucuresti". Actiunea civica Aducem Steagul Inapoi a demarat o stefeta pentru a transmite Guvernului Romaniei doua drapele ale Uniunii Europene preluate…

- Dupa mai mult de 4 luni de la fapta comisa, Rogia a fost dus, joi, 1 martie, in fața instanței pentru omor calificat. Reamintim ca barbatul, de 27 de ani, și-a omorat prietenul cu multiple lovituri de ciocan in zona capului. Trupul neinsuflețit a lui Radu Catalin Bogdan a fost gasit acoperit de frunze,…

- In perceptia romanilor, Alexandria, Drobeta Turnu-Severin, Calarasi, Resita si Miercurea Ciuc sunt orasele cu cele mai nesatisfacatoare facilitati de transport din tara, pottrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research, realizat pe un esantion de 250.000 de oameni din 586 de…

- Orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila, potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research. La…

- X FACTOR 2018: Persoanele interesate se pot inscrie pe http://casting.a1.ro/xfactor/ . Acestea vor fi selectate de o echipa de specialisti, care vor avea in vedere calitatile lor artistice. Concurentii vor ajunge apoi in prima etapa oficiala a auditiilor, care au loc in mai multe orase din toata…

- CHIȘINAU, 24 feb — Sputnik. Meritul de a fi lansat inițativa organizarii unui campionat mondial la fotbal între națiuni, precum și de a o fi promovat cât se poate de activ și insistent, îi aparține lui Jules Rimet, președintele de atunci al Federației intrernaționale…

- Concertul extraordinar de Marțișor va avea loc la Sala Capitol a Filarmonicii “Banatul”, joi, 1 martie, de la ora 19:00. Flautistul de origine romana Matei Ioachimescu și pianistul venezuelean Alfredo Ovalles, renumiți la nivel internațional, invita timișorenii la un show de excepție,…

- „Paradis Vacante de Vis”, cel mai important touroperator dedicat Litoralului romanesc, participa cu stand la unul dintre evenimentele mult asteptate ale turismului romanesc - Targul de Turism al Romaniei, ediția de primavara. In perioada 22-25 februarie, in cadrul ROMEXPO Bucuresti, pe o suprafata de…

- Reteaua de restaurante KFC a anuntat luni ca a fost nevoita sa inchida sute de restaurante din Marea Britanie din cauza lipsei de pui, informeaza Reuters. Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are…

- Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, in semn de respect și recunoștința pentru jertfa ostașilor din Primul Razboi Mondial, Romfilatelia introduce in circulație emisiunea de marci poștale Coloana Infinitului, omagiu eroilor neamului, luni, 19 februarie 2018, data aniversarii marelui artist Constantin…

- Charterele de Turcia, Tarom și Ryanair au cele mai multe intarzieri și anulari Pasagerii companiilor aeriene care opereaza in Romania ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de 12 milioane de euro din cauza intarzierilor sau anularii curselor in 2017. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe…

- Firmele de construcții se pregatesc pentru demararea lucrarilor, in primavara, motiv pentru care oferata de locuri de munca in acest domeniu inregistreaza o creștere semnificativa comparativ cu lunile precedente, dar și fața de situația din luna februarie a anului trecut. Potrivit anunțurilor de…

- Reprezentantii Prefecturii Gorj si ai Directiei de Sanatate Publica au transmis astazi ca la nivelul judetului nu se inregistreaza o epidemie de meningita. Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a anuntat ca nu sunt motive de panica, iar parintii pot sa isi duca linistiti copiii la unitatile de invatamant.…

- • Copilul a fost transferat saptamana trecuta la București! Imensa tragedie in familia unui cuplu din Targu Jiu! Fiul cel mic al acestora, in varsta de doar un anișor și jumatate, a plecat printre ingeri duminica dimineața. Micuțul alaturi de parinții sai s-au prezentat prima data la Spitalul…

- Emanoil Gojdu a fost un jurist și am politic care și-a lasat averea „acelei parti a natiunii romane din Ungaria si Transilvania care apartine la confesiunea orientala ortodoxa”. Fundația facuta in numele lui, este acum estimata la aproape 1 miliard de euro. Puțini sunt cei care știu povestea lui Emanoil Gojdu, omul…

- Au fost. Au lansat. Continua turneul de promovare. Au cantat Moon Museum, joi seara, in Moszkva Cafe. Noul lor album se numeste „From No To Nowhere“, scos la casa de discuri Fiver House Records, si pe care se pot asculta 14 piese. Proiectul Moon Museum reuneste, in afara de Mihai Grama…

- In ultimul trimestru din 2017 existau, in 10 mari orase ale tarii (si imprejurimi), 1.500 de ansambluri rezidentiale in constructie sau care urmau a fi incepute in perioada urmatoare (avand autorizatia recent obtinuta sau aflate in faza de obtinere a planului urbanistic zonal).Analiza imobiliare.ro…

- HARTA santierelor imobiliare din Romania. Clujul se concentreaza pe proiecte ample In ultimul trimestru din 2017 existau, in zece mari orașe ale țarii (și imprejurimi), peste 1.500 de ansambluri rezidențiale in construcție sau care urmau a fi incepute in perioada urmatoare (avand autorizația recent…

- O echipa de elevi din Targu-Jiu a creat un robot care ia decizii singur și recunoaște culori și imagini. Zece elevi ai Colegiului National ”Ecaterina Teodoroiu” construiesc un robot cu care vor participa, in martie, la Competitia Nationala de Robotica “First Tech Challenge” din Bucuresti, unde vor reprezenta…

- Sorina PINTEA, ministrul Sanatatii, s-a intalnit in aceasta dimineata cu reprezentantii Aliantei Nationale a Pacientilor cu Boli Rare. "Va multumesc ca mi-ati dat ocazia de a incepe mandatul alaturi de pacienti. Pentru mine este important ca Ministerul Sanatatii sa fie deschis in colaborarea cu asociatiile…

- Bihorul este printre cele sapte mari orase din tara in care va poposi Caravana TVR 1 pentru preselectiile la show-ul de folclor, intitulat ,,O vedeta populara’’. Preselectiile nationale ale interpretilor se desfasoara din 1 februarie pana in 28 februarie. Realizatorii emisiunii vor…

- Compania aeriana TAROM pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe, de Ziua Indragostiților. Oferta este valabila pana pe 2 februarie, pentru zborurile cu plecare din București, dar și pentru cele din Oradea, Satu Mare, Cluj, Timișoara, Suceava sau Iași. Biletele de avion la prețuri…

- Chiria pentru un apartament de doua camere varia la finele anului trecut intre minime de 150 de euro in municipiul Drobeta Turnu-Severin și 160 de euro in Sfantu Gheorghe și 350 de euro in București, cel mai mare nivel, de 400 de euro pe luna, fiind inregistrat in Cluj-Napoca, arata raportul Imobiliare.ro…

- Astazi, 24 ianuarie, se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza – Mica Unire, cum a ramas evenimentul din 1859 consemnat in istorie. Pe 24 ianuarie 1859, unionistul Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Țarii Romanești de catre deputații din Adunarea…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Blue Air a transportat 5 milioane de pasageri. Clujul, in top Cea mai mare companie aeriana romaneasca, Blue Air, a transportat anul trecut 5,06 milioane de pasageri, cu 70% in plus fața de 2016. „Am reusit sa avem un record si la numarul de rute, cu 104 operate regulat, si peste 700 charter.…

- Circa 15.000 de persoane protestau sambata seara in Piața Universitații din București fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale. Piața Universitații a fost ocupata de manifestanți, anterior existand incidente in anumite sectoare din piața cu jandarmii. Proteste au loc și la Timișoara…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana la…

- Se aduna tara! Oferte de transport sau cazare gratis pentru protestul din Capitala Cei de la Coruptia Ucide, ii invita pe toti cei care doresc sa participe la protestul din 20 ianuarie din Capitala impotriva legilor Justitiei si doresc sa ofere gratis, fie locuri in masina, fie de cazare, sa compleeze…

- Clujenii cumpara locuinte noi, desi sunt cele mai scumpe din tara Pe parcursul lui 2017, pretențiile vanzatorilor de locuințe din Romania - atat apartamente, cat și case - și-au menținut tendința de creștere. Potrivit raportului de piața trimestrial publicat de Analize Imobiliare, proprietațile…

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Cu prilejul Zilei Culturii Nationale, Institutul Cultural Roman de la Viena, in colaborare cu Ambasada Romaniei la Viena si Asociatia „Mihai Eminescu“ din Viena, organizeaza un eveniment dedicat poetului Mihai Eminescu, de la nasterea caruia se implinesc 168 de ani pe 15 ianuarie 2018. La sala Eroica…

- Daca ne hotaram din ianuarie unde si cand vrem sa mergem in vacanta economisim bani. Aceasta este cea mai buna perioada sa ne cumparam bilete de avion. In plus, pachetele oferite de agentii sunt mai ieftine si cu 60%. Sfatul specialiştilor este să urmărim constant şi mişcările…

- In Republica de la Carei doar refugiatii si expulzatii romani din perioada dictaturii hortyste nu au dreptul la amplasarea unui monument comemorativ in locuri cuviincioase. Memoria acestor romani careieni nu poate fi cinstita asa cum se cuvine si cum este cinstita a celorlalte nationalitati din componenta…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu va beneficia, in perioada urmatoare, de un aparat modern de rezonanta magnetica. Presedintele Consiliului Judetean Gorj, Cosmin Popescu, a semnat ieri la Bucuresti contractul pentru achizitia unui aparat RMN si a unui computer ...

- Cei mai buni studenti romani din Romania si din strainatate au fost premiati la cea de-a XI-a editie a Galei Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), in cadrul unei festivitati ce a avut loc in sala C.A. Rosetti a Palatului Parlamentului. „M-am gandit mult si am decis ca trebuie…

- Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia in calitate de partener in cadrul proiectului implementat de catre Asociația Vitas Romania din Timișoara, devine beneficiarul unui sistem interactiv performant, un echipament de tip tabla interactiva, un videoproiector și un suport pentru videoproiector.…