- Politisti din cadrul Serviciului de Investigații Criminale din IPJ Gorj s-au sesizat cu privire la faptul ca o tanara de 25 de ani, din municipiul Targu Jiu, in cursul anului 2017 a contractat din Marea Britanie, in sistem lea...

- Carmen Bicheru, contabila sefa a Serviciului de Gospodarire a Apelor Gorj, a decedat luni la varsta de 60 de ani. Institutia este in doliu. Colegii salariatei au transmise mesaje de condoleante pe paginile de socializare.

- Noi detalii ies la iveala in urma perchezițiilor efectuate la inceputul acestei saptamani la domiciliul a 11 persoane din muncipiul Targu Jiu. In timpul descinderilor, anchetatorii au gasit doua arme letale pe care suspecții le dețineau fara drept. Cei doi tineri au fost plasați sub control judiciar…

- In urma activitaților specifice desfașurate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Gorj, minora Vijijoi Nicoleta Cristina Ani, de 15 ani, a fost identificata in timp ce se plimba pe raza municipiului Targu-Jiu. Cu ocazia verificarilor s-a stabilit ca minora a plecat in mod…

- Ieri, 2 octombrie 2018, politistii Serviciului de investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au identificat, pe raza municipiului Alba Iulia, un autoturism de lux, an de fabricatie 2010, dat un urmarire de autoritatile britanice. Acesta era in posesia unui barbat de…

- Un aparat modern, folosit pentru stabilirea cu o mai mare precizie a alcoolemiei, a intrat in dotarea Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu. Noul sistem va fi utilizat de angajatii Serviciului de Medicina Legala Gorj. Sistemul gaz...

- Autoritatile britanice au anuntat miercuri ca au descoperit o fabrica ilegala de arme in comitatul East Sussex, sudul Angliei, si au operat trei arestari, in cadrul unei anchete privind producerea ilegala de arme de foc.

- Un autoturism care era cautat in Italia a fost depistat in județul Gorj. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Gorj s-au sesizat marți din oficiu cu privire la faptul ca un barbat de 48 de ani, din comuna Balteni, ...