- Manu Tomescu, lider de sindicat in Termocentrala Rovinari, a intrat in aceasta dimineața in greva foamei in fața sediului Complexului Energetic Oltenia, din Targu Jiu. Sindicalistul a declarat ca s-a solidarizat in aceast fel cu minerii care protesteaza in cariere, ...

- Cele cateva mii de angajati ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) care activeaza in cadrul unitatilor miniere continua greva si dupa intalnirea avuta luni dimineata la Ministerul Energiei, acestia cerand, in principal, cresterea salariilor cu 45% si conditii mai bune de lucru, informeaza Agerpres.…

- Directorii de cariere miniere din CEO au fost convocați in aceasta seara la Targu Jiu, pentru discuții cu Directoratul companiei și managerul Sorinel Boza. Vor fi analizate stocurile de carbune din cariere. Minerii nu au reluat lucrul, deși la Ministerul ...

- Cele cateva mii de angajati ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) care activeaza in cadrul unitatilor miniere continua greva si dupa intalnirea avuta luni dimineata la Ministerul Energiei, acestia cerand, in principal, cresterea salariilor cu 45% si conditii mai bune de lucru. Minerii sustin ca sunt…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, discuta, luni dimineata, cu reprezentantii minerilor din Complexul Energetic Oltenia, in legatura cu revendicarile acestora, a anuntat Ministerul Energiei, conform agerpres.ro. La discutii participa si conducerea Complexului Energetic Oltenia. Cateva…

- Cateva sute de mineri, angajati ai mai multor cariere din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), se afla in cea de-a treia zi de greva in salile de apel din cadrul unitatilor, ei refuzand sa intre in ture si cerand majorarea salariilor si acordarea de vouchere de vacanta. Potrivit reprezentantilor…

- Un angajat al Compelxului Energetic Oltenia, Dumitru Alin Luca, se afla in greva foamei in fata sediului companiei, din Targu Jiu. Barbatul a mers ieri pe jos 32 de kilometri de la Farcasesti si a ajuns la Targu Jiu pentru ...

- Inca un sindicat din cadrul Complexului Energetic Oltenia(CEO) anunta intrarea in greva japoneza. Este vorba de Sindicatul Renasterea Jilt Sud, condus de Ion Popescu. Acesta a declarat ca, incepand de joi, 25 octombrie, cei 250 de membri ai organizatiei vor ...