Gorj/ Trei cetățeni afgani, descoperiți într-un tir din Serbia In aceasta dupa-amiaza, trei cetațeni afgani au fost descoperiți intr-un TIR inmatriculat in Serbia și condus de un cetațean sarb, care descarca marfa la Complexul comercial Dedeman. Cercetarile au fost preluate de Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Gorj și de Biroul pentru Imigrari al județului Gorj. Cetațenii din Afganistan se afla in prezent la […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

