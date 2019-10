Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a luat ieri decizia de a reduce intervalul orar in care autovehiculele au voie zilnic sa circule pe cea mai inalta șosea din țara. Este vorba de tronsonul de drum cuprins intre Ranca și Obarșia Lotrului. Transalpina va fi deschisa de astazi, in…

- Drumarii au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pe Transalpina, in sprijinul mai multor turisti care au ramas blocati cu autoturismele in zona Ranca - Obarsia Lotrului din cauza ghetii sau carora le-a fost teama sa mai coboare din zona dupa lasarea intunericului. "Noaptea trecuta,…

- Cea mai inalta șosea din țara, Transalpina, are nevoie de reparații inainte de a debuta sezonul de iarna. Traficul rutier intens din perioada primavara-vara a crescut gradul de uzura pe DN 67C intre Novaci și Ranca. Este și motivul pentru care drumul, pe anumite tronsoane, a avut de suferit. Cabanierii…

- Transalpina (DN 67C) va fi inchisa sambata (31 august) si duminica (1 septembrie), intre Novaci si Ranca, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Astfel, circulatia rutiera va fi inchisa pe Transalpina (DN67C) intre Novaci si Ranca (km 16+000 - km 23+000), pentru desfasurarea…

- Zeci de piloți profesioniști vor participa la cea de-a șaptea etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta ce se va desfașura in perioada 31 august-1 septembrie la Ranca. Iubitorii de cai putere și adrenalina iși vor pregati motoarele puternice și le vor tura la maxim pe serpentinele…

- Restricții de trafic sunt impuse la sfarșitul acestei saptamani pe Transalpina, pentru desfasurarea celei de-a patra etape a Campionatului National de Drift, potrivit Mediafax.Citește și: Gabriela Firea reacționeaza! ‘Nu fug de raspundere’ Centrul Infotrafic anunța ca, potrivit CNAIR,…

- Daca v-ati planificat o iesire la munte, trebuie sa stiti ca vor fi restrictii de circulatie la limita judetului Gorj cu judetul Valcea, in zona Varfului Urdele. Cea de-a patra etapa a ”Campionatului National de Drift” se desfasoara pe DN67C Ranca – Obarsia Lotrului (Transalpina), iar in acest sfarsit…