- Ziarul Unirea Pericol pe șosele: Un barbat a fost prins la volanul unei mașini, pe raza localitații Sebeș, fara a poseda permis de conducere Pericol pe șosele: Un barbat a fost prins la volanul unei mașini, pe raza localitații Sebeș, fara a poseda permis de conducer. La data ... Pericol pe șosele: Un…

- Ziarul Unirea Inconștiența totala: Șofer din Stremț, fara permis și beat manga, REȚINUT de polițiști, dupa ce a fost prins cu o alcoolemie de 1,67 mg/l, la volanul unei mașini Inconștiența totala: Șofer din Stremț, fara permis și beat manga, REȚINUT de polițiști, dupa ce a fost prins cu o alcoolemie…

- Un barbat, de 30 de ani, din comuna Grozesti, judetul Mehedinti, a fost depistat in trafic la finalul saptamanii trecute, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 674 Ionești, iar in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o concentratie de 1,13 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost…

- Politistii Sectiei de Politie Rurala Galanesti, aflati in control al traficului pe DN 2H, in comuna Vicovu de Jos, au observat in cursul noptii de marti spre miercuri, in jurul orei 02.20, un autoturism VW Passat care circula din directia Vicovu de Jos spre Galanesti. La vederea politistilor, ...

- Un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit luni pentru control pe DN 17 din comuna Șcheia, autoturismul condus de un tanar de 18 ani din municipiul Suceava. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,65 mg/l…

- Un tanar de 18 ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul fara permis de conducere dupa ce a fost depistat conducand un autovehicul de catre oamenii legii la un control de rutina in trafic, desi nu avea acest drept.

- O femeie din comuna suceveana Arbore a sunat la 112 ca sa semnaleze ca un sofer circula haotic pe un drum national. S-a intamplat in noapte de 17 spre 18 august. Pustiul de 22 de ani a fost identificat de oamenii legii.

- O șoferița in varsta de 41 de ani, din Targu-Jiu, este cercetata de polițiști, dupa ce, miercuri, a fost depistata de polițiști in timp ce conducea un autoturism Mercedes, deși nu are permis. Aceasta a fost oprita in trafic, pe DN 67B Frumușei, in comuna Licurici, de politistii din cadrul Sectiei…