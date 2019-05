Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Cultura a Romilor – Romano Kher si Agentia Nationala pentru Romi, cu sprijinul Institutiei Prefectului – Judetul Gorj, al Consiliului Judetean Gorj si al Primariei Municipiului Targu Jiu organizeaza la Targu Jiu Festivalul Romani Kultura, in perioada ...

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Valcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat in aceasta dimineata 7 perchezitii in localitatile Ramnicu Valcea, Chiajna judetul Ilfov, Novaci, Targu Jiu judetul Gorj si in Bucuresti. Potrivit IGPR, actiunea a vizat locuintele…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Valcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat in aceasta dimineața 7 percheziții in localitațile Ramnicu Valcea, Chiajna – județul Ilfov, Novaci, Targu Jiu – județul Gorj și in București. Acțiunea a vizat locuințele ...

- Peste 44.560 de imobile au fost vandute la nivel national, in luna martie, in scadere cu 14.147 fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor publicate, luni, de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Statistica oficiala arata ca, in comparatie cu luna februarie…

- Cu ocazia Zilei Internationale a Romilor, sarbatorite pe 8 aprilie, Centrul National de Cultura a Romilor - Romano Kher si Agentia Nationala pentru Romi organizeaza trei zile de cultura roma. Evenimentul se desfasoara intre 5 si 7 aprilie, la Muzeul National al Taranului Roman din Bucuresti.

- Biroul Județean pentru Romi din cadrul Instituției Prefectului Județul Timiș, in colaborare membrii Grupului de Lucru Mixt pe probleme de Romi (constituit la nivelul Instituției Prefectului Județul Timiș) organizeaza luni, 8 aprilie 2019 – ziua in care se sarbatorește Ziua Internaționala a Romilor.…

- Fostul premier Mihai Tudose vine luna viitoare la Targu-Jiu.Tudose, coordonator al Pro Romania va fi insoțit de fostul secretar general al PSD, Marian Neacșu, care s-a inscris in partidul lui Ponta, in noiembrie anul trecut, și va coordona campania pentru alegerile europarlamentare. Mihai Tudose, fostul…

- Aflat la a IV-a expozitie personala la „Clubul Caricaturistilor – Cuptorul cu Lemne” (si a XII-a in total), Cristian Mihailescu ne propune o serie de caricaturi retrospective din realitatea apropiata traita in cei 70 de ani de viata de pana acum. A desenat de cand se stie ca o forma de a se linisti…