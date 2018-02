Stiri pe aceeasi tema

- Semafoarele din principalele intersectii din municipiul Buzau au fost dotate cu inimi roșii. La aparitia culorii rosii, conducatorii auto au surpriza de a vedea ca sunt opriti de o inimioara care le va aminti de Ziua indragostitilor. Modelul a fost preluat de la constanteni, care si-au decorat astfel…

- Un numar de 10 elevi ai Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Targu Jiu pasionați de robotica au reușit sa creeze un nou robot cu care vor concura la o competiție intre licee. Concursul va avea loc in luna martie, la București, impotriva a 90 de echipe din Romania. Tinerii…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, nu mai vrea sa comenteze cu privire la plecarea din partid a lui Ion Ciocea si Ion Calinoiu, dupa candidatura independenta a celor doi la alegerile parlamentare din 2016. „A facut rau Partidului S...

- Tinerii care doresc sa se casatoreasca de Dragobete la Poarta Sarutului din Parcul Central al municipiului Targu Jiu sunt asteptati de reprezentantii primariei sa depuna cereri in zilele de 14 si...

- Valentine‘s Day nu va mai fi sarbatorit anul acesta la Targu-Jiu. Pentru ca este o sarbatoare importata și nu are nicio legatura cu tradițiile romanești, autoritațile din municipiu au decis ca luna aceasta sa fie sarbatorit doar Dragobetele, insa numai in cazul in care vor exista tineri care sa iși…

- Primaria comunei Meteș organizeaza sarbatoarea „Dragobetele saruta fetele!”. Evenimentul, aflat la prima editie, va avea loc sambata 17 februarie 2018, la Caminul Cultural din localitatea Ampoita. Tinerii din comuna Meteș care vor participa la sarbatoare se vor imbraca in haine populare romanești și…

- Tinerii care doresc sa se casatoreasca de Dragobete la Poarta Sarutului din Parcul Central al municipiului Targu Jiu sunt asteptati de reprezentantii primariei sa depuna cereri in zilele de 14 si...

- Poliția este in alerta dupa dispariția unei femei din Gorj. Soțul ei, un barbat de 34 de ani, din comuna Negomir, a fost nevoit sa sune la 112, vineri, dupa ce femeia de 24 de ani l-a anunțat ca merge la toaleta și nu s-a mai intors. In mașina parcata in apropierea Parcului Central ii așteptau…

- Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Judetean (CMJ) Salaj, asigura in aceasta perioada consilierea si inscrierea candidatilor pentru admiterea candidaților care doresc sa urmeze cursuri de specializare in diverse domenii militare. Potrivit informațiilor primite la lt. col. Silviu…

- Luis Popa, directorul comercial al firmei de salubritate, Polaris M Holding a anunțat ca va intra și el in sondajul de opinie care urmeaza sa fie realizat in cadrul PSD Gorj pentru desemnarea candidatului care va fi aruncat in competiția electorala pentru Primaria Targu-Jiu. Deși susține ca mai este…

- “Sa nu va surprinda ca o sa ies și o sa spun ca exista alta varianta de candidat mai buna decat mine pentru Primaria Targu-Jiu”, a declarat astazi, viceprimarul din municipiu, Adrian Tudor.Vicele și-a anunțat in urma cu ceva timp intenția de a candida pentru postul de primar de la Targu-Jiu la alegerile…

- Cu ocazia aniversarii evenimentul istoric al Unirii Principatelor Romane, care a marcat decisiv istoria națiunii noastre, Primaria Turda invita turdenii in Parcul Central pentru un spectacol deosebit. Ora 16.00 –

- Președintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, nu confirma discutiile cu Sorin Boza pentru o adeziune la partid, sustinand ca a fost vorba doar despre sustinerea politica a acestuia dupa modificarea ordonantei 109 privind managementul corporat...

- Sorin Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia se bucura de susținerea politica a alianței PSD-ALDE, chiar și fara adeziune la partid. Declarația ii aparține senatorului PSD Gorj, Florin Carciumaru care a precizat astazi ca deocamdata Sorin Boza nu a semnat adeziunea la PSD, insa in cazul in care…

- Florin Carciumaru, liderul PSD Gorj l-a cotrazis pe deputatul social-democrat Mihai Weber in ceea ce privește criteriile de desemnare a candidatului PSD la Primaria Targu-Jiu. Saptamana trecuta, Mihai Weber, președintele executiv al PSD Gorj a creionat un profil de candidat despre care spunea ca trebuie…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, recunoaste ca partidul sau ar avea rezultate modeste, daca s-ar face alegeri la Bustuchin. Actualul primar Ion Ciocea, al carui statut in PSD este neclar dupa ce a candidat independent la parlamen...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, crede ca situatia tensionata din partid este data de faptul ca puterea politica este intr-o mana, iar cea administrativa in alta, fapt cu care partidul nu este obisnuit. Carciuma...

- „Dorința este sa caștigam. Din sondaje, la noi cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca ne luam dupa ultimul sondaj, doamna Firea sta cel mai bine fața de toate personalitațile, chiar și peste Iohannis. Mergem cu doamna Firea din punctul meu de vedere. Este pentru prima data cand in Comitet…

- Tinerii pe care procurorii DIICOT Gorj i-au trimis in judecata la sfarsitul anului trecut intr-un dosar de proxenetism si trafic de minori vor ramane in spatele gratiilor si in urmatoarele saptamani. Mandatel...

- Președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, a declarat joi, la un post local de radio, ca din punctul sau de vedere partidul o va susține in campania electorala pentru alegerile prezidențiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

- Primarul General al Capitalei sta cel mai bine in sondaje la ora actuala, așadar ea trebuie sa fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. Este concluzia la care a ajuns președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru.„Dorința este sa caștigam! Din sondaje,…

- Președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, a declarat joi, la un post local de radio, ca din punctul sau de vedere partidul o va susține in campania electorala pentru alegerile prezidențiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

- O femeie de 79 de ani a fost gasita, in aceasta seara, fara suflare in raul Jiu, in zona stadionului din municipiu. Cadavrul a fost scos din apa de pompieri, cazul fiind preluat de polițiștii care au deschis o ancheta pentru a stabili daca este vorba despre crima sau sinucidere. Speranța…

- Cumpana dintre ani l-a prins pe primarul Marcel Romanescu in Parcul Central, acolo unde a oficiat casatoriile de la Poarta Sarutului, dar și la vechiul pod de peste Jiu, unde a desfacut o sticla de șampanie și a urmarit focul de artificii de la...

- Anul acesta vor avea parte de cununia civila doar 15 cupluri care isi vor uni destinele intre ani la Poarta Sarutului din Targu Jiu, lucrare de arta realizata de marele sculptor Constantin Brancusi.

- Moment de bilant la PSD Gorj. Anul 2017 a fost unul dezastruos pentru organizatia condusa de Florin Carciumaru pentru ca partidul sau a pierdut doua primarii. Este vorba despre Primaria Targu Jiu si cea din Dragutesti. Insa, la aleg...

- Marius și Madalina aveau toata viața inainte, insa un incendiu care a izbucnit in casa in care locuiau i-a ucis pe loc. Cei doi urmau sa se casatoreasca, insa, au ars de vii, murind impreuna. In noaptea dinspre joi spre vineri, Marius și Madalina, un cuplu care urma sa se casatoreasca, au ars de vii…

- Autoritatile locale si judetene vor petrece in familie sarbatoarea Craciunului. Ca in fiecare an, sefii judetului vor ramane acasa, pentru a sarbatori unul din cele mai importante evenimente ale crestinatatii: Nasterea Domnului. Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a declarat ca in prima zi va fi alaturi…

- Autoritatile din Targu Jiu au majorat taxa de oficiere a casatoriilor de Anul Nou, langa Poarta Sarutului. De anul acesta suma platite de cupluri este de 500 de lei. Anul trecut taxa a fost de 400 de lei. Potrivit reprezentantilor Primariei Targu Jiu, la cumpana dintre ani 15 cupluri isi vor uni destinele…

- Consilierii municipali slatineni au vineri, 22 decembrie 2017, pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local, un proiect care presupune acordarea unui sprijin de 1.000 de lei tinerilor care se casatoresc. Edilii au stabilit și cateva condiții pentru cei ...

- Bilanț pe final de an la Primaria Targu Jiu. Edilul Marcel Romanescu a trecut in agenda toate realizarile din cele șase luni de cand este la carma Primariei municipiului. Potrivit acestuia, cea mai mare realizare ține de eficientizarea modului in care sunt cheltuiți banii publici. Un pas important in…

- Primarul Emil Boc a declarat marti ca institutia va lansa o aplicatie informatica care va permite fiecarui cetatean sa depuna o astfel de cerere de acasa. ‘Despre depunerea cererilor pentru locuri noi de parcare în oras dupa 1 ianuarie. Dupa cum stiti, în fiecare an avem…

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a declarat ca Institutia Prefectului nu poate sa emita un aviz de legalitate pentru Hotararea Consiliului Local Targu Jiu prin care s- propus angajarea unei case de avocatura, in procesul cu ANAF. Este vorba de ...

- Pe final de an, liderul PSD Gorj, Florin Carciumaru le cere social-democraților sa nu mai caute vinovați pentru pierderea alegerilor parțiale de anul acesta și sa se concentreze pe activitatea viitoare de la partid. Carciumaru vine cu aceste declarații, dupa ce social-democratul Cristian Toader Pasti…

- Senatorul PSD, Florin Carciumaru, a incercat cu maxima bunavoința sa il faca „mare” pe un om destul de mic. Senatorul a realizat, recent, dezamagit, ca și-a folosi aiurea resursele, abia dupa ce a auzit ce a scos pe gura colegul de partid, care se voia secretar de stat ori chiar subsecretar…

- Tinerii au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii gorjeni. Cei doi sunt acuzați ca l-ar fi șantajat pe omul de afaceri Mihai Barsescu, de la care fi pretins suma de 27.000 de euro. Tanara ameninta ca ar avea imagini compromițatoare pe care voia sa i le arate soției afaceristului.…

- Președintele PSD Targu Jiu, Aurel Popescu, este primul lider social-democrat care nu exclude o lupta cu Florin Carciumaru pentru șefia PSD Gorj. Pana acum, toți aspiranții la șefia PSD Gorj iși condiționau o eventuala candidat...

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, considera ca programul "Descopera și cunoaște Romania" este un proiect viu, care demonstreaza ca tinerii participanți iși doresc o colaborare intensificata. "Cred ca este o schimbare, pentru ca acest program nu este…

- Florin Carciumaru, președintele PSD Gorj, totodata senator, a fost citat astazi martor in procesul de corupție al fostului parlamentar social-democrat Toni Grebla, aflat pe rolul Inaltei Curți de Casație și Justiție. De altfel, inculpatul Grebla a cerut instanței inca din octombrie anul trecut…

- Incepand cu data de 11.12.2017, constantenii care intentioneaza sa se casatoreasca in anul 2018 sunt invitati la sediul Serviciului stare civila Constanta Biroul Casatorii, situat pe strada Mihai Eminescu nr. 20, pentru programarea datei in care se va desfasura ceremonia. "Programarea zilei si a orei…

- Opt cupluri urmeaza sa se casatoreasca de Revelion la Poarta Sarutului, fiecare dintre acestea urmand sa achite o taxa de 400 de lei. Opt cupluri din judetele Mehedinti, Ilfov, Brasov și din București sunt interesate sa se casatoreasca in noaptea de Anul Nou la Poarta Sarutului din Parcul Central al…

- Opt cupluri din diferite zone ale tarii sunt interesate sa se casatoreasca in noaptea de Anul Nou la Poarta Sarutului din Parcul Central al municipiului Targu-Jiu, a declarat luni, pentru AGERPRES,...

- Autoritatile din Targu Jiu vor organiza casatorii de Anul Nou la Poarta Sarutului. La cumpana dintre ani, este de asteptat ca zeci de tineri sa isi uneasca destinele, potrivit traditiei. Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca pana acum exista 8 solicitari telefonice din partea unor cupluri…

- Președintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, crede ca Laurențiu Ciurel ar trebui sa revina in sistemul energetic. Acesta spune ca a și facut demersuri la minister in acest sens, dar ca problema nu e ușor de rezolvat. Cat sta pe t...

- Președintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a spus intr-o emisiune televizata ca i s-a cerut girul pentru numirea lui Constantin Balașoiu in Directoratul Complexului Energetic Oltenia. „In ceea ce privește numirea in...

- Președintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a spus ca toți politicienii care iși asuma funcții publice sunt expuși riscului de a avea dosare penale. Senatorul spune ca, deși este de 20 de ani in politica, niciodata nu a simțit o presi...

- Senatorul PSD Gorj, Florin Carciumaru considera, ca Pro Romania formațiune politica ale carei baze au fost puse recent de Victor Ponta, Daniel Constantin și Sorin Campeanu poate intra in Parlamentul Romaniei la viitoarele alegeri. Carciumaru susține ca, daca Victor Ponta va reuși sa se organizeze bine…

- Florin Carciumaru, președintele PSD Gorj susține ca va interveni in scandalul politic de la Motru și va purta discuții pentru detensionarea situației atat cu primarul liberal Gigel Jianu, cat și cu viceprimarul social-democrat, Cosmin Morega. Senatorul PSD, Florin Carciumaru a precizat ca a raspuns…

- Deputatul USR de Maramures, Vlad Durus, se va afla in acest weekend la dispozitia sighetenilor, in cadrul unei manifestatii inedite: o audienta publica in strada, in mijlocul oamenilor. Locuitorii municipiului Sighetu Marmatiei, precum si cei din localitatile invecinate, sunt invitati sa discute cu…