- Un agent de paza de la un supermarket din Brașov a surprins ieri dimineața trei tineri care furau diverse produse din magazin. Aceștia, doi baieți de 21 de ani și o fata de 19 ani, l-au agresat pe cel care ii descoperise in timp ce furau. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov…

- Polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov au reținut pentru 24 de ore doi barbați, cu varsta de 21 ani și o tanara, in varsta de 19 ani. In fapt, la data de 20 mai, in jurul orei 10.00, cei trei tineri au patruns in incinta unui supermarket situat pe raza municipiului Brașov, de…

- Un conflict mai vechi s-a sfarșit, pentru mai multe persoane, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj. Cinci barbați și o femeie au sarit la scanadl, reușind sa bage in spital alți doi barbați, dupa ce le-au dat o bataie crunta. Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliției Rurala Motru,…

- In urma unui complex de activitați investigativ-operative, astazi, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov au identificat persoana banuita de talharie calificata, savarșita la data de 23 aprilie a.c., cand ar fi patruns intr-o unitate bancara, situata pe raza municipiului Brașov, avand…

- Un angajat din cadrul Carierei Roșia a fost agresat de niște talhari, care incercau sa fure niște traverse metalice. Barbatul a incercat sa ii opreasca pe hoți, insa aceștia l-au atacat cu un obiect dur, cauzandu-I mai multe leziuni pe corp și la nivelul capului. Infractorii au lovit cu huluba atelajului,…

- Doi tineri au fost reținuți ieri, dupa ce in urma cu cateva zile, au spart mai multe automate de bauturi de pe raza municipiului Targu-Jiu. Trei societați comerciale au suferit prejudicii, suma totala fiind de 2500 de lei. Un tanar, in varsta de de 22 de ani, din comuna Hangu, judet Neamț, și un altul,…

- Retinuti pentru talharie Politistii din Aiud au retinut doi barbati banuiti de talharie. Acestia ar fi intrat in locuinta unui varstnic din comuna Hoparta, pe care, prin amenintare si violenta, l-ar fi deposedat de o suma de bani si de un telefon mobil. La data de 12 martie 2019, politistii Sectiei…