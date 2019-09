Stiri pe aceeasi tema

- Podurile peste Olt, cel mai important rau care strabate județul Brașov, sunt mai vechi de o jumatate de secol și grav afectate de inundații și intemperii. In 2019, administrația județeana reabiliteaza, modernizeaza sau construiește de la zero podurile de pe cursul Oltului. Construcția noului pod din…

- Strada Gheoghe Doja din municipiul Zalau, cunoscuta si sub denumirea de strada Clujului, urmeaza sa intre intr-un amplu proces de modernizare. Vineri – 20 septembrie, primarul municipiului Zalau, Ionel Ciunt, a semnat contractul de lucrari pentru modernizarea strazii Gheorghe Doja, proiect finanțat…

- Dupa circa 15 ani de ”exil”, pana la jumatatea anului 2022, Policlinica din Alba Iulia va reveni in sediul construit inițial in anul 1973, ca urmare a contractarii proiectului prin care Consiliul Județean Alba va utiliza peste 10 milioane lei pentru modernizarea și extinderea cladirii din incinta…

- Persoanele fizice se pot adresa, de marti, instalatorilor in vederea inscrierii in Programul National "Casa Verde Fotovoltaice", privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua…

- Grupul de Initiativa Civica "Cismigiu" solicita Primariei Capitalei ca reabilitarea parcului bucurestean sa tina cont de valoarea istorica si culturala a acestuia, se arata intr-o scrisoare deschisa transmisa marti municipalitatii. "Sprijinim initiativa proiectului si ideea unei imbunatatiri a starii…

- 40 de troleibuze de 12 m vor fi achizitionate pentru furnizarea serviciilor de transport public local in municipiile: - Ploiesti (jud. Prahova) - pe rutele 44 si 202 (20 troleibuze); - Targu Jiu (jud. Gorj) - pe rutele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 (20 troleibuze). Valoarea totala eligibila a proiectului…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest si Primaria Municipiului Timisoara au semnat astazi, 23 iulie 2019, trei noi contracte de finantare prin Regio - Programul Operational Regional (Regio-POR) 2014-2020, in valoare totala de peste 24 de milioane de euro. Proiectele vizeaza innoirea flotei…