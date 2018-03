Stiri pe aceeasi tema

- Politistii gorjeni cauta o tanara, de 14 ani, care a disparut luni din spitalul in care era internata. Astfel, Politia Orasului Turceni a fost sesizata de o femeie de 37 de ani, din comuna Borascu, despre faptul ca fiica sa ...

- Un barbat din comuna Borascu este cercetat penal dupa ce a fost depistat in timp ce conducea un autoturism cu un permis care s-a dovedit a fi fals, se arata intr-un comunicat de presa postat luni pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj.Citeste si: Intalnire de GRAD ZERO,…

- Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a demarat o ancheta dupa ce un detinut din Penitenciarul Targu Jiu a fost gasit spanzurat sambata...

- Un deținut a fost gasit spanzurat in celula, la Penitenciarul Targu Jiu, sambata dimineața. Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a demarat o ancheta. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Andrei Lazar, barbatul avea 34 de ani si era…

- Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Gorj a demarat o ancheta dupa ce un detinut din Penitenciarul Targu Jiu a fost gasit spanzurat sambata dimineata, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Andrei Lazar.Potrivit sursei citate, barbatul avea…

- "Un barbat de 50 de ani, conducand un autobuz, pe fondul nepastrarii distantei corespunzatoare, a intrat in coliziune cu un alt autobuz, condus de un barbat tot de 50 de ani. In urma impactului, autobuzul a fost proiectat intr-un al treilea autobuz, condus de un barbat de 49 de ani. Niciunul dintre…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru distrugere din culpa in urma incendiului izbucnit marti seara la dulapurile electrice de comanda din blocul 7 al Termocentralei Turceni, se arata intr-un comunicat postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii…

- Politistii din Prahova cauta o minora, de 12 ani, care a plecat astazi de la o scoala din Campina si nu a mai revenit. Cei care pot oferi relatii care pot conduce la depistarea acesteia, sunt rugati sa sune la 112 sau sa informeze cea mai apropiata unitate de politie, precizeaza IGPR.La data de 12 martie…

- Politistii din Curtea de Arges au retinut sase barbati in urma unor perchezitii efectuate intr-un dosar de camata si furt, suspectii urmand sa fie prezentati vineri in fata magistratilor pentru stabilirea masurilor preventive. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges…

- Numarul amenzilor aplicate de polițiștii din județul Suceava, pentru nereguli la regimul rutier, a ajuns, in ultimul an, la un nivel record. Analiza de bilanț a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava arata ca, de departe, cele mai multe amenzi date in 2017 au fost pentru nereguli la ...

- Minora de 13 ani, din Baia de Arieș, disparuta de la domiciliu, a fost gasita vineri, pe raza orașului Abrud. Starea ei este buna. Polițiștii fac verificari pentru a stabili daca a fost sau nu victima vreunei infracțiuni, informeaza IPJ Alba. Reamintim ca la data de 2 martie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Polițiștii din Alba cauta o fata, de 13 ani, din localitatea Baia de Aries, care a plecat de acasa și nu mai revenit. Persoanele care pot oferi informatii care pot conduce la gasirea acesteia sunt rugate sa apeleze numarul 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie. Pe martie, polițiștii…

- Polițiștii cauta o fata, de 13 ani, din localitatea Baia de Aries, care a plecat de acasa și nu mai revenit. Persoanele care pot oferi informatii care pot conduce la gasirea acesteia sunt rugate sa apeleze numarul 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie. La data de 2 martie a.c.,…

- Politistii au confiscat peste 1.300 de metri cubi de material lemnos si au sanctionat contraventional doua societati comerciale la care s-au depistat nereguli privind regimul silvic, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis, joi, AGERPRES. …

- Politistii din Botosani au efectuat sase perchezitii la locuintele unor suspecti de detinere ilegala de arme, doua persoane fiind conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) pentru audieri, a informat miercuri purtatorul de cuvant al institutiei, Maria Carp. Potrivit sursei citate, la…

- Ofițerul de poliție Constantin Daniel Savulescu a avut caștig de cauza, la instanța de fond, in acțiunea intentata impotriva unei dispoziții a inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj prin care a fost invalidat concursul pentru șefia Serviciului Rutier, in urma cu un an.…

- Polițiști din orașul Turceni, Gorj, au sancționat luni patru administratori de drumuri, care nu au acționat corespunzator pentru asigurarea starii de viabilitate a parții carosabile, cu amenzi in valoare de 58.000 de lei. Miruna Prejbeanu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului ...

- Politistii din judetul Olt efectueaza, vineri dimineata, sapte perchezitii in localitatile Caracal, Piatra-Olt, Farcasele si Redea, la domiciliile unor persoane banuite de contrabanda cu alcool si tigari. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, remis vineri AGERPRES,…

- Politistii prahoveni au deschis, miercuri, un dosar penal "in rem" pentru infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate dupa prabusirea unei pasarele metalice care sustinea conductele de termoficare in zona statiei CFR Ploiesti Vest, incident soldat cu blocarea circulatiei feroviare.…

- Florin Bulbucan, tanarul disparut in drum spre Italia, a fost gasit in județul Constanța, la trei saptamani dupa ce a fost dat in urmarire naționala. Barbatul, in varsta de 34 de ani, a disparut in urma cu trei saptamani din Petroșani. Florin a fost descoperit de polițiști in județul Constanța, dupa…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, agresiunea a avut loc in data de 17 februarie. "Politistii din Mioveni au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, un tanar banuit de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente savarsite impotriva…

- Politistii damboviteni au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc, au fost efectuate 12 perchezitii, iar doua persoane au fost retinute, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis joi Agerpres. ''Politistii…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau desfașoara activitați de cautare a numitei BURLACU GEORGETA ADRIANA, de 52 ani, din Buzau, care, la data de 5 februarie a.c., a plecat voluntar de la domiciliu fara a mai reveni.

- Zeci de jandarmi si politisti cauta un batran de 78 de ani din comuna Puiești, județu Vaslui, disparut de doua zile de acasa. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, batranul a plecat de la domiciliu vineri, spunand ca se duce la biserica, dar nu s-a mai intors acasa.…

- Politistii bihoreni au identificat, anul trecut, autorii tuturor infractiunilor de mare violenta, precum si toti soferii care au parasit locul faptei in cazul accidentelor cu victime, a declarat miercuri, cu prilejul bilantului activitatii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bihor in 2017,…

- Un minor de 17 ani si un barbat de 37 de ani, ambii din Targu-Carbunesti, au fost retinuti de politisti in urma unor perchezitii la domiciliile acestora, unde politistii au gasit arme letale si cartuse, informeaza un comunicat de presa postat luni, pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Parca a intrat in pamant. O eleva in varsta de 17 ani, din municipiul Buzau, a fost data in urmarire generala dupa ce parinții au sesizat dispariția ei de la domiciliu in cursul zilei de ieri. Minora se numește Minea Nicoleta Daniela și este eleva in clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman”…

- Individul care profera amenintari pe Facebook, spunand ca va arunca femei in fata metroului a fost prins si internat la Psihiatrie! Politistii au descoperit ca isi alegea victimele intamplator, multe dintre ele minore! Barbatul din Morteni, judetul Dambovita, care posta amenintari pe Facebook a fost…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari, dupa ce, pe o retea de socializare au aparut imagini in care doi elevi de scoala generala, o fata si un baiat, se bateau intr-un microbuz scolar, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Potrivit sursei citate,…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tânar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau,

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tanar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, Mihai Draghiciu. "Politistii buzoieni…

- Politistii brasoveni au reusit sa identifice si sa retina suspectii in cazul barbatului omorat vineri noaptea intr-un imobil situat pe strada Aurel Vlaicu, din municipiul resedinta, informeaza duminica intr-un comunicat Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov. In urma verificarilor,…

- Pompierul in varsta de 36 de ani disparut duminica de la domiciliu a fost gasi, luni dupa-amiaza, de echipajele de politisti, jandarmi si lucratori ISU in soc hipotermic in zona impadurita Valea Mare din apropiere de Pades, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Ion Lazar.Potrivit…

- Polițiștii din Braila sunt in alerta dupa ce o fata de 13 ani a plecat de acasa in cursul zilei de duminica și nimeni nu mai știe nimic de ea. Adolescenta a plecat de acasa, din comuna braileana Zavoaia. Copila și-a facut bagajele și, fara sa spuna ce are de gand sa faca sau sa lase vreun bilet, a…

- Un tanar de 18 ani, care a patruns joi noapte in casa unei femei din orasul Faurei si a talharit-o, apoi a incuiat-o in propria locuinta, a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila, Laura Dan. Politistii…

- Politistii au retinut trei persoane si au indisponibilizat mai multe bunuri, printre care o autoutilitara, in urma celor 15 perchezitii efectuate vineri dimineata la hoti de lemne din zona Pucioasa, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis Agerpres.…

- Politistii damboviteni au efectuat, vineri, patru perchezitii in Bezdead, la persoane banuite de infractiuni la regimul silvic, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. ''Politistii din cadrul Politiei Orasului Pucioasa,…

- Un om de afaceri din comuna Glogova a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, fapte în forma continuata, cu un prejudiciu de aproximativ 950.000 de lei, se arata într-un comunicat de presa postat joi pe site-ul Inspectoratului de…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, locuințe și anexe. 7 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului de…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova anunța, printr-un comunicat de presa, ca oamenii legii s-au sesizat din oficiu in legatura cu incidentul de la Spitalul Baicoi, petrecut in ziua de 7 ianuarie, cand medicul Marta Coman a refuzat sa interneze o femeie in varsta de 87 de ani, cu afecțiuni…

- Reprezentantii Directiei Silvice Giurgiu, impreuna cu cei ai Directiei Sanitar-Veterinare si ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) efectueaza cercetari dupa ce un cetatean a sesizat autoritatilor faptul ca inginerul de vanatoare din cadrul Ocolului Silvic Bolintin ar fi impuscat un caine. “Specialisti…

- Ieri, 3 ianuarie 2018, ora 15:15, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de catre un barbat in varsta de 39 de ani, din municipiul Deva, cu privire la faptul ca, in data de 03.01.2017, in jurul orei 08:00, fiica sa, Țandea Alexandra-Ramona (foto), in varsta de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliu…

- Politistii doljeni cauta o minora de 14 ani, din comuna Brabova, care a plecat voluntar de acasa in urma cu 11 zile. Potrivit IPJ Dolj, politistii au fost sesizati de catre tatal minorei, din comuna Brabova, sat Rachita de Jos, care a spus ca fiica sa, in varsta de 14 ani, a plecat de la domiciliu…