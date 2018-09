Stiri pe aceeasi tema

- La data de 3 septembrie 2018, in jurul orei 17.45, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Oiejdea, l-au depistat pe un barbat de 48 de ani, din comuna Galda de Jos, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma…

- Un barbat din orasul Deta, judetul Timis, este cercetat de polițiștii clujeni, dupa ce aceștia l-au depistat conducând un autoturism desi avea dreptul de a conduce suspendat.”La data de 29 august a.c., în jurul orei 23.50, politistii Biroului Rutier Dej au depistat un…

- Un tanar de 17 ani si-a pierdut viata duminica in urma unui accident rutier , iar alti patru au fost raniti, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud. Cei cinci tineri se aflau intr-o masina care s-a izbit de un cap de pod.

- Sambata, 25 august a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Filiași au depistat un barbat de 51 de ani, din comuna Bradesti, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Vasile Alecsandri, din satul Racari, avand o alcoolemie de 1,60 mg/l ...

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier au depistat astazi un tanar, de 29 de ani, din comuna Runcu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Bicaz din municipiul Targu Jiu, avand o concentratie de 0,95mg/l alcool pur in aerul expirat. ...

- Un conducator auto din Gorj a fost despistat rupt de beat la volan. Polițiști din cadrul Posturilor de Poliție Negomir și Urdari au depistat ieri in trafic un barbat de 34 de ani, din comuna Balteni, in timp ce conducea ...

- La data de 24 iulie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au depistat in trafic un barbat de 43 de ani, din comuna Prigoria, in timp ce conducea un autoturism pe D.N. 67/C Zona Turistica Ranca, avand suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. In cauza s-a…

- Municipiul Sibiu, str. Șteflești: un șofer de 50 de ani, din Vurpar, vireaza la stanga fara sa acorde prioritate și, așa cum aflam de la purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, intra in coliziune cu un autoturism condus regulamentar. Read More...