- Gorj: Ofiterii SICE organizeaza astazi 30 de perchezitii domiciliare pe raza judetele Gorj, Mehedinti, Ilfov, Teleorman si municipiul Bucuresti, cu sprijinul polițiștilor din județele menționate, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor in domeniul materialelor reciclabile, cu un prejudiciu…

- Meteorologii au emis, marți dimineața, mai multe atenționari cod galben de ceata in Argeș și in alte 14 județe din sudul și estul țarii. Acestea sunt valabile pana la ora 10. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca in judetele Mehedinti, Olt, Valcea, Gorj, Dolj, Braila, Buzau,…

- Firea a subliniat ca nu se pot lua astfel de hotarari locale, iar mai departe fiecare va raspunde pentru nesupunere. Ninsoarea va inceta in Bucuresti dupa orele amiezii, iar vantul se va diminua si nu va mai avea intensificari puternice, ajungand pana la maximum 35 de kilometri pe ora, a declarat…

- UPDATE ora 11:00 – Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor școlare in 38 de unitați de invațamant din urmatoarele județe: Argeș (19), Braila (4), Vrancea (4), Galați (3), Vaslui (3), Mehedinți (2), Alba (2) și Valcea (1). Informațiile au fost furnizate de inspectoratele…

- Ministerul Educatiei anunta ca vineri cursurile au fost suspendate partial in scoli din alte opt judete. In Capitala si in alte zece judete copiii nu merg vineri la scoala, din cauza zapezii si a viscolului, transmite News.ro . Potrivit Ministerului Educatiei, vineri dimineata au fost suspendate cursurile…

- Politistii si procurorii au desfasurat, marti, 6 martie, 89 de perchezitii in 23 de judete, intr-un dosar complex de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto. Nu au fost date publicitatii informatii legate de dimensiunea prejudiciului. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Politiei Judetene Brasov au efectuat, miercuri, trei perchezitii la sediul social și punctul de lucru al unei societați comerciale specializata in comertul cu amanuntul, precum și la domiciliul reprezentanților acestei societați.…

- Cand credeam ca iarna a fost mai blanda decat de obicei, un val de viscol si ger a pus stapanire pe Romania la final de februarie. Mai multe avertizari de ger, ninsori abundente si vant puternic sunt valabile in aceste zile in toata tara. Meteorologii anunta ca noaptea de luni spre marti va…

- Circulatia rutiera pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti.

- Valul de aer rece care s-a abatut asupra Romaniei a facut ca temperaturile sa scada foarte mult, de aceea ziarul Libertatea a realizat un experiment pentru a vedea in cat timp ingheata apa turnata peste un metal. Pentru a realiza acest experiment a fost nevoie de doua sticle, una a fost umpluta cu apa…

- CNAIR: Peste 60 de tone de material antiderapant, pe drumurile din Cluj Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a intervenit luni cu 775 de autoutilaje si a raspandit 1.475,08 tone de materiale antiderapante, la nivel national, in intervalul orar 12:00 - 17:00. Potrivit…

- Avand in vedere ca incepand cu ora 07:00 a intrat in vigoare codul portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite si vizibilitate scazuta recomandam conducatorilor auto sa plece la drum doar in cazuri de stricta necesitate. Cele mai afectate judete de conditiile meteorologice extreme din aceasta…

- In perioada 26.02.2018, ora 05:00 – 26.02.2018, ora 12:00, la nivel național, drumarii au acționat astfel: - DRDP CONSTANȚA: cu 113 autoutilaje și s-au raspandit 71,9 tone material antiderapant - DRDP BUCUREȘTI: cu 269 autoutilaje și s-au raspandit 349,2 tone material antiderapant; - DRDP CRAIOVA:…

- Luni dimineata, la ora 03.00, a intrat in vigoare o atentionare cod portocaliu de ger, valabila pentru mai bine de jumatate de tara, vizand judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. Temperaturile maxime, avertizeaza meteorologii, vor fi frecvent intre -12 si -8 grade, cele…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, din aceasta dimineata sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea…

- 'Sa ne pregatim de ce-i mai rau, Doamne ajuta sa nu fie cazul! Nu facem altceva decat sa reamintim ca, atunci cand vremea este extrema si sunt caderi de mari cantitati de zapada, ar trebui sa evitam sa iesim cu masinile in trafic. Am vazut nu putini care nu constientizeaza ca deszapezirea se face cu…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod portocaliu de viscol, ce va intra in vigoare luni pentru Bucuresti si judetele din sudul si estul tarii. Potrivit atenționarii meteo, pana marti dupa-amiaza vantul va avea intensificari cu rafale de 55-65 de kilometri pe ora, care vor viscoli zapada.…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sprijiniți de forțe de jandarmi și lucratori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava, au pus in executare cinci mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Suceava. Perchezițiile au fost emise de Tribunalul Suceava intr-un…

- Cinci persoane au fost retinute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm si 27 de cartuse nepercutate au fost ridicate, in urma celor peste 100 de perchezitii din 22 februarie, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, cu prejudiciul de 2 milioane de euro. Politistii Serviciului de Investigare…

- Politistii din Arad, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, efectueaza peste 100 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 16 judete, inclusiv in Iasi, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. La…

- Perchezitii ale politistilor bucuresteni, in Teleorman si alte trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor in Eveniment / In cursul diminetii zilei de joi, 15 februarie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului…

- In Vaslui, de exemplu, rata somajului este de 10,19%, fiind de peste 2,5 ori mai mare decat media inregistrata la nivel national (de 4,02% in decembrie 2017), arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Pe locul doi in topul judetelor cu cel mai ridicat nivel al…

- Politistii bucuresteni efectueaza, miercuri, opt perchezitii in municipiul Bucuresti si pun in executare 13 mandate de aducere intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, respectiv complicitate la comiterea acesteia, in domeniul prestari servicii. Prejudiciul creat…

- Politistii specializati în investigarea infractiunilor economice din Gorj efectueaza, marti, 13 perchezitii în mai multe judete, la persoane banuite de evaziune fiscala, într-un dosar cu prejudiciul de 2,5 milioane de lei. Potrivit unui comunicat remis de IGPR, perchezitiile sunt efectuate…

- Politistii fac marti dimineata 22 de pechezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu si Mures vizand infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani in comercializarea de produse in medul online, prejudiciul fiind estimat la 5 milioane de lei. “La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Alba, Bacau, Buzau, Braila, Brasov, Calarasi,…

- F. T. Sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii de la inspectoratele judetene din tara au efectuat, in cursul saptamanii trecute, 147 de percheziții domiciliare, ocazie cu care au pus in aplicare 84 de mandate de aducere,…

- Zeci de persoane au fost audiate intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciul de 2,1 milioane de lei. Doua persoane prinse in flagrant in timp ce vindeau facturi fictive sunt cercetate sub control judiciar. Potrivit unui comunicat al IGPR, in perioada 11-17 ianuarie a.c., in cadrul a doua dosare…

- Astazi,17 ianuarie 2018, polițiștii de investigare a criminalitații economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mures, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza 32 de percheziții, in municipiul București și in județele Mures, Bistrita Nasaud, Cluj Napoca, Alba,…

- Politistii din Capitala fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarilor de servicii de curatenie. Prejudiciul estimat este de 4,5 milioane de lei, iar noua persoane vor fi duse…

- Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de lei, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "Politistii de investigare a…

- F. T. Ieri, politistii prahoveni de la Secția de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu angajați ai Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR – coordonați de procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova – , au descins in 20 de locații, la persoane și sedii de firme suspectate…

- Un om de afaceri din comuna Glogova a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, fapte in forma continuata, cu un prejudiciu de aproximativ 950.000 de lei, se arata intr-un comunicat de presa postat joi pe site-ul Inspectoratului de Politie…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Gorj l-au reținut, miercuri seara, pentru 24 de ore pe omul de afaceri Aurel Popescu, cunoscut sub numele de „Moroiu”. Afaceristul este suspectat de comiterea unor infracțiuni economice prin care a creat un…

- In urma activitaților desfașurate, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au depistat un ploieștean banuit de complicitate la infracțiunile de evaziune fiscala și spalarea banilor și l-au condus la sediul Poliției pentru audieri. Din cercetari…